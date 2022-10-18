https://ria.ru/20221018/samolet-1824949185.html

Разбившийся в Ейске Су-34 восстановят для проведения экспертизы

Разбившийся в Ейске Су-34 восстановят для проведения экспертизы - РИА Новости, 18.10.2022

Разбившийся в Ейске Су-34 восстановят для проведения экспертизы

Конструкция разбившегося в Ейске самолета будет восстановлена на Ейском аэродроме для проведения экспертизы и установки причины трагедии, сообщил глава района... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T18:23

2022-10-18T18:23

2022-10-18T18:23

происшествия

ейск

россия

су-34

крушение су-34 в ейске

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Конструкция разбившегося в Ейске самолета будет восстановлена на Ейском аэродроме для проведения экспертизы и установки причины трагедии, сообщил глава района Роман Бублик."Забирают последние фрагменты - хвостовую часть и две турбины. Следственный комитет РФ эвакуируют обломки, их специалисты соберут на Ейском аэродроме, чтобы восстановить конструкцию самолета для проведения экспертизы и установить причину трагедии", - написал Бублик в своем Telegram-канале.В понедельник министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске, летчики катапультировались. На месте падения во дворе жилого квартала произошло возгорание топлива самолета. По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете.

https://ria.ru/20221017/samolet-1824729889.html

ейск

россия

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Евгения Нефедова

происшествия, ейск, россия, су-34, крушение су-34 в ейске