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Разбившийся в Ейске Су-34 восстановят для проведения экспертизы - РИА Новости, 18.10.2022
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Разбившийся в Ейске Су-34 восстановят для проведения экспертизы
Разбившийся в Ейске Су-34 восстановят для проведения экспертизы - РИА Новости, 18.10.2022
Разбившийся в Ейске Су-34 восстановят для проведения экспертизы
Конструкция разбившегося в Ейске самолета будет восстановлена на Ейском аэродроме для проведения экспертизы и установки причины трагедии, сообщил глава района... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T18:23
2022-10-18T18:23
происшествия
ейск
россия
су-34
крушение су-34 в ейске
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Конструкция разбившегося в Ейске самолета будет восстановлена на Ейском аэродроме для проведения экспертизы и установки причины трагедии, сообщил глава района Роман Бублик."Забирают последние фрагменты - хвостовую часть и две турбины. Следственный комитет РФ эвакуируют обломки, их специалисты соберут на Ейском аэродроме, чтобы восстановить конструкцию самолета для проведения экспертизы и установить причину трагедии", - написал Бублик в своем Telegram-канале.В понедельник министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске, летчики катапультировались. На месте падения во дворе жилого квартала произошло возгорание топлива самолета. По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете.
https://ria.ru/20221017/samolet-1824729889.html
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происшествия, ейск, россия, су-34, крушение су-34 в ейске
Происшествия, Ейск, Россия, Су-34, Крушение Су-34 в Ейске
18:23 18.10.2022
 
Разбившийся в Ейске Су-34 восстановят для проведения экспертизы

Конструкцию разбившегося в Ейске самолета Су-34 восстановят для проведения экспертизы

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкФрагмент сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34, упавшего на жилой дом в Ейске
Фрагмент сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34, упавшего на жилой дом в Ейске - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Фрагмент сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34, упавшего на жилой дом в Ейске
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Конструкция разбившегося в Ейске самолета будет восстановлена на Ейском аэродроме для проведения экспертизы и установки причины трагедии, сообщил глава района Роман Бублик.
"Забирают последние фрагменты - хвостовую часть и две турбины. Следственный комитет РФ эвакуируют обломки, их специалисты соберут на Ейском аэродроме, чтобы восстановить конструкцию самолета для проведения экспертизы и установить причину трагедии", - написал Бублик в своем Telegram-канале.
В понедельник министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске, летчики катапультировались. На месте падения во дворе жилого квартала произошло возгорание топлива самолета. По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете.
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