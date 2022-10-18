Разбившийся в Ейске Су-34 восстановят для проведения экспертизы
Конструкцию разбившегося в Ейске самолета Су-34 восстановят для проведения экспертизы
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкФрагмент сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34, упавшего на жилой дом в Ейске
Фрагмент сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34, упавшего на жилой дом в Ейске
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Конструкция разбившегося в Ейске самолета будет восстановлена на Ейском аэродроме для проведения экспертизы и установки причины трагедии, сообщил глава района Роман Бублик.
"Забирают последние фрагменты - хвостовую часть и две турбины. Следственный комитет РФ эвакуируют обломки, их специалисты соберут на Ейском аэродроме, чтобы восстановить конструкцию самолета для проведения экспертизы и установить причину трагедии", - написал Бублик в своем Telegram-канале.
В понедельник министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске, летчики катапультировались. На месте падения во дворе жилого квартала произошло возгорание топлива самолета. По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете.
17 октября, 21:16Момент крушения Су-34 попал на видео