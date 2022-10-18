https://ria.ru/20221018/samolet-1824902524.html
В Ейске завершили поисково-спасательные работы на месте крушения Су-34
В Ейске завершили поисково-спасательные работы на месте крушения Су-34 - РИА Новости, 18.10.2022
В Ейске завершили поисково-спасательные работы на месте крушения Су-34
Поисково-спасательные работы завершены на месте крушения самолета у дома в Ейске, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T16:05
2022-10-18T16:05
2022-10-18T16:10
ейск
су-34
крушение су-34 в ейске
происшествия
вениамин кондратьев
краснодарский край
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Поисково-спасательные работы завершены на месте крушения самолета у дома в Ейске, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев."На 16.00 на месте крушения самолета в Ейске завершены поисково-спасательные работы", - сказал Кондратьев в эфире телеканала "Россия 24".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ейск, су-34, крушение су-34 в ейске, происшествия, вениамин кондратьев, краснодарский край
Ейск, Су-34, Крушение Су-34 в Ейске, Происшествия, Вениамин Кондратьев, Краснодарский край
16:05 18.10.2022 (обновлено: 16:10 18.10.2022)
В Ейске завершили поисково-спасательные работы на месте крушения Су-34
Губернатор Кондратьев: в Ейске завершили спасательные работы на месте крушения Су-34