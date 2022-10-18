https://ria.ru/20221018/samolet-1824902524.html

В Ейске завершили поисково-спасательные работы на месте крушения Су-34

В Ейске завершили поисково-спасательные работы на месте крушения Су-34 - РИА Новости, 18.10.2022

В Ейске завершили поисково-спасательные работы на месте крушения Су-34

Поисково-спасательные работы завершены на месте крушения самолета у дома в Ейске, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T16:05

2022-10-18T16:05

2022-10-18T16:10

ейск

су-34

крушение су-34 в ейске

происшествия

вениамин кондратьев

краснодарский край

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Поисково-спасательные работы завершены на месте крушения самолета у дома в Ейске, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев."На 16.00 на месте крушения самолета в Ейске завершены поисково-спасательные работы", - сказал Кондратьев в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20221017/samolet-1824729889.html

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Евгения Нефедова

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