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В Ейске завершили поисково-спасательные работы на месте крушения Су-34 - РИА Новости, 18.10.2022
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В Ейске завершили поисково-спасательные работы на месте крушения Су-34
В Ейске завершили поисково-спасательные работы на месте крушения Су-34 - РИА Новости, 18.10.2022
В Ейске завершили поисково-спасательные работы на месте крушения Су-34
Поисково-спасательные работы завершены на месте крушения самолета у дома в Ейске, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 18.10.2022
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2022-10-18T16:10
ейск
су-34
крушение су-34 в ейске
происшествия
вениамин кондратьев
краснодарский край
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Поисково-спасательные работы завершены на месте крушения самолета у дома в Ейске, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев."На 16.00 на месте крушения самолета в Ейске завершены поисково-спасательные работы", - сказал Кондратьев в эфире телеканала "Россия 24".
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ейск, су-34, крушение су-34 в ейске, происшествия, вениамин кондратьев, краснодарский край
Ейск, Су-34, Крушение Су-34 в Ейске, Происшествия, Вениамин Кондратьев, Краснодарский край
16:05 18.10.2022 (обновлено: 16:10 18.10.2022)
 
В Ейске завершили поисково-спасательные работы на месте крушения Су-34

Губернатор Кондратьев: в Ейске завершили спасательные работы на месте крушения Су-34

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ у многоэтажного дома, повреждённого в результате крушения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
Сотрудники МЧС РФ у многоэтажного дома, повреждённого в результате крушения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Сотрудники МЧС РФ у многоэтажного дома, повреждённого в результате крушения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Поисково-спасательные работы завершены на месте крушения самолета у дома в Ейске, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"На 16.00 на месте крушения самолета в Ейске завершены поисково-спасательные работы", - сказал Кондратьев в эфире телеканала "Россия 24".
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ЕйскСу-34Крушение Су-34 в ЕйскеПроисшествияВениамин КондратьевКраснодарский край
 
 
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