13:31 18.10.2022 (обновлено: 13:54 18.10.2022)
В Ейском районе объявили траур по погибшим при крушении самолета
Губернатор Кондратьев: в Ейском районе объявили траур по погибшим при крушении Су-34
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкСтихийный мемориал у многоэтажного дома, повреждённого в результате крушения истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
Стихийный мемориал у многоэтажного дома, повреждённого в результате крушения истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
СОЧИ, 18 окт – РИА Новости. Траур по погибшим при пожаре во время падения самолёта на многоквартирный дом объявлен в Ейском районе, сообщил журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"В Ейском районе траур, насколько я знаю, уже объявлен", - сказал Кондратьев.
Как позже уточнила пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края, траур по погибшим объявлен с 17 по 19 октября.
Глава района Роман Бублик сообщил, что подписал соответствующее постановление. "В дни траура на территории города Ейска и Ейского района приспустить флаги Российской Федерации, Краснодарского края и Ейского района. Отделам культуры и молодежной политики, а также телерадиокомпаниям отменить все развлекательные передачи и мероприятия", - написал глава района в своем Telegram-канале.
В понедельник министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске, летчики катапультировались. На месте падения во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета. По данным оперштаба, на данный момент в результате падения самолета в Ейске погибли 13 человек - 10 взрослых и трое детей. Еще 19 человек пострадали, из них пятеро детей. В ПВР эвакуированы 23 человека, в том числе шестеро детей.