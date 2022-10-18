https://ria.ru/20221018/samolet-1824854628.html

В Ейском районе объявили траур по погибшим при крушении самолета

В Ейском районе объявили траур по погибшим при крушении самолета - РИА Новости, 18.10.2022

В Ейском районе объявили траур по погибшим при крушении самолета

Траур по погибшим при пожаре во время падения самолёта на многоквартирный дом объявлен в Ейском районе, сообщил журналистам губернатор Краснодарского края... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T13:31

2022-10-18T13:31

2022-10-18T13:54

происшествия

вениамин кондратьев

ейский район

ейск

краснодарский край

су-34

крушение су-34 в ейске

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СОЧИ, 18 окт – РИА Новости. Траур по погибшим при пожаре во время падения самолёта на многоквартирный дом объявлен в Ейском районе, сообщил журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев."В Ейском районе траур, насколько я знаю, уже объявлен", - сказал Кондратьев.Как позже уточнила пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края, траур по погибшим объявлен с 17 по 19 октября.Глава района Роман Бублик сообщил, что подписал соответствующее постановление. "В дни траура на территории города Ейска и Ейского района приспустить флаги Российской Федерации, Краснодарского края и Ейского района. Отделам культуры и молодежной политики, а также телерадиокомпаниям отменить все развлекательные передачи и мероприятия", - написал глава района в своем Telegram-канале.В понедельник министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске, летчики катапультировались. На месте падения во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета. По данным оперштаба, на данный момент в результате падения самолета в Ейске погибли 13 человек - 10 взрослых и трое детей. Еще 19 человек пострадали, из них пятеро детей. В ПВР эвакуированы 23 человека, в том числе шестеро детей.

https://ria.ru/20221018/eysk-1824813944.html

https://ria.ru/20221018/eysk-1824833140.html

ейский район

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происшествия, вениамин кондратьев, ейский район, ейск, краснодарский край, су-34, крушение су-34 в ейске