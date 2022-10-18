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В Ейском районе объявили траур по погибшим при крушении самолета - РИА Новости, 18.10.2022
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В Ейском районе объявили траур по погибшим при крушении самолета
В Ейском районе объявили траур по погибшим при крушении самолета - РИА Новости, 18.10.2022
В Ейском районе объявили траур по погибшим при крушении самолета
Траур по погибшим при пожаре во время падения самолёта на многоквартирный дом объявлен в Ейском районе, сообщил журналистам губернатор Краснодарского края... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T13:31
2022-10-18T13:54
происшествия
вениамин кондратьев
ейский район
ейск
краснодарский край
су-34
крушение су-34 в ейске
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СОЧИ, 18 окт – РИА Новости. Траур по погибшим при пожаре во время падения самолёта на многоквартирный дом объявлен в Ейском районе, сообщил журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев."В Ейском районе траур, насколько я знаю, уже объявлен", - сказал Кондратьев.Как позже уточнила пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края, траур по погибшим объявлен с 17 по 19 октября.Глава района Роман Бублик сообщил, что подписал соответствующее постановление. "В дни траура на территории города Ейска и Ейского района приспустить флаги Российской Федерации, Краснодарского края и Ейского района. Отделам культуры и молодежной политики, а также телерадиокомпаниям отменить все развлекательные передачи и мероприятия", - написал глава района в своем Telegram-канале.В понедельник министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске, летчики катапультировались. На месте падения во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета. По данным оперштаба, на данный момент в результате падения самолета в Ейске погибли 13 человек - 10 взрослых и трое детей. Еще 19 человек пострадали, из них пятеро детей. В ПВР эвакуированы 23 человека, в том числе шестеро детей.
https://ria.ru/20221018/eysk-1824813944.html
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происшествия, вениамин кондратьев, ейский район, ейск, краснодарский край, су-34, крушение су-34 в ейске
Происшествия, Вениамин Кондратьев, Ейский район, Ейск, Краснодарский край, Су-34, Крушение Су-34 в Ейске
13:31 18.10.2022 (обновлено: 13:54 18.10.2022)
 
В Ейском районе объявили траур по погибшим при крушении самолета

Губернатор Кондратьев: в Ейском районе объявили траур по погибшим при крушении Су-34

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкСтихийный мемориал у многоэтажного дома, повреждённого в результате крушения истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
Стихийный мемориал у многоэтажного дома, повреждённого в результате крушения истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Стихийный мемориал у многоэтажного дома, повреждённого в результате крушения истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
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СОЧИ, 18 окт – РИА Новости. Траур по погибшим при пожаре во время падения самолёта на многоквартирный дом объявлен в Ейском районе, сообщил журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"В Ейском районе траур, насколько я знаю, уже объявлен", - сказал Кондратьев.
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Как позже уточнила пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края, траур по погибшим объявлен с 17 по 19 октября.
Глава района Роман Бублик сообщил, что подписал соответствующее постановление. "В дни траура на территории города Ейска и Ейского района приспустить флаги Российской Федерации, Краснодарского края и Ейского района. Отделам культуры и молодежной политики, а также телерадиокомпаниям отменить все развлекательные передачи и мероприятия", - написал глава района в своем Telegram-канале.
В понедельник министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске, летчики катапультировались. На месте падения во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета. По данным оперштаба, на данный момент в результате падения самолета в Ейске погибли 13 человек - 10 взрослых и трое детей. Еще 19 человек пострадали, из них пятеро детей. В ПВР эвакуированы 23 человека, в том числе шестеро детей.
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ПроисшествияВениамин КондратьевЕйский районЕйскКраснодарский крайСу-34Крушение Су-34 в Ейске
 
 
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