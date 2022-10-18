Рейтинг@Mail.ru
Польша закупит у Южной Кореи около 300 РСЗО Chunmoo - РИА Новости, 18.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221018/rszo-1824934921.html
Польша закупит у Южной Кореи около 300 РСЗО Chunmoo
Польша закупит у Южной Кореи около 300 РСЗО Chunmoo - РИА Новости, 18.10.2022
Польша закупит у Южной Кореи около 300 РСЗО Chunmoo
Польша покупает в Южной Корее почти 300 реактивных артиллерийских систем Chunmoo, сообщает министерство национальной обороны республики. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T17:32
2022-10-18T17:39
в мире
мариуш блащак
польша
южная корея
hyundai genesis
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/12/1824936402_356:100:1487:736_1920x0_80_0_0_11c00f65752a632dd6426bd6cd5743a6.jpg
ВАРШАВА, 18 окт – РИА Новости. Польша покупает в Южной Корее почти 300 реактивных артиллерийских систем Chunmoo, сообщает министерство национальной обороны республики."В среду, 19 октября, вице-премьер, министр национальной обороны Мариуш Блащак утвердит рамочное соглашение о поставке для Войска польского современных корейских пусковых установок K239 Chunmoo", - говорится в сообщении.Польские военные пояснили, что рамочное соглашение предусматривает поставки 288 пусковых установок K239 Chunmoo, из которых 18 первых интегрированных с польскими автомобилями JELCZ, будут поставлены вместе с боеприпасами уже в 2023 году.K239 Chunmoo - это самоходная колесная ракетная установка залпового огня, способная стрелять ракетами разного калибра. Она несет два контейнера с ракетами, в каждом может быть шесть управляемых ракет калибра 239 мм дальностью около 80 километров или одна баллистическая ракета дальностью 290 километров.Также Минобороны сообщает, что в среду в Корее Польше будет передана первая партия танков K2 и самоходных гаубиц K9, заказанных ранее.Предметом рамочного соглашения, заключенного с Hyundai Rotem в июле этого года, является приобретение в общей сложности 1000 танков K2. Рамочное соглашение, заключенное с Hanwha Defense, включает в себя приобретение в общей сложности 672 самоходных гаубиц K9A1.Кроме того, Польша заказала в Южной Корее три эскадрильи истребителей FA-50.
https://ria.ru/20221017/polsha-1824661704.html
https://ria.ru/20221013/patriot-1823820363.html
польша
южная корея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/12/1824936402_215:0:1587:1029_1920x0_80_0_0_58ff1ca065e7c610b32a2a9fe0983984.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мариуш блащак, польша, южная корея, hyundai genesis
В мире, Мариуш Блащак, Польша, Южная Корея, Hyundai Genesis
17:32 18.10.2022 (обновлено: 17:39 18.10.2022)
 
Польша закупит у Южной Кореи около 300 РСЗО Chunmoo

Министерство нацобороны Польши: страна закупит у Южной Кореи порядка 300 РСЗО K239 Chunmoo

CC BY 3.0 / PodoSeeU / РСЗО K239 Chunmoo
РСЗО K239 Chunmoo - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
CC BY 3.0 / PodoSeeU /
РСЗО K239 Chunmoo
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 18 окт – РИА Новости. Польша покупает в Южной Корее почти 300 реактивных артиллерийских систем Chunmoo, сообщает министерство национальной обороны республики.
"В среду, 19 октября, вице-премьер, министр национальной обороны Мариуш Блащак утвердит рамочное соглашение о поставке для Войска польского современных корейских пусковых установок K239 Chunmoo", - говорится в сообщении.
Польские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
17 октября, 17:19Специальная военная операция на Украине
В Минске выразили обеспокоенность наращиванием военного потенциала Польши
Польские военные пояснили, что рамочное соглашение предусматривает поставки 288 пусковых установок K239 Chunmoo, из которых 18 первых интегрированных с польскими автомобилями JELCZ, будут поставлены вместе с боеприпасами уже в 2023 году.
K239 Chunmoo - это самоходная колесная ракетная установка залпового огня, способная стрелять ракетами разного калибра. Она несет два контейнера с ракетами, в каждом может быть шесть управляемых ракет калибра 239 мм дальностью около 80 километров или одна баллистическая ракета дальностью 290 километров.
Также Минобороны сообщает, что в среду в Корее Польше будет передана первая партия танков K2 и самоходных гаубиц K9, заказанных ранее.
Предметом рамочного соглашения, заключенного с Hyundai Rotem в июле этого года, является приобретение в общей сложности 1000 танков K2. Рамочное соглашение, заключенное с Hanwha Defense, включает в себя приобретение в общей сложности 672 самоходных гаубиц K9A1.
Кроме того, Польша заказала в Южной Корее три эскадрильи истребителей FA-50.
Комплекс Patriot в аэропорту Жешув-Ясенка, Польша - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 18:19
Польша протестирует свой первый комплекс ПРО Patriot
 
В миреМариуш БлащакПольшаЮжная КореяHyundai Genesis
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала