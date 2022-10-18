https://ria.ru/20221018/rszo-1824934921.html

Польша закупит у Южной Кореи около 300 РСЗО Chunmoo

Польша закупит у Южной Кореи около 300 РСЗО Chunmoo - РИА Новости, 18.10.2022

Польша закупит у Южной Кореи около 300 РСЗО Chunmoo

Польша покупает в Южной Корее почти 300 реактивных артиллерийских систем Chunmoo, сообщает министерство национальной обороны республики. РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T17:32

2022-10-18T17:32

2022-10-18T17:39

в мире

мариуш блащак

польша

южная корея

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ВАРШАВА, 18 окт – РИА Новости. Польша покупает в Южной Корее почти 300 реактивных артиллерийских систем Chunmoo, сообщает министерство национальной обороны республики."В среду, 19 октября, вице-премьер, министр национальной обороны Мариуш Блащак утвердит рамочное соглашение о поставке для Войска польского современных корейских пусковых установок K239 Chunmoo", - говорится в сообщении.Польские военные пояснили, что рамочное соглашение предусматривает поставки 288 пусковых установок K239 Chunmoo, из которых 18 первых интегрированных с польскими автомобилями JELCZ, будут поставлены вместе с боеприпасами уже в 2023 году.K239 Chunmoo - это самоходная колесная ракетная установка залпового огня, способная стрелять ракетами разного калибра. Она несет два контейнера с ракетами, в каждом может быть шесть управляемых ракет калибра 239 мм дальностью около 80 километров или одна баллистическая ракета дальностью 290 километров.Также Минобороны сообщает, что в среду в Корее Польше будет передана первая партия танков K2 и самоходных гаубиц K9, заказанных ранее.Предметом рамочного соглашения, заключенного с Hyundai Rotem в июле этого года, является приобретение в общей сложности 1000 танков K2. Рамочное соглашение, заключенное с Hanwha Defense, включает в себя приобретение в общей сложности 672 самоходных гаубиц K9A1.Кроме того, Польша заказала в Южной Корее три эскадрильи истребителей FA-50.

https://ria.ru/20221017/polsha-1824661704.html

https://ria.ru/20221013/patriot-1823820363.html

польша

южная корея

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, мариуш блащак, польша, южная корея, hyundai genesis