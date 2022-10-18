17:32 18.10.2022 (обновлено: 17:39 18.10.2022)
Польша закупит у Южной Кореи около 300 РСЗО Chunmoo
Министерство нацобороны Польши: страна закупит у Южной Кореи порядка 300 РСЗО K239 Chunmoo
ВАРШАВА, 18 окт – РИА Новости. Польша покупает в Южной Корее почти 300 реактивных артиллерийских систем Chunmoo, сообщает министерство национальной обороны республики.
"В среду, 19 октября, вице-премьер, министр национальной обороны Мариуш Блащак утвердит рамочное соглашение о поставке для Войска польского современных корейских пусковых установок K239 Chunmoo", - говорится в сообщении.
Польские военные пояснили, что рамочное соглашение предусматривает поставки 288 пусковых установок K239 Chunmoo, из которых 18 первых интегрированных с польскими автомобилями JELCZ, будут поставлены вместе с боеприпасами уже в 2023 году.
K239 Chunmoo - это самоходная колесная ракетная установка залпового огня, способная стрелять ракетами разного калибра. Она несет два контейнера с ракетами, в каждом может быть шесть управляемых ракет калибра 239 мм дальностью около 80 километров или одна баллистическая ракета дальностью 290 километров.
Также Минобороны сообщает, что в среду в Корее Польше будет передана первая партия танков K2 и самоходных гаубиц K9, заказанных ранее.
Предметом рамочного соглашения, заключенного с Hyundai Rotem в июле этого года, является приобретение в общей сложности 1000 танков K2. Рамочное соглашение, заключенное с Hanwha Defense, включает в себя приобретение в общей сложности 672 самоходных гаубиц K9A1.
Кроме того, Польша заказала в Южной Корее три эскадрильи истребителей FA-50.
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