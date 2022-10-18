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Пушков обратится в Роскомнадзор с предложением заблокировать YouTube - РИА Новости, 18.10.2022
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Пушков обратится в Роскомнадзор с предложением заблокировать YouTube
Пушков обратится в Роскомнадзор с предложением заблокировать YouTube - РИА Новости, 18.10.2022
Пушков обратится в Роскомнадзор с предложением заблокировать YouTube
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков обратится в Роскомнадзор с предложением заблокировать YouTube в связи с... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T14:30
2022-10-18T14:30
общество
технологии
алексей пушков
россия
youtube
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
совет федерации рф
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков обратится в Роскомнадзор с предложением заблокировать YouTube в связи с блокировкой аккаунтов Совфеда на этом ресурсе, а также в целом из-за "постоянной сетевой агрессии" против российских официальная ресурсов. Как сообщил РИА Новости сенатор, такое же обращение будет отправлено и в Генпрокуратуру."Я буду обращаться в Роскомнадзор и Генпрокуратуру РФ с предложением ввести оборотный штраф для Google и продумать возможность блокировки YouTube на территории РФ", - заявил он.По словам Пушкова, за последнее время YouTube заблокировал более 60 государственных и связанных с ними ресурсов."На мой взгляд, Роскомнадзор и прокуратура должны рассмотреть возможность блокировки YouTube в качестве ответной меры на постоянную сетевую агрессию против российских государственных ресурсов", - сказал он.Как отметил сенатор, такая политика YouTube нуждается в "самых жёстких" ответных мерах.
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общество, технологии, алексей пушков, россия, youtube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), совет федерации рф
Общество, Технологии, Алексей Пушков, Россия, YouTube, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Совет Федерации РФ
14:30 18.10.2022
 
Пушков обратится в Роскомнадзор с предложением заблокировать YouTube

Пушков высказал намерение обратиться в РКН с предложением заблокировать YouTube

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкCенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков
Cенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Cенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков обратится в Роскомнадзор с предложением заблокировать YouTube в связи с блокировкой аккаунтов Совфеда на этом ресурсе, а также в целом из-за "постоянной сетевой агрессии" против российских официальная ресурсов. Как сообщил РИА Новости сенатор, такое же обращение будет отправлено и в Генпрокуратуру.
"Я буду обращаться в Роскомнадзор и Генпрокуратуру РФ с предложением ввести оборотный штраф для Google и продумать возможность блокировки YouTube на территории РФ", - заявил он.
По словам Пушкова, за последнее время YouTube заблокировал более 60 государственных и связанных с ними ресурсов.
"На мой взгляд, Роскомнадзор и прокуратура должны рассмотреть возможность блокировки YouTube в качестве ответной меры на постоянную сетевую агрессию против российских государственных ресурсов", - сказал он.
Как отметил сенатор, такая политика YouTube нуждается в "самых жёстких" ответных мерах.
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
Вчера, 14:16
Блокировка YouTube вызовет интерес к способам ее обхода, заявили в Госдуме
 
ОбществоТехнологииАлексей ПушковРоссияYouTubeФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Совет Федерации РФ
 
 
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