https://ria.ru/20221018/roskomnadzor-1824874482.html
Пушков обратится в Роскомнадзор с предложением заблокировать YouTube
Пушков обратится в Роскомнадзор с предложением заблокировать YouTube - РИА Новости, 18.10.2022
Пушков обратится в Роскомнадзор с предложением заблокировать YouTube
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков обратится в Роскомнадзор с предложением заблокировать YouTube в связи с... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T14:30
2022-10-18T14:30
2022-10-18T14:30
общество
технологии
алексей пушков
россия
youtube
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
совет федерации рф
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков обратится в Роскомнадзор с предложением заблокировать YouTube в связи с блокировкой аккаунтов Совфеда на этом ресурсе, а также в целом из-за "постоянной сетевой агрессии" против российских официальная ресурсов. Как сообщил РИА Новости сенатор, такое же обращение будет отправлено и в Генпрокуратуру."Я буду обращаться в Роскомнадзор и Генпрокуратуру РФ с предложением ввести оборотный штраф для Google и продумать возможность блокировки YouTube на территории РФ", - заявил он.По словам Пушкова, за последнее время YouTube заблокировал более 60 государственных и связанных с ними ресурсов."На мой взгляд, Роскомнадзор и прокуратура должны рассмотреть возможность блокировки YouTube в качестве ответной меры на постоянную сетевую агрессию против российских государственных ресурсов", - сказал он.Как отметил сенатор, такая политика YouTube нуждается в "самых жёстких" ответных мерах.
https://ria.ru/20221018/blokirovka-1824869709.html
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общество, технологии, алексей пушков, россия, youtube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), совет федерации рф
Общество, Технологии, Алексей Пушков, Россия, YouTube, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Совет Федерации РФ
Пушков обратится в Роскомнадзор с предложением заблокировать YouTube
Пушков высказал намерение обратиться в РКН с предложением заблокировать YouTube