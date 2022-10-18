https://ria.ru/20221018/roskomnadzor-1824874482.html

Пушков обратится в Роскомнадзор с предложением заблокировать YouTube

Пушков обратится в Роскомнадзор с предложением заблокировать YouTube - РИА Новости, 18.10.2022

Пушков обратится в Роскомнадзор с предложением заблокировать YouTube

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков обратится в Роскомнадзор с предложением заблокировать YouTube в связи с... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T14:30

2022-10-18T14:30

2022-10-18T14:30

общество

технологии

алексей пушков

россия

youtube

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

совет федерации рф

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков обратится в Роскомнадзор с предложением заблокировать YouTube в связи с блокировкой аккаунтов Совфеда на этом ресурсе, а также в целом из-за "постоянной сетевой агрессии" против российских официальная ресурсов. Как сообщил РИА Новости сенатор, такое же обращение будет отправлено и в Генпрокуратуру."Я буду обращаться в Роскомнадзор и Генпрокуратуру РФ с предложением ввести оборотный штраф для Google и продумать возможность блокировки YouTube на территории РФ", - заявил он.По словам Пушкова, за последнее время YouTube заблокировал более 60 государственных и связанных с ними ресурсов."На мой взгляд, Роскомнадзор и прокуратура должны рассмотреть возможность блокировки YouTube в качестве ответной меры на постоянную сетевую агрессию против российских государственных ресурсов", - сказал он.Как отметил сенатор, такая политика YouTube нуждается в "самых жёстких" ответных мерах.

https://ria.ru/20221018/blokirovka-1824869709.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, алексей пушков, россия, youtube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), совет федерации рф