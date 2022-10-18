https://ria.ru/20221018/rihanna-1824895907.html
Рианна может записать саундтрек для нового фильма Marvel
Рианна может записать саундтрек для нового фильма Marvel - РИА Новости, 18.10.2022
Рианна может записать саундтрек для нового фильма Marvel
Рианна запишет саундтрек для фильма "Черная пантера: Ваканда навсегда" от Marvel. Об этом заявили несколько источников, однако официального подтверждения от... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T17:01
2022-10-18T17:01
2022-10-18T17:05
культура
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музыка
кино и сериалы
рианна (робин фенти)
marvel comics
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Рианна запишет саундтрек для фильма "Черная пантера: Ваканда навсегда" от Marvel. Об этом заявили несколько источников, однако официального подтверждения от студии пока не было, пишет ComicBook. Инсайдеры уверяют, что певица создаст один или два трека. В частности, журналист The New York Times Кайл Бьюкенен заявил, что уже давно слышал о работе Рианны над записью композиции, которая будет звучать во время финальных титров. Предыдущий фильм о Черной пантере вышел в 2018 году и стал хитом. Главную роль в нем сыграл Чезвик Боузман. В 2020 году актер умер от рака. Ему было 43 года. Создатели ленты решили не проводить кастинг на его роль в продолжении. События в сиквеле будут разворачиваться через год после смерти его персонажа Т’Чаллы, короля Ваканды.Премьера фильма запланирована на 11 ноября.
https://ria.ru/20221003/kino-1821235956.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, музыка, кино и сериалы, рианна (робин фенти), marvel comics
Культура, Новости культуры, Музыка, Кино и сериалы, Рианна (Робин Фенти), Marvel Comics
17:01 18.10.2022 (обновлено: 17:05 18.10.2022)
Рианна может записать саундтрек для нового фильма Marvel
Рианна запишет саундтрек для сиквела "Черной пантеры" от Marvel, пишут СМИ