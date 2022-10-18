https://ria.ru/20221018/rihanna-1824895907.html

Рианна может записать саундтрек для нового фильма Marvel

Рианна может записать саундтрек для нового фильма Marvel - РИА Новости, 18.10.2022

Рианна может записать саундтрек для нового фильма Marvel

Рианна запишет саундтрек для фильма "Черная пантера: Ваканда навсегда" от Marvel. Об этом заявили несколько источников, однако официального подтверждения от... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T17:01

2022-10-18T17:01

2022-10-18T17:05

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рианна (робин фенти)

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Рианна запишет саундтрек для фильма "Черная пантера: Ваканда навсегда" от Marvel. Об этом заявили несколько источников, однако официального подтверждения от студии пока не было, пишет ComicBook. Инсайдеры уверяют, что певица создаст один или два трека. В частности, журналист The New York Times Кайл Бьюкенен заявил, что уже давно слышал о работе Рианны над записью композиции, которая будет звучать во время финальных титров. Предыдущий фильм о Черной пантере вышел в 2018 году и стал хитом. Главную роль в нем сыграл Чезвик Боузман. В 2020 году актер умер от рака. Ему было 43 года. Создатели ленты решили не проводить кастинг на его роль в продолжении. События в сиквеле будут разворачиваться через год после смерти его персонажа Т’Чаллы, короля Ваканды.Премьера фильма запланирована на 11 ноября.

https://ria.ru/20221003/kino-1821235956.html

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2022

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, музыка, кино и сериалы, рианна (робин фенти), marvel comics