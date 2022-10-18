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РЭЦ: Российские компании отправятся с бизнес-миссией в Египет - РИА Новости, 18.10.2022
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РЭЦ: Российские компании отправятся с бизнес-миссией в Египет
РЭЦ: Российские компании отправятся с бизнес-миссией в Египет - РИА Новости, 18.10.2022
РЭЦ: Российские компании отправятся с бизнес-миссией в Египет
Российские компании 25-26 октября отправятся с бизнес-миссией в Каир, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ). РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T13:41
2022-10-18T13:41
российский экспортный центр (рэц)
россия
египет
каир (город)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Российские компании 25-26 октября отправятся с бизнес-миссией в Каир, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Мероприятие организовано Российским экспортным центром при поддержке Минпромторга России и Торгового представительства России в Египте. В бизнес-миссии примут участие экспортно ориентированные промышленные компании, специализирующиеся на производстве лабораторного оборудования, втулок защиты сварных швов, инсинераторов, микроомметров, добавок к бетонам и цементам, изделий из черных металлов и другой продукции", - сообщает РЭЦ.В рамках миссии пройдет пленарная сессия, посвященная особенностям торгово-экономического сотрудничества между Россией и Египтом. Также на два дня миссии запланировано более 150 двусторонних b2b-встреч.Мероприятие пройдет в Helnan Dreamland Hotel в Каире.Бизнес-миссия в Египет продолжит череду масштабных деловых мероприятий с участием российских компаний, нацеленных на развитие бизнеса в регионе MENA (Ближний Восток и Северная Африка).
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россия
египет
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российский экспортный центр (рэц), россия, египет, каир (город), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия, Египет, Каир (город), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
13:41 18.10.2022
 

РЭЦ: Российские компании отправятся с бизнес-миссией в Египет

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Российские компании 25-26 октября отправятся с бизнес-миссией в Каир, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
"Мероприятие организовано Российским экспортным центром при поддержке Минпромторга России и Торгового представительства России в Египте. В бизнес-миссии примут участие экспортно ориентированные промышленные компании, специализирующиеся на производстве лабораторного оборудования, втулок защиты сварных швов, инсинераторов, микроомметров, добавок к бетонам и цементам, изделий из черных металлов и другой продукции", - сообщает РЭЦ.
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В рамках миссии пройдет пленарная сессия, посвященная особенностям торгово-экономического сотрудничества между Россией и Египтом. Также на два дня миссии запланировано более 150 двусторонних b2b-встреч.
Мероприятие пройдет в Helnan Dreamland Hotel в Каире.
Бизнес-миссия в Египет продолжит череду масштабных деловых мероприятий с участием российских компаний, нацеленных на развитие бизнеса в регионе MENA (Ближний Восток и Северная Африка).
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)РоссияЕгипетКаир (город)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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