https://ria.ru/20221018/rets-1824858853.html

РЭЦ: Российские компании отправятся с бизнес-миссией в Египет

РЭЦ: Российские компании отправятся с бизнес-миссией в Египет - РИА Новости, 18.10.2022

РЭЦ: Российские компании отправятся с бизнес-миссией в Египет

Российские компании 25-26 октября отправятся с бизнес-миссией в Каир, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ). РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T13:41

2022-10-18T13:41

2022-10-18T13:41

российский экспортный центр (рэц)

россия

египет

каир (город)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Российские компании 25-26 октября отправятся с бизнес-миссией в Каир, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Мероприятие организовано Российским экспортным центром при поддержке Минпромторга России и Торгового представительства России в Египте. В бизнес-миссии примут участие экспортно ориентированные промышленные компании, специализирующиеся на производстве лабораторного оборудования, втулок защиты сварных швов, инсинераторов, микроомметров, добавок к бетонам и цементам, изделий из черных металлов и другой продукции", - сообщает РЭЦ.В рамках миссии пройдет пленарная сессия, посвященная особенностям торгово-экономического сотрудничества между Россией и Египтом. Также на два дня миссии запланировано более 150 двусторонних b2b-встреч.Мероприятие пройдет в Helnan Dreamland Hotel в Каире.Бизнес-миссия в Египет продолжит череду масштабных деловых мероприятий с участием российских компаний, нацеленных на развитие бизнеса в регионе MENA (Ближний Восток и Северная Африка).

https://ria.ru/20221018/podderzhka-1824853919.html

россия

египет

каир (город)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

российский экспортный центр (рэц), россия, египет, каир (город), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)