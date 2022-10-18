https://ria.ru/20221018/rets-1824858853.html
РЭЦ: Российские компании отправятся с бизнес-миссией в Египет
РЭЦ: Российские компании отправятся с бизнес-миссией в Египет - РИА Новости, 18.10.2022
РЭЦ: Российские компании отправятся с бизнес-миссией в Египет
Российские компании 25-26 октября отправятся с бизнес-миссией в Каир, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ). РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T13:41
2022-10-18T13:41
2022-10-18T13:41
российский экспортный центр (рэц)
россия
египет
каир (город)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759064776_0:78:3072:1806_1920x0_80_0_0_4c44c4b655f1acb5cc6af3f4ef5f11d3.jpg
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Российские компании 25-26 октября отправятся с бизнес-миссией в Каир, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Мероприятие организовано Российским экспортным центром при поддержке Минпромторга России и Торгового представительства России в Египте. В бизнес-миссии примут участие экспортно ориентированные промышленные компании, специализирующиеся на производстве лабораторного оборудования, втулок защиты сварных швов, инсинераторов, микроомметров, добавок к бетонам и цементам, изделий из черных металлов и другой продукции", - сообщает РЭЦ.В рамках миссии пройдет пленарная сессия, посвященная особенностям торгово-экономического сотрудничества между Россией и Египтом. Также на два дня миссии запланировано более 150 двусторонних b2b-встреч.Мероприятие пройдет в Helnan Dreamland Hotel в Каире.Бизнес-миссия в Египет продолжит череду масштабных деловых мероприятий с участием российских компаний, нацеленных на развитие бизнеса в регионе MENA (Ближний Восток и Северная Африка).
https://ria.ru/20221018/podderzhka-1824853919.html
россия
египет
каир (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759064776_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_db4f41448bfc7abb1431e1c0951ad16e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), россия, египет, каир (город), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия, Египет, Каир (город), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)