https://ria.ru/20221018/region-1824769628.html

В США предложили новый регион для борьбы с Россией

В США предложили новый регион для борьбы с Россией - РИА Новости, 18.10.2022

В США предложили новый регион для борьбы с Россией

Глобальное потепление не только открывает новые маршруты в Арктике, но и превращает регион в потенциальный центр конфликта, в том числе с Россией, заявил в... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T06:42

2022-10-18T06:42

2022-10-18T06:43

арктика

россия

в мире

сша

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Глобальное потепление не только открывает новые маршруты в Арктике, но и превращает регион в потенциальный центр конфликта, в том числе с Россией, заявил в интервью CNN американский сенатор Ангус Кинг.Сенатор от штата Мэн отметил, что изменение климата привело к "ажиотажу" вокруг Арктики из-за интереса мировых держав к неразведанным запасам энергоносителей и минералов, а также морским транспортным путям."По некоторым оценкам, за последнюю четверть века исчезли 75 процентов арктических льдов. Более того, некоторые учtные считают, что уже в ближайшие 12 лет у нас могут быть такие летние периоды, когда Северный полюс не будет закрыт льдами. Все это дополнительное пространство означает появление новых транспортных путей и сокращение времени перевозок. Мы, возможно, увидим, как некоторые транспортные маршруты сократятся на 15 дней. Это огромное экономическое преимущество. Однако не стоит забывать, что России принадлежит более половины арктического побережья", — добавил журналист канала Борис Санчес.Ангус Кинг предположил, что в Арктике возможен конфликт между Россией и США. Он указал на критическую важность региона для внешней политики Америки и ее национальной безопасности.Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия рассматривает Арктику не как поле геополитических интриг, а как возможность стабильного сотрудничества.В российском МИД при этом подчеркнули, что арктический или панарктический формат сотрудничества трудно представить без участия России как самого большого государства в этом регионе, при этом Москва остается открытой к сотрудничеству, в том числе с неарктическими государствами, напомнили в ведомстве.

https://ria.ru/20221011/zakharova-1823179748.html

https://ria.ru/20221012/arktika-1823507875.html

арктика

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

арктика, россия, в мире, сша