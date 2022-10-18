06:42 18.10.2022 (обновлено: 06:43 18.10.2022)
В США предложили новый регион для борьбы с Россией
Американский сенатор Кинг заявил, что Арктика может стать центром конфликта с Россией
Вид на Северный Ледовитый океан. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Глобальное потепление не только открывает новые маршруты в Арктике, но и превращает регион в потенциальный центр конфликта, в том числе с Россией, заявил в интервью CNN американский сенатор Ангус Кинг.
"Если вы взглянете на Средиземное море, то там более тысячи лет шли войны, чтобы определить отношения между странами, расположенными вокруг Средиземного моря. Вопрос состоит в том, можем ли мы открыть Арктику и избежать конфликта", — подчеркнул он.
Сенатор от штата Мэн отметил, что изменение климата привело к "ажиотажу" вокруг Арктики из-за интереса мировых держав к неразведанным запасам энергоносителей и минералов, а также морским транспортным путям.
"По некоторым оценкам, за последнюю четверть века исчезли 75 процентов арктических льдов. Более того, некоторые учtные считают, что уже в ближайшие 12 лет у нас могут быть такие летние периоды, когда Северный полюс не будет закрыт льдами. Все это дополнительное пространство означает появление новых транспортных путей и сокращение времени перевозок. Мы, возможно, увидим, как некоторые транспортные маршруты сократятся на 15 дней. Это огромное экономическое преимущество. Однако не стоит забывать, что России принадлежит более половины арктического побережья", — добавил журналист канала Борис Санчес.
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Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия рассматривает Арктику не как поле геополитических интриг, а как возможность стабильного сотрудничества.
В российском МИД при этом подчеркнули, что арктический или панарктический формат сотрудничества трудно представить без участия России как самого большого государства в этом регионе, при этом Москва остается открытой к сотрудничеству, в том числе с неарктическими государствами, напомнили в ведомстве.
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