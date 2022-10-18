https://ria.ru/20221018/raketa-1825004524.html
Байден предложил прекратить разработку ядерной ракеты SLCM-N
Байден предложил прекратить разработку ядерной ракеты SLCM-N - РИА Новости, 18.10.2022
Байден предложил прекратить разработку ядерной ракеты SLCM-N
Администрация президента США Джо Байдена выступила против продолжения финансирования разработки крылатой ядерной ракеты морского базирования (SLCM-N) и... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T23:54
2022-10-18T23:54
2022-10-18T23:54
в мире
джо байден
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ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена выступила против продолжения финансирования разработки крылатой ядерной ракеты морского базирования (SLCM-N) и боеголовки к ней, говорится в опубликованном во вторник сообщении Белого дома."Проведенная президентом оценка ядерного потенциала пришла к выводу, что SLCM-N, поставки которой не планируются ранее 2030-х, не является необходимой и потенциально может навредить другим приоритетам", - говорится в документе.Как уточнили в администрации, в Белом доме полагают, что США обладает достаточными запасом текущих и планируемых вооружений для сдерживания "ограниченного использования ядерного оружия" со стороны противника."Дальнейшие инвестиции в разработку SLCM-N будут требовать ресурсы и смещать фокус с более значимых приоритетов по модернизации американского ядерного арсенала и инфраструктуры", - добавили в Белом доме, подчеркнув, что создание новой крылатой ядерной ракеты также представляет "операционную сложность" для военно-морских сил США.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джо байден, сша
Байден предложил прекратить разработку ядерной ракеты SLCM-N
Байден предложил прекратить разработку крылатой ядерной ракеты морского базирования SLCM-N
ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена выступила против продолжения финансирования разработки крылатой ядерной ракеты морского базирования (SLCM-N) и боеголовки к ней, говорится в опубликованном во вторник сообщении Белого дома.
"Проведенная президентом оценка ядерного потенциала пришла к выводу, что SLCM-N, поставки которой не планируются ранее 2030-х, не является необходимой и потенциально может навредить другим приоритетам", - говорится в документе.
Как уточнили в администрации, в Белом доме полагают, что США обладает достаточными запасом текущих и планируемых вооружений для сдерживания "ограниченного использования ядерного оружия" со стороны противника.
"Дальнейшие инвестиции в разработку SLCM-N будут требовать ресурсы и смещать фокус с более значимых приоритетов по модернизации американского ядерного арсенала и инфраструктуры", - добавили в Белом доме, подчеркнув, что создание новой крылатой ядерной ракеты также представляет "операционную сложность" для военно-морских сил США.