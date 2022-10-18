https://ria.ru/20221018/radikaly-1824975299.html

На манифестации в Париже заметили около 200 радикалов

На манифестации в Париже заметили около 200 радикалов - РИА Новости, 18.10.2022

На манифестации в Париже заметили около 200 радикалов

Порядка 200 сторонников радикального движения black bloc, которые устраивают погромы и провокации на демонстрациях, участвовали на межотраслевой манифестации в... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T20:02

2022-10-18T20:02

2022-10-18T20:02

париж

франция

солидарность

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ПАРИЖ, 18 окт - РИА Новости. Порядка 200 сторонников радикального движения black bloc, которые устраивают погромы и провокации на демонстрациях, участвовали на межотраслевой манифестации в Париже во вторник, передает телеканал BFMTV со ссылкой на полицию.Ранее сообщалось, что полиция задержала шесть человек на демонстрации в Париже.По данным телеканала, помимо 200 радикалов из black bloc в манифестации во французской столице участвовали 60 ультралевых активистов.В Париже во вторник прошла многочисленная манифестация на фоне межотраслевой забастовки по призыву профсоюзов с требованием повышения зарплат в связи с ростом стоимости жизни.По наблюдению корреспондента РИА Новости, в ней участвовали тысячи человек, среди которых - работники транспорта, энергетики, пищевой промышленности, торговли, образования и здравоохранения. Они требовали повышения зарплат и улучшений условий труда в связи с растущей стоимостью жизни во Франции. В демонстрации также приняли участие сторонники движения "желтые жилеты", различные молодежные организации, левые, коммунисты и радикально настроенные молодые люди из black bloc.Как ранее передавал корреспондент РИА Новости с места событий, столкновения на манифестации начались после провокации со стороны радикалов. Они начали бить витрины банков и магазинов, крушить остановки, поджигать мусорные баки, забрасывать правоохранителей стеклянными бутылками и дымовыми шашками.В ответ полиция стала оттеснять агрессивно настроенных демонстрантов.Ведущие французские профсоюзы "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), "Сила рабочих" (FO), "Унитарная федерация профсоюзов" (FSU) и "Солидарность" (Solidaires) объявили день всеобщей межпрофессиональной забастовки 18 октября с требованием повысить заработную плату и улучшить условия труда.

https://ria.ru/20221016/miting-1824466599.html

https://ria.ru/20221013/zabastovki-1823801160.html

https://ria.ru/20221017/sanktsii-1824650689.html

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Манифестанты строят в Париже баррикады и требуют повышения заработной платы Манифестанты строят в Париже баррикады и требуют повышения заработной платы 2022-10-18T20:02 true PT0M30S

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париж, франция, солидарность, в мире