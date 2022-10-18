На манифестации в Париже заметили около 200 радикалов
В манифестации в Париже участвовали около 200 сторонников радикального движения black bloc
ПАРИЖ, 18 окт - РИА Новости. Порядка 200 сторонников радикального движения black bloc, которые устраивают погромы и провокации на демонстрациях, участвовали на межотраслевой манифестации в Париже во вторник, передает телеканал BFMTV со ссылкой на полицию.
Ранее сообщалось, что полиция задержала шесть человек на демонстрации в Париже.
По данным телеканала, помимо 200 радикалов из black bloc в манифестации во французской столице участвовали 60 ультралевых активистов.
В Париже во вторник прошла многочисленная манифестация на фоне межотраслевой забастовки по призыву профсоюзов с требованием повышения зарплат в связи с ростом стоимости жизни.
По наблюдению корреспондента РИА Новости, в ней участвовали тысячи человек, среди которых - работники транспорта, энергетики, пищевой промышленности, торговли, образования и здравоохранения. Они требовали повышения зарплат и улучшений условий труда в связи с растущей стоимостью жизни во Франции. В демонстрации также приняли участие сторонники движения "желтые жилеты", различные молодежные организации, левые, коммунисты и радикально настроенные молодые люди из black bloc.
Как ранее передавал корреспондент РИА Новости с места событий, столкновения на манифестации начались после провокации со стороны радикалов. Они начали бить витрины банков и магазинов, крушить остановки, поджигать мусорные баки, забрасывать правоохранителей стеклянными бутылками и дымовыми шашками.
В ответ полиция стала оттеснять агрессивно настроенных демонстрантов.
Ведущие французские профсоюзы "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), "Сила рабочих" (FO), "Унитарная федерация профсоюзов" (FSU) и "Солидарность" (Solidaires) объявили день всеобщей межпрофессиональной забастовки 18 октября с требованием повысить заработную плату и улучшить условия труда.
17 октября, 16:53"Мы здесь ради мира": акция против антироссийских санкций в РимеСотни итальянцев собрались в центре Рима, чтобы выступить против антироссийских санкций и поставок оружия на Украину. Также протестующие потребовали от властей решить острые социально-экономические проблемы страны, вызванные резким ростом цен на энергоносители и продовольственные товары.