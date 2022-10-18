https://ria.ru/20221018/protivnik-1824978242.html
Суровикин: ежесуточно потери противника составляют от 600 до 1000 человек
Суровикин: ежесуточно потери противника составляют от 600 до 1000 человек - РИА Новости, 18.10.2022
Суровикин: ежесуточно потери противника составляют от 600 до 1000 человек
Ежесуточно потери противника составляют от 600 до 1000 человек убитыми и ранеными, сообщил журналистам командующий Объединенной группировкой войск (сил) в... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T20:27
2022-10-18T20:27
2022-10-18T20:30
специальная военная операция на украине
россия
сергей суровикин
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Ежесуточно потери противника составляют от 600 до 1000 человек убитыми и ранеными, сообщил журналистам командующий Объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин.Он добавил, что тем самым не только минимизируются свои потери, но и значительно сокращается количество жертв среди мирного населения.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, сергей суровикин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Суровикин
20:27 18.10.2022 (обновлено: 20:30 18.10.2022)
Суровикин: ежесуточно потери противника составляют от 600 до 1000 человек
Генерал Суровикин: потери врага составляют до 1000 человек убитыми и ранеными ежедневно