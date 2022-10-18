https://ria.ru/20221018/protivnik-1824978242.html

Суровикин: ежесуточно потери противника составляют от 600 до 1000 человек

Суровикин: ежесуточно потери противника составляют от 600 до 1000 человек - РИА Новости, 18.10.2022

Суровикин: ежесуточно потери противника составляют от 600 до 1000 человек

Ежесуточно потери противника составляют от 600 до 1000 человек убитыми и ранеными, сообщил журналистам командующий Объединенной группировкой войск (сил) в... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T20:27

2022-10-18T20:27

2022-10-18T20:30

специальная военная операция на украине

россия

сергей суровикин

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Ежесуточно потери противника составляют от 600 до 1000 человек убитыми и ранеными, сообщил журналистам командующий Объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин.Он добавил, что тем самым не только минимизируются свои потери, но и значительно сокращается количество жертв среди мирного населения.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, сергей суровикин