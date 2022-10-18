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Владельцы кинотеатров поддержали проект о принудительном лицензировании - РИА Новости, 18.10.2022
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Культура
https://ria.ru/20221018/prokat-1824870812.html
Владельцы кинотеатров поддержали проект о принудительном лицензировании
Владельцы кинотеатров поддержали проект о принудительном лицензировании - РИА Новости, 18.10.2022
Владельцы кинотеатров поддержали проект о принудительном лицензировании
Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) поддержала законопроект, предлагающий введение в России механизма получения принудительной лицензии авторских и смежных... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T14:10
2022-10-18T14:38
культура
новости культуры
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госдума рф
россия
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) поддержала законопроект, предлагающий введение в России механизма получения принудительной лицензии авторских и смежных прав на ставшие недоступными в стране фильмы, программы и книги, сообщается на сайте организации в обращении к председателю правительства Михаилу Мишустину. При отсутствии прямой федеральной финансовой поддержки для кинотеатров члены Ассоциации попросили принять закон, который "позволил бы начать выстраивание новой модели отношений с иностранными производителями фильмов в обход санкций, подобно механизму "параллельного импорта", работающему с марта 2022 года в торговле и промышленности". Они обратили внимание на законопроект депутата Дмитрия Кузнецова. В него, указывается в обращении, еще вносятся уточнения. Но уже сейчас он направлен исключительно на сферу офлайн кинопоказа и "не только не нарушает существующую модель работы кинопроката" — так как предполагает сохранение института дистрибуции и механизма выдачи прокатных удостоверений Минкультом —, но и "позволяет выстраивать модель работы с рядом зарубежных студий", опасающихся прямого сотрудничества с российскими компаниями из-за внутренних санкций.В АВК считают: законопроект и дополнения нацелены на то, чтобы предоставить доступ к результатам интеллектуальной деятельности как можно большему количеству людей и при этом обеспечить право авторов на справедливое вознаграждение.Тем не менее, в обращении отметили, что принятие законопроекта не предполагает его обязательного использования.
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новости культуры, михаил мишустин, госдума рф, россия, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Россия, Кино и сериалы
14:10 18.10.2022 (обновлено: 14:38 18.10.2022)
 
Владельцы кинотеатров поддержали проект о принудительном лицензировании

Ассоциация владельцев кинотеатров поддержала законопроект о принудительном лицензировании

© Fotolia / Tyler OlsonЗрители в кинотеатре
Зрители в кинотеатре - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© Fotolia / Tyler Olson
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) поддержала законопроект, предлагающий введение в России механизма получения принудительной лицензии авторских и смежных прав на ставшие недоступными в стране фильмы, программы и книги, сообщается на сайте организации в обращении к председателю правительства Михаилу Мишустину.
При отсутствии прямой федеральной финансовой поддержки для кинотеатров члены Ассоциации попросили принять закон, который "позволил бы начать выстраивание новой модели отношений с иностранными производителями фильмов в обход санкций, подобно механизму "параллельного импорта", работающему с марта 2022 года в торговле и промышленности".
Они обратили внимание на законопроект депутата Дмитрия Кузнецова. В него, указывается в обращении, еще вносятся уточнения. Но уже сейчас он направлен исключительно на сферу офлайн кинопоказа и "не только не нарушает существующую модель работы кинопроката" — так как предполагает сохранение института дистрибуции и механизма выдачи прокатных удостоверений Минкультом —, но и "позволяет выстраивать модель работы с рядом зарубежных студий", опасающихся прямого сотрудничества с российскими компаниями из-за внутренних санкций.
В АВК считают: законопроект и дополнения нацелены на то, чтобы предоставить доступ к результатам интеллектуальной деятельности как можно большему количеству людей и при этом обеспечить право авторов на справедливое вознаграждение.
Тем не менее, в обращении отметили, что принятие законопроекта не предполагает его обязательного использования.
Кинозал - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
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