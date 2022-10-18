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В России достаточно вакцин для профилактики COVID-19, заявил Мурашко - РИА Новости, 18.10.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20221018/profilaktika-1824955475.html
В России достаточно вакцин для профилактики COVID-19, заявил Мурашко
В России достаточно вакцин для профилактики COVID-19, заявил Мурашко - РИА Новости, 18.10.2022
В России достаточно вакцин для профилактики COVID-19, заявил Мурашко
Вакцин для профилактики коронавирусной инфекции в России хватает, нужно продолжать прививаться, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T18:42
2022-10-18T18:42
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
михаил мурашко
владимир путин
дмитрий азаров
россия
самарская область
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Вакцин для профилактики коронавирусной инфекции в России хватает, нужно продолжать прививаться, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.Ранее президент России Владимир Путин поддержал призывы губернатора Самарской области Дмитрий Азарова о повторной вакцинации от коронавируса."Вакцин хватает", - сказал Мурашко журналистам.Он призвал население России прививаться и ревакцинироваться против коронавирусной инфекции, отметив, что вакцинация позволяет спасать жизнь и здоровье людей.
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общество, здоровье - общество, михаил мурашко, владимир путин, дмитрий азаров, россия, самарская область
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Михаил Мурашко, Владимир Путин, Дмитрий Азаров, Россия, Самарская область
18:42 18.10.2022
 
В России достаточно вакцин для профилактики COVID-19, заявил Мурашко

Глава Минздрава Мурашко заявил, что в России достаточно вакцин для профилактики COVID-19

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкВ центре вакцинации от COVID-19 в ГУМе в Москве
В центре вакцинации от COVID-19 в ГУМе в Москве - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В центре вакцинации от COVID-19 в ГУМе в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Вакцин для профилактики коронавирусной инфекции в России хватает, нужно продолжать прививаться, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Ранее президент России Владимир Путин поддержал призывы губернатора Самарской области Дмитрий Азарова о повторной вакцинации от коронавируса.
"Вакцин хватает", - сказал Мурашко журналистам.
Он призвал население России прививаться и ревакцинироваться против коронавирусной инфекции, отметив, что вакцинация позволяет спасать жизнь и здоровье людей.
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Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоМихаил МурашкоВладимир ПутинДмитрий АзаровРоссияСамарская область
 
 
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