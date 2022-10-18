https://ria.ru/20221018/profilaktika-1824955475.html

В России достаточно вакцин для профилактики COVID-19, заявил Мурашко

В России достаточно вакцин для профилактики COVID-19, заявил Мурашко - РИА Новости, 18.10.2022

В России достаточно вакцин для профилактики COVID-19, заявил Мурашко

Вакцин для профилактики коронавирусной инфекции в России хватает, нужно продолжать прививаться, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T18:42

2022-10-18T18:42

2022-10-18T18:42

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

михаил мурашко

владимир путин

дмитрий азаров

россия

самарская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769301926_0:103:3324:1973_1920x0_80_0_0_20b84b8345dee76a8c692f1957627f22.jpg

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Вакцин для профилактики коронавирусной инфекции в России хватает, нужно продолжать прививаться, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.Ранее президент России Владимир Путин поддержал призывы губернатора Самарской области Дмитрий Азарова о повторной вакцинации от коронавируса."Вакцин хватает", - сказал Мурашко журналистам.Он призвал население России прививаться и ревакцинироваться против коронавирусной инфекции, отметив, что вакцинация позволяет спасать жизнь и здоровье людей.

https://ria.ru/20220929/koronavirus-1820326539.html

россия

самарская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, здоровье - общество, михаил мурашко, владимир путин, дмитрий азаров, россия, самарская область