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Новый проект по "Пушкинской карте" запустили в МО - РИА Новости, 18.10.2022
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Новый проект по "Пушкинской карте" запустили в МО
Новый проект по "Пушкинской карте" запустили в МО - РИА Новости, 18.10.2022
Новый проект по "Пушкинской карте" запустили в МО
Новый проект "Пушкин везет" для владельцев Пушкинской карты запустили в Московской области. Пилотным городом стал Красногорск, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T19:39
2022-10-18T19:39
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
красногорск
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Новый проект "Пушкин везет" для владельцев Пушкинской карты запустили в Московской области. Пилотным городом стал Красногорск, сообщил телеканал "360".С 17 по 21 октября обладатели Пушкинских карт смогут посетить пять спектаклей по классическим произведениям в ДК "Подмосковье". Молодые люди смогут увидеть постановки "Вишневый сад", "Горе от ума", "Нездешний вечер", "Маленькое воскресное путешествие" и "Таланты и поклонники".Спектакли поставлены московским театром "Эрмитаж", Московским экспериментальным театром и другими.В первый же день проекта спектакли посетили 500 человек. Билеты можно приобрести на сайте проекта "Пушкин везет" – пушкинвезет.рф.
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московская область (подмосковье), красногорск
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Красногорск
19:39 18.10.2022
 

Новый проект по "Пушкинской карте" запустили в МО

© РИА Новости / Владимир ВяткинЗрители во время спектакля
Зрители во время спектакля - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Новый проект "Пушкин везет" для владельцев Пушкинской карты запустили в Московской области. Пилотным городом стал Красногорск, сообщил телеканал "360".
С 17 по 21 октября обладатели Пушкинских карт смогут посетить пять спектаклей по классическим произведениям в ДК "Подмосковье". Молодые люди смогут увидеть постановки "Вишневый сад", "Горе от ума", "Нездешний вечер", "Маленькое воскресное путешествие" и "Таланты и поклонники".
Спектакли поставлены московским театром "Эрмитаж", Московским экспериментальным театром и другими.
В первый же день проекта спектакли посетили 500 человек. Билеты можно приобрести на сайте проекта "Пушкин везет" – пушкинвезет.рф.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Красногорск
 
 
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