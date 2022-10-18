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Новый проект по "Пушкинской карте" запустили в МО
Новый проект по "Пушкинской карте" запустили в МО - РИА Новости, 18.10.2022
Новый проект по "Пушкинской карте" запустили в МО
Новый проект "Пушкин везет" для владельцев Пушкинской карты запустили в Московской области. Пилотным городом стал Красногорск, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T19:39
2022-10-18T19:39
2022-10-18T19:39
новости подмосковья
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Новый проект "Пушкин везет" для владельцев Пушкинской карты запустили в Московской области. Пилотным городом стал Красногорск, сообщил телеканал "360".С 17 по 21 октября обладатели Пушкинских карт смогут посетить пять спектаклей по классическим произведениям в ДК "Подмосковье". Молодые люди смогут увидеть постановки "Вишневый сад", "Горе от ума", "Нездешний вечер", "Маленькое воскресное путешествие" и "Таланты и поклонники".Спектакли поставлены московским театром "Эрмитаж", Московским экспериментальным театром и другими.В первый же день проекта спектакли посетили 500 человек. Билеты можно приобрести на сайте проекта "Пушкин везет" – пушкинвезет.рф.
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московская область (подмосковье), красногорск
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Красногорск