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Госдума приняла в I чтении проект о праве мобилизованных передавать бизнес

Госдума приняла в I чтении проект о праве мобилизованных передавать бизнес - РИА Новости, 18.10.2022

Госдума приняла в I чтении проект о праве мобилизованных передавать бизнес

Проект закона о праве мобилизованных передавать управление бизнесом доверенным лицам на время участия в спецоперации, принят Госдумой в первом чтении. РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T14:33

2022-10-18T14:33

2022-10-18T14:33

специальная военная операция на украине

андрей картаполов

андрей турчак

россия

госдума рф

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частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Проект закона о праве мобилизованных передавать управление бизнесом доверенным лицам на время участия в спецоперации, принят Госдумой в первом чтении."Поправки вносятся в федеральный закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации". Предлагается гражданам, которые являются индивидуальными предпринимателями и призваны на военную службу по мобилизации, дать дополнительное время для решения организационных вопросов по передаче управления своим бизнесом доверенным лицам. Речь идет о рабочей неделе… Считаем данную инициативу крайне актуальной и своевременной", - прокомментировал РИА Новости принятие проекта председатель комитета ГД по обороне Андрей Картаполов."Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о праве мобилизованных передавать управление бизнесом на время участия в спецоперации, сообщили в пресс-службе партии.Как отметил ранее секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак, действующий закон запрещает военнослужащим заниматься предпринимательской деятельностью, владеть или участвовать в управлении организациями, из-за этого предпринимателям при мобилизации приходится в экстренном порядке закрывать бизнес или выходить из него.Данная инициатива позволит ИП и юрлицам передать свои организации в доверительное управление или же просто сохранить их регистрацию без изменений на время, пока владелец не демобилизуется, отметил он.Инициатива предоставляет мобилизованным семь суток для решения организационных вопросов, связанных с дальнейшим осуществлением деятельности ИП или юрлица, добавили в партии.Действие проекта будет распространяться на граждан, являющихся индивидуальными предпринимателями, учредителями (участниками) организаций, а также единственными учредителями организаций и одновременно осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа, призванные на военную службу по мобилизации, могут принять решение об осуществлении предпринимательской деятельности через доверенных лиц в порядке, определенном законодательством РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

андрей картаполов, андрей турчак, россия, госдума рф, единая россия, частичная мобилизация в россии