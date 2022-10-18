https://ria.ru/20221018/primore-1824764147.html

Медики Приморья с начала года получили выплаты на 336 миллионов рублей

Медики Приморья с начала года получили выплаты на 336 миллионов рублей - РИА Новости, 18.10.2022

Медики Приморья с начала года получили выплаты на 336 миллионов рублей

Почти 336 миллионов рублей выделили с начала года из бюджета Приморья на поддержку медиков региона, сообщает краевое правительство. РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T04:01

2022-10-18T04:01

2022-10-18T04:01

общество

здоровье

здравоохранение

приморский край

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 18 окт - РИА Новости. Почти 336 миллионов рублей выделили с начала года из бюджета Приморья на поддержку медиков региона, сообщает краевое правительство.Отмечается, что 763 молодых врача в этом году получают ежемесячно соцвыплату по 10 тысяч рублей. Еще 178 врачей на территориях, приравненных к районам Крайнего Севера, получают также каждый месяц по 10 тысяч рублей. Также 277 медиков получили деньги за наставничество и выявление злокачественных новообразований на ранних стадиях.Единовременную выплату получили 22 врача и 13 специалистов среднего звена из амбулаторно-поликлинической службы и "скорой". Два медика получили выплату врачам-специалистам дефицитных специальностей в 1,4 миллиона рублей.Власти запустили меры социальной поддержки медиков для снижения кадрового дефицита в медицинских организациях края. Это соответствует задачам нацпроекта "Здравоохранение".В регионе действует государственная программа "Развитие здравоохранения Приморского края" на 2020-2027‬ годы. Ее целью является улучшение состояния здоровья населения региона путем повышения качества и доступности медицинской помощи.

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общество, здоровье, здравоохранение, приморский край, россия