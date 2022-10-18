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В Элисте экс-чиновник получил три года колонии за фейки о российской армии - РИА Новости, 18.10.2022
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В Элисте экс-чиновник получил три года колонии за фейки о российской армии
В Элисте экс-чиновник получил три года колонии за фейки о российской армии - РИА Новости, 18.10.2022
В Элисте экс-чиновник получил три года колонии за фейки о российской армии
Суд приговорил бывшего сотрудника администрации калмыцкой столицы Элисты к трем годам колонии за распространение заведомо ложной информации об использовании... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T17:10
2022-10-18T17:14
происшествия
элиста
россия
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ВОЛГОГРАД, 18 окт – РИА Новости. Суд приговорил бывшего сотрудника администрации калмыцкой столицы Элисты к трем годам колонии за распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ, сообщает во вторник пресс-служба СУ СКР по республике.По информации ведомства, 40-летний сотрудник мэрии Элисты, который вел собственный канал в соцсетях, с 22 марта по 1 апреля распространял ложные сведения о российской армии вместе с другим интернет-пользователем. При этом, отмечается в сообщении, чиновник использовал служебный компьютер. В ходе следствия были проведены обыски у него дома и на рабочем месте.Во вторник суд признал его виновным в "публичном распространении заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил Российской Федерации группой лиц по предварительному сговору и по мотивам национальной вражды"."Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком 3 года с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении СК.
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происшествия, элиста, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Элиста, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
17:10 18.10.2022 (обновлено: 17:14 18.10.2022)
 
В Элисте экс-чиновник получил три года колонии за фейки о российской армии

Бывший сотрудник мэрии Элисты получил три года колонии за фейки о российской армии

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 18 окт – РИА Новости. Суд приговорил бывшего сотрудника администрации калмыцкой столицы Элисты к трем годам колонии за распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ, сообщает во вторник пресс-служба СУ СКР по республике.
По информации ведомства, 40-летний сотрудник мэрии Элисты, который вел собственный канал в соцсетях, с 22 марта по 1 апреля распространял ложные сведения о российской армии вместе с другим интернет-пользователем. При этом, отмечается в сообщении, чиновник использовал служебный компьютер. В ходе следствия были проведены обыски у него дома и на рабочем месте.
Во вторник суд признал его виновным в "публичном распространении заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил Российской Федерации группой лиц по предварительному сговору и по мотивам национальной вражды".
"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком 3 года с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении СК.
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