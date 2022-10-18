https://ria.ru/20221018/prigovor-1824924340.html

В Элисте экс-чиновник получил три года колонии за фейки о российской армии

В Элисте экс-чиновник получил три года колонии за фейки о российской армии - РИА Новости, 18.10.2022

В Элисте экс-чиновник получил три года колонии за фейки о российской армии

Суд приговорил бывшего сотрудника администрации калмыцкой столицы Элисты к трем годам колонии за распространение заведомо ложной информации об использовании... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T17:10

2022-10-18T17:10

2022-10-18T17:14

происшествия

элиста

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОЛГОГРАД, 18 окт – РИА Новости. Суд приговорил бывшего сотрудника администрации калмыцкой столицы Элисты к трем годам колонии за распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ, сообщает во вторник пресс-служба СУ СКР по республике.По информации ведомства, 40-летний сотрудник мэрии Элисты, который вел собственный канал в соцсетях, с 22 марта по 1 апреля распространял ложные сведения о российской армии вместе с другим интернет-пользователем. При этом, отмечается в сообщении, чиновник использовал служебный компьютер. В ходе следствия были проведены обыски у него дома и на рабочем месте.Во вторник суд признал его виновным в "публичном распространении заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил Российской Федерации группой лиц по предварительному сговору и по мотивам национальной вражды"."Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком 3 года с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении СК.

https://ria.ru/20220824/feyki-1811878953.html

элиста

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, элиста, россия, следственный комитет россии (ск рф)