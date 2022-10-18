17:10 18.10.2022 (обновлено: 17:14 18.10.2022)
В Элисте экс-чиновник получил три года колонии за фейки о российской армии
Бывший сотрудник мэрии Элисты получил три года колонии за фейки о российской армии
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 18 окт – РИА Новости. Суд приговорил бывшего сотрудника администрации калмыцкой столицы Элисты к трем годам колонии за распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ, сообщает во вторник пресс-служба СУ СКР по республике.
По информации ведомства, 40-летний сотрудник мэрии Элисты, который вел собственный канал в соцсетях, с 22 марта по 1 апреля распространял ложные сведения о российской армии вместе с другим интернет-пользователем. При этом, отмечается в сообщении, чиновник использовал служебный компьютер. В ходе следствия были проведены обыски у него дома и на рабочем месте.
Во вторник суд признал его виновным в "публичном распространении заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил Российской Федерации группой лиц по предварительному сговору и по мотивам национальной вражды".
"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком 3 года с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении СК.