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Эксперт назвала пособия, правила начислений которых изменятся с 26 октября - РИА Новости, 18.10.2022
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Эксперт назвала пособия, правила начислений которых изменятся с 26 октября
Эксперт назвала пособия, правила начислений которых изменятся с 26 октября - РИА Новости, 18.10.2022
Эксперт назвала пособия, правила начислений которых изменятся с 26 октября
В России ряд пособий и выплат производится только на карты отечественной платежной системы "Мир", и в ближайшее время этот перечень будет расширен, рассказала... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T01:15
2022-10-18T01:15
россия
общество
рэу имени г. в. плеханова
карта "мир"
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. В России ряд пособий и выплат производится только на карты отечественной платежной системы "Мир", и в ближайшее время этот перечень будет расширен, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.В частности, отмечает эксперт, только на "Мир" с 26 октября будут начислять государственную социальную помощь, компенсации расходов и субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, а также ежегодную денежную выплату Почетным донорам России.Однако эти выплаты можно получить и не имея карты "Мир", открыв счет в банке без привязки к карте (например, накопительный), на который будут зачисляться социальные выплаты, также рассказала Ермилова.
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россия, общество, рэу имени г. в. плеханова, карта "мир"
Россия, Общество, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Карта "Мир"
01:15 18.10.2022
 
Эксперт назвала пособия, правила начислений которых изменятся с 26 октября

Эксперт Ермилова: с 26 октября социальную помощь будут начислять на карты "Мир"

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкКарты национальной платежной системы "Мир"
Карты национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Карты национальной платежной системы "Мир". Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. В России ряд пособий и выплат производится только на карты отечественной платежной системы "Мир", и в ближайшее время этот перечень будет расширен, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.
В частности, отмечает эксперт, только на "Мир" с 26 октября будут начислять государственную социальную помощь, компенсации расходов и субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, а также ежегодную денежную выплату Почетным донорам России.
"Поскольку основной платежной системой является "Мир", то такие выплаты перечисляются именно через карты этой системы", — подчеркнула Ермилова.
Однако эти выплаты можно получить и не имея карты "Мир", открыв счет в банке без привязки к карте (например, накопительный), на который будут зачисляться социальные выплаты, также рассказала Ермилова.
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РоссияОбществоРЭУ имени Г. В. ПлехановаКарта "Мир"
 
 
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