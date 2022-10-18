https://ria.ru/20221018/posobiya-1824754603.html

Эксперт назвала пособия, правила начислений которых изменятся с 26 октября

Эксперт назвала пособия, правила начислений которых изменятся с 26 октября - РИА Новости, 18.10.2022

Эксперт назвала пособия, правила начислений которых изменятся с 26 октября

В России ряд пособий и выплат производится только на карты отечественной платежной системы "Мир", и в ближайшее время этот перечень будет расширен, рассказала... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T01:15

2022-10-18T01:15

2022-10-18T01:15

россия

общество

рэу имени г. в. плеханова

карта "мир"

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. В России ряд пособий и выплат производится только на карты отечественной платежной системы "Мир", и в ближайшее время этот перечень будет расширен, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.В частности, отмечает эксперт, только на "Мир" с 26 октября будут начислять государственную социальную помощь, компенсации расходов и субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, а также ежегодную денежную выплату Почетным донорам России.Однако эти выплаты можно получить и не имея карты "Мир", открыв счет в банке без привязки к карте (например, накопительный), на который будут зачисляться социальные выплаты, также рассказала Ермилова.

https://ria.ru/20220916/posobiya-1817141363.html

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россия, общество, рэу имени г. в. плеханова, карта "мир"