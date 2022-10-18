https://ria.ru/20221018/posobie-1824880297.html

Голикова допустила, что универсальное пособие смогут выдавать без заявления

Голикова допустила, что универсальное пособие смогут выдавать без заявления - РИА Новости, 18.10.2022

Голикова допустила, что универсальное пособие смогут выдавать без заявления

Вернуться к вопросу о беззаявительной выдаче универсального пособия для граждан с детьми можно будет после отработки механизма его предоставления, сообщила... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T14:47

2022-10-18T14:47

2022-10-18T14:47

общество

россия

госдума рф

татьяна голикова

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Вернуться к вопросу о беззаявительной выдаче универсального пособия для граждан с детьми можно будет после отработки механизма его предоставления, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Универсальное пособие объединит целый ряд действующих мер социальной защиты, в том числе выплаты, которые предоставляются в связи с рождением или усыновлением малыша и до достижения им трёх лет."Пока мы не переходим на беззаявительный характер, пока одно заявление, поскольку у нас сейчас по сути будет проходить период становления... Как только мы с вами отработает механизм, возможно, мы с вами к этому вопросу вернёмся", — сказала Голикова депутатам Госдумы, отвечая на вопрос о возможности беззаявительного установления универсального пособия.

https://ria.ru/20221018/posobie-1824876050.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, госдума рф, татьяна голикова