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Голикова допустила, что универсальное пособие смогут выдавать без заявления - РИА Новости, 18.10.2022
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Голикова допустила, что универсальное пособие смогут выдавать без заявления
Голикова допустила, что универсальное пособие смогут выдавать без заявления - РИА Новости, 18.10.2022
Голикова допустила, что универсальное пособие смогут выдавать без заявления
Вернуться к вопросу о беззаявительной выдаче универсального пособия для граждан с детьми можно будет после отработки механизма его предоставления, сообщила... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T14:47
2022-10-18T14:47
общество
россия
госдума рф
татьяна голикова
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Вернуться к вопросу о беззаявительной выдаче универсального пособия для граждан с детьми можно будет после отработки механизма его предоставления, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Универсальное пособие объединит целый ряд действующих мер социальной защиты, в том числе выплаты, которые предоставляются в связи с рождением или усыновлением малыша и до достижения им трёх лет."Пока мы не переходим на беззаявительный характер, пока одно заявление, поскольку у нас сейчас по сути будет проходить период становления... Как только мы с вами отработает механизм, возможно, мы с вами к этому вопросу вернёмся", — сказала Голикова депутатам Госдумы, отвечая на вопрос о возможности беззаявительного установления универсального пособия.
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общество, россия, госдума рф, татьяна голикова
Общество, Россия, Госдума РФ, Татьяна Голикова
14:47 18.10.2022
 
Голикова допустила, что универсальное пособие смогут выдавать без заявления

Вице-премьер Голикова: универсальное пособие на детей смогут выдавать без заявления

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкЖенщина с коляской на одной из улиц Москвы
Женщина с коляской на одной из улиц Москвы - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Женщина с коляской на одной из улиц Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Вернуться к вопросу о беззаявительной выдаче универсального пособия для граждан с детьми можно будет после отработки механизма его предоставления, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Универсальное пособие объединит целый ряд действующих мер социальной защиты, в том числе выплаты, которые предоставляются в связи с рождением или усыновлением малыша и до достижения им трёх лет.
"Пока мы не переходим на беззаявительный характер, пока одно заявление, поскольку у нас сейчас по сути будет проходить период становления... Как только мы с вами отработает механизм, возможно, мы с вами к этому вопросу вернёмся", — сказала Голикова депутатам Госдумы, отвечая на вопрос о возможности беззаявительного установления универсального пособия.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
Вчера, 14:33
Госдума приняла в I чтении проект об универсальном пособии на детей
 
ОбществоРоссияГосдума РФТатьяна Голикова
 
 
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