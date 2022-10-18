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Голикова допустила, что универсальное пособие смогут выдавать без заявления
Голикова допустила, что универсальное пособие смогут выдавать без заявления - РИА Новости, 18.10.2022
Голикова допустила, что универсальное пособие смогут выдавать без заявления
Вернуться к вопросу о беззаявительной выдаче универсального пособия для граждан с детьми можно будет после отработки механизма его предоставления, сообщила... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T14:47
2022-10-18T14:47
2022-10-18T14:47
общество
россия
госдума рф
татьяна голикова
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Вернуться к вопросу о беззаявительной выдаче универсального пособия для граждан с детьми можно будет после отработки механизма его предоставления, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Универсальное пособие объединит целый ряд действующих мер социальной защиты, в том числе выплаты, которые предоставляются в связи с рождением или усыновлением малыша и до достижения им трёх лет."Пока мы не переходим на беззаявительный характер, пока одно заявление, поскольку у нас сейчас по сути будет проходить период становления... Как только мы с вами отработает механизм, возможно, мы с вами к этому вопросу вернёмся", — сказала Голикова депутатам Госдумы, отвечая на вопрос о возможности беззаявительного установления универсального пособия.
https://ria.ru/20221018/posobie-1824876050.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, госдума рф, татьяна голикова
Общество, Россия, Госдума РФ, Татьяна Голикова
Голикова допустила, что универсальное пособие смогут выдавать без заявления
Вице-премьер Голикова: универсальное пособие на детей смогут выдавать без заявления