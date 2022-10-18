https://ria.ru/20221018/posobie-1824876050.html
Госдума приняла в I чтении проект об универсальном пособии на детей
Госдума приняла в I чтении проект об универсальном пособии на детей - РИА Новости, 18.10.2022
Госдума приняла в I чтении проект об универсальном пособии на детей
Госдума одобрила в первом чтении законопроект об универсальном пособии для семей с детьми и беременных женщин. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T14:33
2022-10-18T14:33
2022-10-18T16:11
общество
госдума рф
россия
социальный навигатор
детские вопросы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_8f530c6421e6a5ad16f0ca9f9c144d18.jpg
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Госдума одобрила в первом чтении законопроект об универсальном пособии для семей с детьми и беременных женщин."Предлагается ввести с 1 января 2023 года универсальное пособие с учетом единого подхода к назначению и осуществлению ежемесячной выплаты на ребенка до достижения им возраста 17 лет и беременным женщинам", — говорится в пояснительных материалах.По информации Минтруда, универсальное пособие объединит различные выплаты:Назначать пособие будут нуждающимся беременным женщинам и семьям с доходами ниже прожиточного минимума на человека. Размер выплат составит 50, 75 или 100 процентов от регионального прожиточного минимума. В среднем по стране в 2023 году пособие составит семь тысяч, 10,5 и 14 тысяч рублей соответственно. Семьи, где дети родились до 31 декабря 2022 года, смогут выбрать, получать пособия по старым правилам или перейти на универсальное. Как подчеркивали в Минтруде, за счет гармонизации правил выплаты универсальное пособие расширит контингент семей, которым доступна поддержка из бюджета.
https://ria.ru/20220922/posobie-1818741618.html
https://ria.ru/20220922/posobie-1818740913.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4c5db2fdc4fb0a14c001ea5d8ab8e47a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф, россия, социальный навигатор, детские вопросы
Общество, Госдума РФ, Россия, Социальный навигатор, Детские вопросы
14:33 18.10.2022 (обновлено: 16:11 18.10.2022)
Госдума приняла в I чтении проект об универсальном пособии на детей
Госдума приняла в I чтении проект об универсальном пособии на детей и беременным женщинам
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости.
Госдума одобрила
в первом чтении законопроект об универсальном пособии для семей с детьми и беременных женщин.
"Предлагается ввести с 1 января 2023 года универсальное пособие с учетом единого подхода к назначению и осуществлению ежемесячной выплаты на ребенка до достижения им возраста 17 лет и беременным женщинам", — говорится в пояснительных материалах.
По информации Минтруда, универсальное пособие объединит различные выплаты:
—для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки;
—по уходу за ребенком до полутора лет;
—на первого ребенка (предоставляется во всех регионах);
—на третьего ребенка (предоставляется только в 78 регионах и по разным правилам);
—на детей от трех до восьми лет (выплачивают органы социальной защиты);
—на детей от восьми до 17 лет (выплачивает Пенсионный фонд).
Назначать пособие будут нуждающимся беременным женщинам и семьям с доходами ниже прожиточного минимума на человека. Размер выплат составит 50, 75 или 100 процентов от регионального прожиточного минимума. В среднем по стране в 2023 году пособие составит семь тысяч, 10,5 и 14 тысяч рублей соответственно. Семьи, где дети родились до 31 декабря 2022 года, смогут выбрать, получать пособия по старым правилам или перейти на универсальное.
Как подчеркивали в Минтруде, за счет гармонизации правил выплаты универсальное пособие расширит контингент семей, которым доступна поддержка из бюджета.