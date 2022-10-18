https://ria.ru/20221018/posobie-1824876050.html

Госдума приняла в I чтении проект об универсальном пособии на детей

Госдума приняла в I чтении проект об универсальном пособии на детей - РИА Новости, 18.10.2022

Госдума приняла в I чтении проект об универсальном пособии на детей

Госдума одобрила в первом чтении законопроект об универсальном пособии для семей с детьми и беременных женщин. РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T14:33

2022-10-18T14:33

2022-10-18T16:11

общество

госдума рф

россия

социальный навигатор

детские вопросы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_8f530c6421e6a5ad16f0ca9f9c144d18.jpg

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Госдума одобрила в первом чтении законопроект об универсальном пособии для семей с детьми и беременных женщин."Предлагается ввести с 1 января 2023 года универсальное пособие с учетом единого подхода к назначению и осуществлению ежемесячной выплаты на ребенка до достижения им возраста 17 лет и беременным женщинам", — говорится в пояснительных материалах.По информации Минтруда, универсальное пособие объединит различные выплаты:Назначать пособие будут нуждающимся беременным женщинам и семьям с доходами ниже прожиточного минимума на человека. Размер выплат составит 50, 75 или 100 процентов от регионального прожиточного минимума. В среднем по стране в 2023 году пособие составит семь тысяч, 10,5 и 14 тысяч рублей соответственно. Семьи, где дети родились до 31 декабря 2022 года, смогут выбрать, получать пособия по старым правилам или перейти на универсальное. Как подчеркивали в Минтруде, за счет гармонизации правил выплаты универсальное пособие расширит контингент семей, которым доступна поддержка из бюджета.

https://ria.ru/20220922/posobie-1818741618.html

https://ria.ru/20220922/posobie-1818740913.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, госдума рф, россия, социальный навигатор, детские вопросы