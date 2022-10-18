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Госдума приняла в I чтении проект об универсальном пособии на детей - РИА Новости, 18.10.2022
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Госдума приняла в I чтении проект об универсальном пособии на детей
Госдума приняла в I чтении проект об универсальном пособии на детей - РИА Новости, 18.10.2022
Госдума приняла в I чтении проект об универсальном пособии на детей
Госдума одобрила в первом чтении законопроект об универсальном пособии для семей с детьми и беременных женщин. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T14:33
2022-10-18T16:11
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Госдума одобрила в первом чтении законопроект об универсальном пособии для семей с детьми и беременных женщин."Предлагается ввести с 1 января 2023 года универсальное пособие с учетом единого подхода к назначению и осуществлению ежемесячной выплаты на ребенка до достижения им возраста 17 лет и беременным женщинам", — говорится в пояснительных материалах.По информации Минтруда, универсальное пособие объединит различные выплаты:Назначать пособие будут нуждающимся беременным женщинам и семьям с доходами ниже прожиточного минимума на человека. Размер выплат составит 50, 75 или 100 процентов от регионального прожиточного минимума. В среднем по стране в 2023 году пособие составит семь тысяч, 10,5 и 14 тысяч рублей соответственно. Семьи, где дети родились до 31 декабря 2022 года, смогут выбрать, получать пособия по старым правилам или перейти на универсальное. Как подчеркивали в Минтруде, за счет гармонизации правил выплаты универсальное пособие расширит контингент семей, которым доступна поддержка из бюджета.
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общество, госдума рф, россия, социальный навигатор, детские вопросы
Общество, Госдума РФ, Россия, Социальный навигатор, Детские вопросы
14:33 18.10.2022 (обновлено: 16:11 18.10.2022)
 
Госдума приняла в I чтении проект об универсальном пособии на детей

Госдума приняла в I чтении проект об универсальном пособии на детей и беременным женщинам

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Госдума одобрила в первом чтении законопроект об универсальном пособии для семей с детьми и беременных женщин.
"Предлагается ввести с 1 января 2023 года универсальное пособие с учетом единого подхода к назначению и осуществлению ежемесячной выплаты на ребенка до достижения им возраста 17 лет и беременным женщинам", — говорится в пояснительных материалах.
Женщина пересчитывает денежные купюры
22 сентября, 17:05
Минтруд назвал размер универсального пособия на ребенка
По информации Минтруда, универсальное пособие объединит различные выплаты:
  • для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки;
  • по уходу за ребенком до полутора лет;
  • на первого ребенка (предоставляется во всех регионах);
  • на третьего ребенка (предоставляется только в 78 регионах и по разным правилам);
  • на детей от трех до восьми лет (выплачивают органы социальной защиты);
  • на детей от восьми до 17 лет (выплачивает Пенсионный фонд).
Назначать пособие будут нуждающимся беременным женщинам и семьям с доходами ниже прожиточного минимума на человека. Размер выплат составит 50, 75 или 100 процентов от регионального прожиточного минимума. В среднем по стране в 2023 году пособие составит семь тысяч, 10,5 и 14 тысяч рублей соответственно. Семьи, где дети родились до 31 декабря 2022 года, смогут выбрать, получать пособия по старым правилам или перейти на универсальное.
Как подчеркивали в Минтруде, за счет гармонизации правил выплаты универсальное пособие расширит контингент семей, которым доступна поддержка из бюджета.
Лист с денежными купюрами номиналом 100 рублей - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
22 сентября, 17:03
На универсальное пособие для семей с детьми направят 1,7 триллиона рублей
 
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