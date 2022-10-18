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Мнение министра о помощи Украине не отражает политику Израиля, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.10.2022
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Мнение министра о помощи Украине не отражает политику Израиля, сообщили СМИ
Мнение министра о помощи Украине не отражает политику Израиля, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.10.2022
Мнение министра о помощи Украине не отражает политику Израиля, сообщили СМИ
Мнение израильского министра по делам диаспоры Нахмана Шая о необходимости военной помощи Украине не отражает политику правительства, пишет издание Walla со... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T20:01
2022-10-18T20:01
в мире
дмитрий медведев
хосейн амир абдоллахиан
мария захарова
россия
украина
израиль
мид ирана
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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 окт - РИА Новости. Мнение израильского министра по делам диаспоры Нахмана Шая о необходимости военной помощи Украине не отражает политику правительства, пишет издание Walla со ссылкой на источники."Высокопоставленные чиновники МИД заявили, что слова министра Нахмана Шаи о том, что Израиль должен поставлять оружие Украине, не отражают политику правительства. Ответ появился через несколько часов после слов экс-президента России Медведева, предупредившего в Telegram, что поставки израильского оружия Украине разрушат отношения с Россией", - пишет издание.Ранее в воскресенье израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай высказал мнение, что Израиль должен начать оказывать военную помощь Украине после появления информации о поставках Ираном баллистических ракет России. Израиль с начала спецоперации РФ на Украине поставляет Киеву только гуманитарную помощь и ограниченные партии средств защиты для сотрудников гражданских чрезвычайных служб.Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что поставки Израилем оружия Киеву станут опрометчивым шагом и разрушат отношения с Россией.В воскресенье об ожидаемой поставке России Ираном баллистических ракет собственного производства сообщила израильская государственная телерадиокомпания КАН со ссылкой на публикацию газеты Washington Post. По данным разведки США, на которые ссылаются журналисты, речь идет о партии ракет малой дальности Fatah-110 и Zolfgar, способных поражать цели на расстоянии 300 и 700 километров. Издание сообщает, что Иран также готовит поставки "дополнительных" беспилотных летательных аппаратов в Россию.Ранее в начале октября глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что иранская сторона не поставляла России вооружение для его использования в боевых действиях на Украине, поскольку "любая поддержка вооружением одной из сторон конфликта отсрочит возможность установления мира". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ.
https://ria.ru/20221018/izrail-1824946667.html
https://ria.ru/20220927/iran-1819677438.html
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в мире, дмитрий медведев, хосейн амир абдоллахиан, мария захарова, россия, украина, израиль, мид ирана
В мире, Дмитрий Медведев, Хосейн Амир Абдоллахиан, Мария Захарова, Россия, Украина, Израиль, МИД Ирана
20:01 18.10.2022
 
Мнение министра о помощи Украине не отражает политику Израиля, сообщили СМИ

Walla: мнение израильского министра о помощи Украине не отражает политику властей

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаг Израиля на фоне церкви Святого Петра в Яффе
Флаг Израиля на фоне церкви Святого Петра в Яффе - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг Израиля на фоне церкви Святого Петра в Яффе. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 окт - РИА Новости. Мнение израильского министра по делам диаспоры Нахмана Шая о необходимости военной помощи Украине не отражает политику правительства, пишет издание Walla со ссылкой на источники.
"Высокопоставленные чиновники МИД заявили, что слова министра Нахмана Шаи о том, что Израиль должен поставлять оружие Украине, не отражают политику правительства. Ответ появился через несколько часов после слов экс-президента России Медведева, предупредившего в Telegram, что поставки израильского оружия Украине разрушат отношения с Россией", - пишет издание.
Мечеть Купол скалы и мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
Вчера, 18:15
СМИ: Израиль отклонил просьбу Киева о телефонном разговоре
Ранее в воскресенье израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай высказал мнение, что Израиль должен начать оказывать военную помощь Украине после появления информации о поставках Ираном баллистических ракет России. Израиль с начала спецоперации РФ на Украине поставляет Киеву только гуманитарную помощь и ограниченные партии средств защиты для сотрудников гражданских чрезвычайных служб.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что поставки Израилем оружия Киеву станут опрометчивым шагом и разрушат отношения с Россией.
В воскресенье об ожидаемой поставке России Ираном баллистических ракет собственного производства сообщила израильская государственная телерадиокомпания КАН со ссылкой на публикацию газеты Washington Post. По данным разведки США, на которые ссылаются журналисты, речь идет о партии ракет малой дальности Fatah-110 и Zolfgar, способных поражать цели на расстоянии 300 и 700 километров. Издание сообщает, что Иран также готовит поставки "дополнительных" беспилотных летательных аппаратов в Россию.
Ранее в начале октября глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что иранская сторона не поставляла России вооружение для его использования в боевых действиях на Украине, поскольку "любая поддержка вооружением одной из сторон конфликта отсрочит возможность установления мира". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
27 сентября, 03:29
Иран считает неправильной поставку оружия Украине или России
 
В миреДмитрий МедведевХосейн Амир АбдоллахианМария ЗахароваРоссияУкраинаИзраильМИД Ирана
 
 
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