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NI назвал сроки поражения Украины без помощи США - РИА Новости, 18.10.2022
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NI назвал сроки поражения Украины без помощи США
NI назвал сроки поражения Украины без помощи США - РИА Новости, 18.10.2022
NI назвал сроки поражения Украины без помощи США
Украина не продержится и месяц без военной помощи США и НАТО, предположил издатель и генеральный директор американского журнала National Interest Дмитрий Саймс. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T05:55
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владимир зеленский
джо байден
россия
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Украина не продержится и месяц без военной помощи США и НАТО, предположил издатель и генеральный директор американского журнала National Interest Дмитрий Саймс.Также автор публикации усомнился в целесообразности решения администрации Джо Байдена предоставить Киеву право вето на любые соглашения Москвы и Вашингтона, касающиеся Украины."Было бы серьезной ошибкой считать, что НАТО должна поддерживать Украину столько, сколько потребуется, не пытаясь найти дипломатическое решение конфликта, который легко может выйти из-под контроля", — добавил гендиректор NI.На фоне проведения Россией военной спецоперации на Украине США, а также их союзники по НАТО продолжают передавать оружие Киеву. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221015/pentagon-1824223882.html
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дмитрий саймс, владимир зеленский, джо байден, россия, сша, украина, нато
Дмитрий Саймс, Владимир Зеленский, Джо Байден, Россия, США, Украина, НАТО
05:55 18.10.2022
 
NI назвал сроки поражения Украины без помощи США

Гендиректор NI Саймc: Украина не продержится и месяц без военной помощи США и НАТО

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США в Киеве
Флаг США в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Украина не продержится и месяц без военной помощи США и НАТО, предположил издатель и генеральный директор американского журнала National Interest Дмитрий Саймс.

"Правительство Владимира Зеленского полностью зависит от беспрецедентной военной, финансовой и политической помощи США и НАТО, без которой Украина не смогла бы продержаться под натиском России и месяц", — считает Саймс.

Также автор публикации усомнился в целесообразности решения администрации Джо Байдена предоставить Киеву право вето на любые соглашения Москвы и Вашингтона, касающиеся Украины.
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"Было бы серьезной ошибкой считать, что НАТО должна поддерживать Украину столько, сколько потребуется, не пытаясь найти дипломатическое решение конфликта, который легко может выйти из-под контроля", — добавил гендиректор NI.
На фоне проведения Россией военной спецоперации на Украине США, а также их союзники по НАТО продолжают передавать оружие Киеву. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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Дмитрий СаймсВладимир ЗеленскийДжо БайденРоссияСШАУкраинаНАТО
 
 
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