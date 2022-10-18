https://ria.ru/20221018/pomosch-1824767387.html

NI назвал сроки поражения Украины без помощи США

NI назвал сроки поражения Украины без помощи США - РИА Новости, 18.10.2022

NI назвал сроки поражения Украины без помощи США

Украина не продержится и месяц без военной помощи США и НАТО, предположил издатель и генеральный директор американского журнала National Interest Дмитрий Саймс. РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T05:55

2022-10-18T05:55

2022-10-18T05:55

дмитрий саймс

владимир зеленский

джо байден

россия

сша

украина

нато

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Украина не продержится и месяц без военной помощи США и НАТО, предположил издатель и генеральный директор американского журнала National Interest Дмитрий Саймс.Также автор публикации усомнился в целесообразности решения администрации Джо Байдена предоставить Киеву право вето на любые соглашения Москвы и Вашингтона, касающиеся Украины."Было бы серьезной ошибкой считать, что НАТО должна поддерживать Украину столько, сколько потребуется, не пытаясь найти дипломатическое решение конфликта, который легко может выйти из-под контроля", — добавил гендиректор NI.На фоне проведения Россией военной спецоперации на Украине США, а также их союзники по НАТО продолжают передавать оружие Киеву. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221015/pentagon-1824223882.html

https://ria.ru/20221011/g7-1823150736.html

россия

сша

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дмитрий саймс, владимир зеленский, джо байден, россия, сша, украина, нато