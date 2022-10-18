Администрация США попросила Конгресс дать ей новые полномочия
Белый дом попросил Конгресс дать новые полномочия, чтобы ускорить поставки оружия Киеву
© AP Photo / Patrick SemanskyБелый дом, США
© AP Photo / Patrick Semansky
Белый дом, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Администрация США просит конгресс предоставить ей дополнительные полномочия, которые позволят ускорить передачу оружия Украине, а также другим союзникам и партнерам Вашингтона, говорится в заявлении Белого дома по законопроекту о полномочиях в области национальной обороны на 2023 финансовый год.
Согласно заявлению, речь идет о создании так называемых Фонда приобретения критических важных боеприпасов и Счета передачи оборонного экспорта. Основанием для такого запроса администрации послужили "уроки, извлеченные из текущих усилий США по предоставлению Украине дополнительной помощи". Ряд авторитетных американских конгрессменов прежде неоднократно выражали опасения по поводу возможности истощения запасов вооружений в США из-за выделяемой Киеву военной помощи, которая уже исчисляется миллиардами долларов.
"В своем текущем варианте законопроект не дает таких полномочий. Без запроса на дополнительные полномочия военно-промышленная база США, вероятно, будет по-прежнему сталкиваться с проблемой удовлетворения резко возросшего спроса, что приведет к затягиванию сроков поставок критически важных боеприпасов или систем вооружений союзникам и партнерам США, необходимых для поддержки проведения длительных операций", - следует из заявления администрации.
В случае одобрения дополнительные полномочия будут добавлены в законопроект, который в настоящее время находится в разработке у сената. Голосование по документу, как ожидается, начнется не раньше ноября.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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