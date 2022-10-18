https://ria.ru/20221018/politsiya-1824837487.html

В некоторых регионах полицию перевели на режим усиленного несения службы

В некоторых регионах полицию перевели на режим усиленного несения службы - РИА Новости, 18.10.2022

В некоторых регионах полицию перевели на режим усиленного несения службы

Личный состав полиции ряда территорий переведен на режим усиленного несения службы, особое внимание уделяется приграничным с Украиной регионам, сообщил министр... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T12:26

2022-10-18T12:26

2022-10-18T13:03

владимир колокольцев

украина

россия

госдума рф

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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Личный состав полиции ряда территорий переведен на режим усиленного несения службы, особое внимание уделяется приграничным с Украиной регионам, сообщил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.По его словам, текущая ситуация накладывает отпечаток на организацию деятельности МВД. Министерство проводит комплекс мероприятий по "недопущению осложнения оперативной обстановки и адекватному реагированию на изменения"."Личный состав ряда территорий у нас переведен на режим усиленного несения службы, особое внимание уделяем приграничным с Украиной регионам", – сказал он в Госдуме на заседании фракции СРЗП.

https://ria.ru/20221018/mobilizatsiya-1824825399.html

украина

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владимир колокольцев, украина, россия, госдума рф