https://ria.ru/20221018/politsiya-1824837487.html
В некоторых регионах полицию перевели на режим усиленного несения службы
В некоторых регионах полицию перевели на режим усиленного несения службы - РИА Новости, 18.10.2022
В некоторых регионах полицию перевели на режим усиленного несения службы
Личный состав полиции ряда территорий переведен на режим усиленного несения службы, особое внимание уделяется приграничным с Украиной регионам, сообщил министр... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T12:26
2022-10-18T12:26
2022-10-18T13:03
владимир колокольцев
украина
россия
госдума рф
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Личный состав полиции ряда территорий переведен на режим усиленного несения службы, особое внимание уделяется приграничным с Украиной регионам, сообщил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.По его словам, текущая ситуация накладывает отпечаток на организацию деятельности МВД. Министерство проводит комплекс мероприятий по "недопущению осложнения оперативной обстановки и адекватному реагированию на изменения"."Личный состав ряда территорий у нас переведен на режим усиленного несения службы, особое внимание уделяем приграничным с Украиной регионам", – сказал он в Госдуме на заседании фракции СРЗП.
https://ria.ru/20221018/mobilizatsiya-1824825399.html
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владимир колокольцев, украина, россия, госдума рф
Владимир Колокольцев, Украина, Россия, Госдума РФ
12:26 18.10.2022 (обновлено: 13:03 18.10.2022)
В некоторых регионах полицию перевели на режим усиленного несения службы
Глава МВД Колокольцев: полицию перевели на режим усиленного несения службы в ряде регионов