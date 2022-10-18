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В некоторых регионах полицию перевели на режим усиленного несения службы - РИА Новости, 18.10.2022
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В некоторых регионах полицию перевели на режим усиленного несения службы
В некоторых регионах полицию перевели на режим усиленного несения службы - РИА Новости, 18.10.2022
В некоторых регионах полицию перевели на режим усиленного несения службы
Личный состав полиции ряда территорий переведен на режим усиленного несения службы, особое внимание уделяется приграничным с Украиной регионам, сообщил министр... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T12:26
2022-10-18T13:03
владимир колокольцев
украина
россия
госдума рф
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Личный состав полиции ряда территорий переведен на режим усиленного несения службы, особое внимание уделяется приграничным с Украиной регионам, сообщил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.По его словам, текущая ситуация накладывает отпечаток на организацию деятельности МВД. Министерство проводит комплекс мероприятий по "недопущению осложнения оперативной обстановки и адекватному реагированию на изменения"."Личный состав ряда территорий у нас переведен на режим усиленного несения службы, особое внимание уделяем приграничным с Украиной регионам", – сказал он в Госдуме на заседании фракции СРЗП.
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владимир колокольцев, украина, россия, госдума рф
Владимир Колокольцев, Украина, Россия, Госдума РФ
12:26 18.10.2022 (обновлено: 13:03 18.10.2022)
 
В некоторых регионах полицию перевели на режим усиленного несения службы

Глава МВД Колокольцев: полицию перевели на режим усиленного несения службы в ряде регионов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль в центре Москвы
Полицейский автомобиль в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Полицейский автомобиль в центре Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Личный состав полиции ряда территорий переведен на режим усиленного несения службы, особое внимание уделяется приграничным с Украиной регионам, сообщил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.
По его словам, текущая ситуация накладывает отпечаток на организацию деятельности МВД. Министерство проводит комплекс мероприятий по "недопущению осложнения оперативной обстановки и адекватному реагированию на изменения".
"Личный состав ряда территорий у нас переведен на режим усиленного несения службы, особое внимание уделяем приграничным с Украиной регионам", – сказал он в Госдуме на заседании фракции СРЗП.
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Владимир КолокольцевУкраинаРоссияГосдума РФ
 
 
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