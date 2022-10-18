https://ria.ru/20221018/pogoda-1824773789.html
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 18.10.2022
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Облачная, дождливая погода и до плюс 12 градусов ожидают москвичей во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T08:07
2022-10-18T08:07
2022-10-18T08:07
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Облачная, дождливая погода и до плюс 12 градусов ожидают москвичей во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столице будет формировать теплый сектор циклона. Погода будет облачная, пройдут дожди, максимальная температура воздуха в Москве плюс 10-12 градусов, в Подмосковье плюс 8-13 градусов - это на 2-3 градуса выше положенных по климату значений", - рассказал Леус.Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-западный, западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет падать и в середине дня показания барометров составят 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
https://ria.ru/20221017/pogoda-1824524792.html
москва
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Синоптик Леус: дождливая погода и до 12 градусов тепла ожидают москвичей во вторник