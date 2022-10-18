https://ria.ru/20221018/pogoda-1824773789.html

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 18.10.2022

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Облачная, дождливая погода и до плюс 12 градусов ожидают москвичей во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T08:07

2022-10-18T08:07

2022-10-18T08:07

общество

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Облачная, дождливая погода и до плюс 12 градусов ожидают москвичей во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столице будет формировать теплый сектор циклона. Погода будет облачная, пройдут дожди, максимальная температура воздуха в Москве плюс 10-12 градусов, в Подмосковье плюс 8-13 градусов - это на 2-3 градуса выше положенных по климату значений", - рассказал Леус.Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-западный, западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет падать и в середине дня показания барометров составят 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

https://ria.ru/20221017/pogoda-1824524792.html

москва

московская область (подмосковье)

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус