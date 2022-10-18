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Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 18.10.2022
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Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 18.10.2022
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Облачная, дождливая погода и до плюс 12 градусов ожидают москвичей во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T08:07
2022-10-18T08:07
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Облачная, дождливая погода и до плюс 12 градусов ожидают москвичей во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столице будет формировать теплый сектор циклона. Погода будет облачная, пройдут дожди, максимальная температура воздуха в Москве плюс 10-12 градусов, в Подмосковье плюс 8-13 градусов - это на 2-3 градуса выше положенных по климату значений", - рассказал Леус.Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-западный, западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет падать и в середине дня показания барометров составят 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус
08:07 18.10.2022
 
Москвичам рассказали о погоде во вторник

Синоптик Леус: дождливая погода и до 12 градусов тепла ожидают москвичей во вторник

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкПрохожие гуляют на территории ВДНХ в Москве
Прохожие гуляют на территории ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Прохожие гуляют на территории ВДНХ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Облачная, дождливая погода и до плюс 12 градусов ожидают москвичей во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице будет формировать теплый сектор циклона. Погода будет облачная, пройдут дожди, максимальная температура воздуха в Москве плюс 10-12 градусов, в Подмосковье плюс 8-13 градусов - это на 2-3 градуса выше положенных по климату значений", - рассказал Леус.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-западный, западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет падать и в середине дня показания барометров составят 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
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ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Михаил Леус
 
 
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