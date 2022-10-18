https://ria.ru/20221018/podmoskove-1824784153.html
В Подмосковье задержали мужчину, который "наказывал" за езду по обочине
В Подмосковье задержали мужчину, который "наказывал" за езду по обочине - РИА Новости, 18.10.2022
В Подмосковье задержали мужчину, который "наказывал" за езду по обочине
Полицейские задержали в Подмосковье мужчину, который вместе с подельниками "наказывал" любителей езды по обочине, провоцируя аварии и избивая водителей,... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T09:34
2022-10-18T09:34
2022-10-18T09:34
происшествия
авто
татьяна петрова
московская область (подмосковье)
россия
чехов
youtube
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_0:0:3378:1900_1920x0_80_0_0_1500c1803e9651636a61d67910eeeb26.jpg
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Полицейские задержали в Подмосковье мужчину, который вместе с подельниками "наказывал" любителей езды по обочине, провоцируя аварии и избивая водителей, сообщила журналистам начальник пресс-службы регионального главка МВД России Татьяна Петрова."Сотрудниками полиции ГУМВД России по Московской области в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан 27-летний житель города Чехов, подозреваемый в хулиганстве", - рассказала она.По предварительным данным главка, злоумышленник вместе с подельниками спровоцировал аварию на трассе М2 "Крым". Передвигались они на четырех машинах. После аварии правонарушители "причинили участнику ДТП телесные повреждения". По данному факту было возбуждено дело о хулиганстве (статья 213 УК РФ)."По имеющейся информации, с 2021 года участники инцидента на автомобилях фактически инициировали ловушки для водителей, которые двигались по обочине, после чего зажимали данные автомашины, в результате происходило дорожно-транспортное происшествие", - добавила она.Петрова отметила, что на YouTube правоохранители нашли видеоматериалы "негативного характера, имеющие признаки нарушения законодательства РФ". Одним из активных участников таких видео оказался именно 27-летний задержанный.Суд в Чехове арестовал мужчину. Сейчас полицейские ищут остальных фигурантов, подчеркнула она.
https://ria.ru/20221017/narkolaboratoriya-1824589432.html
https://ria.ru/20220919/sobaka-1817972042.html
московская область (подмосковье)
россия
чехов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_c5dce731c47aeeff7519823f2dedee14.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, татьяна петрова, московская область (подмосковье), россия, чехов, youtube
Происшествия, Авто, Татьяна Петрова, Московская область (Подмосковье), Россия, Чехов, YouTube
В Подмосковье задержали мужчину, который "наказывал" за езду по обочине
Полицейские Подмосковья задержали мужчину, который "наказывал" любителей езды по обочине