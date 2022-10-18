https://ria.ru/20221018/podmoskove-1824784153.html

В Подмосковье задержали мужчину, который "наказывал" за езду по обочине

В Подмосковье задержали мужчину, который "наказывал" за езду по обочине - РИА Новости, 18.10.2022

В Подмосковье задержали мужчину, который "наказывал" за езду по обочине

Полицейские задержали в Подмосковье мужчину, который вместе с подельниками "наказывал" любителей езды по обочине, провоцируя аварии и избивая водителей,... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T09:34

2022-10-18T09:34

2022-10-18T09:34

происшествия

авто

татьяна петрова

московская область (подмосковье)

россия

чехов

youtube

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Полицейские задержали в Подмосковье мужчину, который вместе с подельниками "наказывал" любителей езды по обочине, провоцируя аварии и избивая водителей, сообщила журналистам начальник пресс-службы регионального главка МВД России Татьяна Петрова."Сотрудниками полиции ГУМВД России по Московской области в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан 27-летний житель города Чехов, подозреваемый в хулиганстве", - рассказала она.По предварительным данным главка, злоумышленник вместе с подельниками спровоцировал аварию на трассе М2 "Крым". Передвигались они на четырех машинах. После аварии правонарушители "причинили участнику ДТП телесные повреждения". По данному факту было возбуждено дело о хулиганстве (статья 213 УК РФ)."По имеющейся информации, с 2021 года участники инцидента на автомобилях фактически инициировали ловушки для водителей, которые двигались по обочине, после чего зажимали данные автомашины, в результате происходило дорожно-транспортное происшествие", - добавила она.Петрова отметила, что на YouTube правоохранители нашли видеоматериалы "негативного характера, имеющие признаки нарушения законодательства РФ". Одним из активных участников таких видео оказался именно 27-летний задержанный.Суд в Чехове арестовал мужчину. Сейчас полицейские ищут остальных фигурантов, подчеркнула она.

https://ria.ru/20221017/narkolaboratoriya-1824589432.html

https://ria.ru/20220919/sobaka-1817972042.html

московская область (подмосковье)

россия

чехов

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происшествия, авто, татьяна петрова, московская область (подмосковье), россия, чехов, youtube