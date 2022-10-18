https://ria.ru/20221018/podderzhka-1824853919.html
РЭЦ с 2019 года в 40 раз повысил поддержку экспорта АПК в Саудовскую Аравию
РЭЦ с 2019 года в 40 раз повысил поддержку экспорта АПК в Саудовскую Аравию - РИА Новости, 18.10.2022
РЭЦ с 2019 года в 40 раз повысил поддержку экспорта АПК в Саудовскую Аравию
Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) с 2019 года в 40 раз увеличил объем поддержки экспорта агропродукции в Саудовскую Аравию, заявила глава центра... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T13:29
2022-10-18T13:29
2022-10-18T13:29
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
саудовская аравия
россия
экономика
вероника никишина
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) с 2019 года в 40 раз увеличил объем поддержки экспорта агропродукции в Саудовскую Аравию, заявила глава центра Вероника Никишина."С 2019 года объем поддержанного группой РЭЦ экспорта АПК в Саудовскую Аравию вырос в 40 раз. За 9 месяцев 2022 года объем этой поддержки увеличился втрое", - сказала Никишина, выступая на пленарной сессии в рамках международной выставки Saudi Agriculture в Эр-Рияде.Поддержка российских экспортеров АПК на рынке Саудовской Аравии, в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью, является приоритетным направлением работы Российского экспортного центра, подчеркнула Никишина."Такие павильоны у нас сейчас работают четырех странах, до конца года количество таких шоу-румов будет шесть, и один из них - здесь, в Саудовской Аравии", - добавила она.Павильоны - это площадки, где российские аграрии могут найти покупателей, а покупатели, в свою очередь, познакомиться и попробовать продукцию made in Russia."Я надеюсь, сегодняшние участники выставки Saudi Agriculture будут представлять свою продукцию в новом павильоне в Эр-Рияде", - отметила руководитель РЭЦ.Кроме того, Никишина рассказала и о других востребованных у производителей АПК мерах поддержки: организации участия в международных выставках и бизнес-миссиях, продвижении продукции АПК через каналы электронной коммерции, в том числе через национальные магазины на международных макретплейсах. Она также пригласила всех воспользоваться возможностями цифровой платформы "Мой экспорт".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), саудовская аравия, россия, экономика, вероника никишина
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Саудовская Аравия, Россия, Экономика, Вероника Никишина
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) с 2019 года в 40 раз увеличил объем поддержки экспорта агропродукции в Саудовскую Аравию, заявила глава центра Вероника Никишина.
"С 2019 года объем поддержанного группой РЭЦ экспорта АПК в Саудовскую Аравию вырос в 40 раз. За 9 месяцев 2022 года объем этой поддержки увеличился втрое", - сказала Никишина, выступая на пленарной сессии в рамках международной выставки Saudi Agriculture в Эр-Рияде.
Поддержка российских экспортеров АПК на рынке Саудовской Аравии, в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью, является приоритетным направлением работы Российского экспортного центра, подчеркнула Никишина
.
"Наша страна может предложить покупателям большой ассортимент агропродукции, а у Российского экспортного центра есть эффективный набор инструментов, который позволяет наращивать объемы и расширять географию поставок. Так, в декабре этого года мы откроем в Эр-Рияде дегустационно-демонстрационный павильон продукции АПК, где будет представлена самая высококачественная и конкурентоспособная продукция из России", - сообщила глава центра.
"Такие павильоны у нас сейчас работают четырех странах, до конца года количество таких шоу-румов будет шесть, и один из них - здесь, в Саудовской Аравии", - добавила она.
Павильоны - это площадки, где российские аграрии могут найти покупателей, а покупатели, в свою очередь, познакомиться и попробовать продукцию made in Russia.
"Я надеюсь, сегодняшние участники выставки Saudi Agriculture будут представлять свою продукцию в новом павильоне в Эр-Рияде", - отметила руководитель РЭЦ.
Кроме того, Никишина рассказала и о других востребованных у производителей АПК мерах поддержки: организации участия в международных выставках и бизнес-миссиях, продвижении продукции АПК через каналы электронной коммерции, в том числе через национальные магазины на международных макретплейсах. Она также пригласила всех воспользоваться возможностями цифровой платформы "Мой экспорт".