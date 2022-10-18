https://ria.ru/20221018/podderzhka-1824853919.html

РЭЦ с 2019 года в 40 раз повысил поддержку экспорта АПК в Саудовскую Аравию

РЭЦ с 2019 года в 40 раз повысил поддержку экспорта АПК в Саудовскую Аравию - РИА Новости, 18.10.2022

РЭЦ с 2019 года в 40 раз повысил поддержку экспорта АПК в Саудовскую Аравию

Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) с 2019 года в 40 раз увеличил объем поддержки экспорта агропродукции в Саудовскую Аравию, заявила глава центра... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T13:29

2022-10-18T13:29

2022-10-18T13:29

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

саудовская аравия

россия

экономика

вероника никишина

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) с 2019 года в 40 раз увеличил объем поддержки экспорта агропродукции в Саудовскую Аравию, заявила глава центра Вероника Никишина."С 2019 года объем поддержанного группой РЭЦ экспорта АПК в Саудовскую Аравию вырос в 40 раз. За 9 месяцев 2022 года объем этой поддержки увеличился втрое", - сказала Никишина, выступая на пленарной сессии в рамках международной выставки Saudi Agriculture в Эр-Рияде.Поддержка российских экспортеров АПК на рынке Саудовской Аравии, в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью, является приоритетным направлением работы Российского экспортного центра, подчеркнула Никишина."Такие павильоны у нас сейчас работают четырех странах, до конца года количество таких шоу-румов будет шесть, и один из них - здесь, в Саудовской Аравии", - добавила она.Павильоны - это площадки, где российские аграрии могут найти покупателей, а покупатели, в свою очередь, познакомиться и попробовать продукцию made in Russia."Я надеюсь, сегодняшние участники выставки Saudi Agriculture будут представлять свою продукцию в новом павильоне в Эр-Рияде", - отметила руководитель РЭЦ.Кроме того, Никишина рассказала и о других востребованных у производителей АПК мерах поддержки: организации участия в международных выставках и бизнес-миссиях, продвижении продукции АПК через каналы электронной коммерции, в том числе через национальные магазины на международных макретплейсах. Она также пригласила всех воспользоваться возможностями цифровой платформы "Мой экспорт".

https://ria.ru/20221017/partnery-1824714508.html

https://ria.ru/20220902/rets-1814016692.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), саудовская аравия, россия, экономика, вероника никишина