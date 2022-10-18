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Песков ответил на вопрос о провозе взрывчатки для теракта на Крымском мосту - РИА Новости, 18.10.2022
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Песков ответил на вопрос о провозе взрывчатки для теракта на Крымском мосту
Песков ответил на вопрос о провозе взрывчатки для теракта на Крымском мосту - РИА Новости, 18.10.2022
Песков ответил на вопрос о провозе взрывчатки для теракта на Крымском мосту
Взрывчатку для теракта на Крымском мосту могли доставить морем из района Одессы, все детали сейчас устанавливают спецслужбы, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T12:26
2022-10-18T14:06
чп на крымском мосту
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
владимир путин
одесса
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Взрывчатку для теракта на Крымском мосту могли доставить морем из района Одессы, все детали сейчас устанавливают спецслужбы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Собственно, есть информация, что она могла выйти из Одессы по морю, но все остальные детали, естественно, наши специальные службы сейчас выясняют и устанавливают, поэтому какие-либо дополнительные заявления сейчас невозможны", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, могут ли появится новые условия для продления зерновой сделки в связи с тем, что взрывчатка для теракта на Крымском мосту могла быть доставлена на зерновозе.На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.Путин заявил на минувшей неделе, что если выяснится, что гуманитарные коридоры для поставок зерна в беднейшие страны используются для террористических актов, это поставит под вопрос реализацию зерновой сделки, но пока подтверждений этому нет.Фирму "Транслогистик УА", фигурирующую в деле о теракте на Крымском мосту и, по данным ФСБ, замешанную в перевозке взрывчатки из Украины в Болгарию, за месяц до начала российской специальной военной операции зарегистрировал на себя житель Закарпатья Руслан Король, следует из данных Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины.Согласно этим данным, ООО "Транслогистик УА" было зарегистрировано 25 января, основной вид деятельности - "другая вспомогательная деятельность в сфере транспорта", дополнительные виды деятельности - грузовой железнодорожный, автомобильный и морской транспорт, а также оптовая торговля зерном, семенами и кормами для животных.
https://ria.ru/20221014/most-1824083388.html
https://ria.ru/20221017/terakt-1824546565.html
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чп на крымском мосту, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, одесса, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ЧП на Крымском мосту, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Владимир Путин, Одесса, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
12:26 18.10.2022 (обновлено: 14:06 18.10.2022)
 
Песков ответил на вопрос о провозе взрывчатки для теракта на Крымском мосту

Песков: взрывчатку для теракта на Крымском мосту могли доставить морем из района Одессы

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Взрывчатку для теракта на Крымском мосту могли доставить морем из района Одессы, все детали сейчас устанавливают спецслужбы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Собственно, есть информация, что она могла выйти из Одессы по морю, но все остальные детали, естественно, наши специальные службы сейчас выясняют и устанавливают, поэтому какие-либо дополнительные заявления сейчас невозможны", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, могут ли появится новые условия для продления зерновой сделки в связи с тем, что взрывчатка для теракта на Крымском мосту могла быть доставлена на зерновозе.
Путин: скорее всего взрывчатку на Крымский мост отправили морем из Одессы - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
14 октября, 15:47
Взрывчатку на Крымский мост, скорее всего, переправили морем, сообщил Путин
На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.
Путин заявил на минувшей неделе, что если выяснится, что гуманитарные коридоры для поставок зерна в беднейшие страны используются для террористических актов, это поставит под вопрос реализацию зерновой сделки, но пока подтверждений этому нет.
Фирму "Транслогистик УА", фигурирующую в деле о теракте на Крымском мосту и, по данным ФСБ, замешанную в перевозке взрывчатки из Украины в Болгарию, за месяц до начала российской специальной военной операции зарегистрировал на себя житель Закарпатья Руслан Король, следует из данных Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины.
Согласно этим данным, ООО "Транслогистик УА" было зарегистрировано 25 января, основной вид деятельности - "другая вспомогательная деятельность в сфере транспорта", дополнительные виды деятельности - грузовой железнодорожный, автомобильный и морской транспорт, а также оптовая торговля зерном, семенами и кормами для животных.
Момент взрыва на Крымском мосту. Кадр записи камеры видеонаблюдения
17 октября, 11:21Специальная военная операция на Украине
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ЧП на Крымском мостуДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Владимир ПутинОдессаРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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