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Госдума обязала ЦБ предоставлять МВД сведения о мошеннических переводах - РИА Новости, 18.10.2022
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Госдума обязала ЦБ предоставлять МВД сведения о мошеннических переводах
Госдума обязала ЦБ предоставлять МВД сведения о мошеннических переводах - РИА Новости, 18.10.2022
Госдума обязала ЦБ предоставлять МВД сведения о мошеннических переводах
Госдума приняла закон, обязывающий Банк России предоставлять МВД информацию о случаях и попытках переводов денежных средств без согласия клиента. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T14:53
2022-10-18T14:56
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
госдума рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Госдума приняла закон, обязывающий Банк России предоставлять МВД информацию о случаях и попытках переводов денежных средств без согласия клиента.Документ направлен на борьбу с мошенническими списаниями средств с банковских карт, в том числе с использованием так называемой социальной инженерии. Он призван улучшить информационное взаимодействие ЦБ и МВД при возбуждении и расследовании уголовных дел в этой сфере. Оперативный информационный обмен предполагается осуществлять посредством автоматизированной системы обработки инцидентов ФинЦЕРТ Банка России.Закон обязывает ЦБ на основании полученных от МВД сведений о противоправных действиях предоставлять министерству информацию из своей базы данных о случаях и попытках переводов денег без согласия клиента. Форма и порядок передачи сведений будут определяться межведомственным соглашением.Закон должен вступить в силу через год после его официального опубликования. Необходимость его принятия правительство РФ объясняет ростом мошеннических операций с использованием банковских карт. Так, широкое распространение получило мошенничество, связанное с добровольной передачей физлицом сведений (например, номеров платежных карт, кодов, паролей), которые используются преступниками для несанкционированных операций, в том числе денежных переводов без согласия клиента (социальная инженерия).Это является "одной из острых проблем, отрицательно влияющих на уровень доверия населения к дистанционным платежным сервисам и, как следствие, к кредитно-финансовой системе в целом", указывал кабмин.По статистике МВД, с 2013 года уровень преступности в сфере IT-технологий возрос более чем в 20 раз, причем в 2020 году по отношению к 2019 году - на 73,4%. По данным Банка России, за 2021 год количество операций по переводу денежных средств без согласия клиента выросло на 33,8% - до 1,035 миллиона операций, а их объем - на 38,8%, до 13,582 миллиарда рублей. На "социальную инженерию" при этом в 2021 году пришлось 49,4% переводов без согласия клиентов.
https://ria.ru/20221005/slezhka-1821585333.html
https://ria.ru/20220930/moshennichestvo-1820570988.html
https://ria.ru/20220831/moshenniki-1813458472.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), госдума рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Госдума РФ, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
14:53 18.10.2022 (обновлено: 14:56 18.10.2022)
 
Госдума обязала ЦБ предоставлять МВД сведения о мошеннических переводах

Госдума приняла закон, обязывающий ЦБ предоставлять МВД сведения о мошеннических переводах

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Госдума приняла закон, обязывающий Банк России предоставлять МВД информацию о случаях и попытках переводов денежных средств без согласия клиента.
Документ направлен на борьбу с мошенническими списаниями средств с банковских карт, в том числе с использованием так называемой социальной инженерии. Он призван улучшить информационное взаимодействие ЦБ и МВД при возбуждении и расследовании уголовных дел в этой сфере. Оперативный информационный обмен предполагается осуществлять посредством автоматизированной системы обработки инцидентов ФинЦЕРТ Банка России.
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Закон должен вступить в силу через год после его официального опубликования. Необходимость его принятия правительство РФ объясняет ростом мошеннических операций с использованием банковских карт. Так, широкое распространение получило мошенничество, связанное с добровольной передачей физлицом сведений (например, номеров платежных карт, кодов, паролей), которые используются преступниками для несанкционированных операций, в том числе денежных переводов без согласия клиента (социальная инженерия).
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По статистике МВД, с 2013 года уровень преступности в сфере IT-технологий возрос более чем в 20 раз, причем в 2020 году по отношению к 2019 году - на 73,4%. По данным Банка России, за 2021 год количество операций по переводу денежных средств без согласия клиента выросло на 33,8% - до 1,035 миллиона операций, а их объем - на 38,8%, до 13,582 миллиарда рублей. На "социальную инженерию" при этом в 2021 году пришлось 49,4% переводов без согласия клиентов.
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ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Госдума РФМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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