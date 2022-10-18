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В Москве увеличат переработку тетрапаков для создания канцелярских изделий
В Москве увеличат переработку тетрапаков для создания канцелярских изделий - РИА Новости, 18.10.2022
В Москве увеличат переработку тетрапаков для создания канцелярских изделий
Столичная компания ProEcoPen по итогам 2022 года вдвое нарастит объемы переработки вторичного сырья, используемого для производства канцелярских изделий – ручек РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T07:18
2022-10-18T07:18
2022-10-18T07:29
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
экономика
владислав овчинский
москва
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Столичная компания ProEcoPen по итогам 2022 года вдвое нарастит объемы переработки вторичного сырья, используемого для производства канцелярских изделий – ручек и блокнотов, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Столичные предприятия уже много лет занимаются утилизацией различных материалов, а также созданием новой продукции с использованием вторичного сырья, рассказал руководитель ДИПП Владислав Овчинский."Популярность этого направления помогает компаниям наращивать выпуск за счет активного вовлечения граждан в сбор отходов. По итогам прошлого года московский производитель канцелярских товаров увеличил объем переработки в 2,2 раза, почти до 16 тонн. Это около 350 тысяч заново использованных коробок из-под сока и молока. В этом году предприятие рассчитывает поддержать темпы роста на уровне прошлого года и таким образом может переработать порядка 700 тысяч коробок тетрапака", - отметил Овчинский.Он добавил, что сегодня каждый второй производитель в городе реализует "зеленые" проекты: компании сокращают использование ресурсов, создают системы раздельного сбора отходов и адаптируют свои цеха и линии под вторичную переработку."При переработке упаковку типа тетрапак сначала делят на целлюлозное волокно и полиалюминий – смесь полиэтилена и алюминия. Далее следует очистка и получение гранул полиалюминия. Материалы для вторичного использования собирают с помощью партнеров по раздельному сбору отходов, а в Москве можно смело отправлять упаковку в "синий бак", она точно попадет на переработку", – пояснил генеральный директор ProEcoPen Илья Цигельницкий.
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экономика, владислав овчинский, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Экономика, Владислав Овчинский, Москва
МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Столичная компания ProEcoPen по итогам 2022 года вдвое нарастит объемы переработки вторичного сырья, используемого для производства канцелярских изделий – ручек и блокнотов, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Столичные предприятия уже много лет занимаются утилизацией различных материалов, а также созданием новой продукции с использованием вторичного сырья, рассказал руководитель ДИПП Владислав Овчинский.
"Популярность этого направления помогает компаниям наращивать выпуск за счет активного вовлечения граждан в сбор отходов. По итогам прошлого года московский производитель канцелярских товаров увеличил объем переработки в 2,2 раза, почти до 16 тонн. Это около 350 тысяч заново использованных коробок из-под сока и молока. В этом году предприятие рассчитывает поддержать темпы роста на уровне прошлого года и таким образом может переработать порядка 700 тысяч коробок тетрапака", - отметил Овчинский.
Он добавил, что сегодня каждый второй производитель в городе реализует "зеленые" проекты: компании сокращают использование ресурсов, создают системы раздельного сбора отходов и адаптируют свои цеха и линии под вторичную переработку.
"При переработке упаковку типа тетрапак сначала делят на целлюлозное волокно и полиалюминий – смесь полиэтилена и алюминия. Далее следует очистка и получение гранул полиалюминия. Материалы для вторичного использования собирают с помощью партнеров по раздельному сбору отходов, а в Москве можно смело отправлять упаковку в "синий бак", она точно попадет на переработку", – пояснил генеральный директор ProEcoPen Илья Цигельницкий.