https://ria.ru/20221018/pererabotka-1824741121.html

В Москве увеличат переработку тетрапаков для создания канцелярских изделий

В Москве увеличат переработку тетрапаков для создания канцелярских изделий - РИА Новости, 18.10.2022

В Москве увеличат переработку тетрапаков для создания канцелярских изделий

Столичная компания ProEcoPen по итогам 2022 года вдвое нарастит объемы переработки вторичного сырья, используемого для производства канцелярских изделий – ручек РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T07:18

2022-10-18T07:18

2022-10-18T07:29

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

экономика

владислав овчинский

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824739622_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2a894c7a7563c61bd012d25020410ea8.jpg

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Столичная компания ProEcoPen по итогам 2022 года вдвое нарастит объемы переработки вторичного сырья, используемого для производства канцелярских изделий – ручек и блокнотов, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Столичные предприятия уже много лет занимаются утилизацией различных материалов, а также созданием новой продукции с использованием вторичного сырья, рассказал руководитель ДИПП Владислав Овчинский."Популярность этого направления помогает компаниям наращивать выпуск за счет активного вовлечения граждан в сбор отходов. По итогам прошлого года московский производитель канцелярских товаров увеличил объем переработки в 2,2 раза, почти до 16 тонн. Это около 350 тысяч заново использованных коробок из-под сока и молока. В этом году предприятие рассчитывает поддержать темпы роста на уровне прошлого года и таким образом может переработать порядка 700 тысяч коробок тетрапака", - отметил Овчинский.Он добавил, что сегодня каждый второй производитель в городе реализует "зеленые" проекты: компании сокращают использование ресурсов, создают системы раздельного сбора отходов и адаптируют свои цеха и линии под вторичную переработку."При переработке упаковку типа тетрапак сначала делят на целлюлозное волокно и полиалюминий – смесь полиэтилена и алюминия. Далее следует очистка и получение гранул полиалюминия. Материалы для вторичного использования собирают с помощью партнеров по раздельному сбору отходов, а в Москве можно смело отправлять упаковку в "синий бак", она точно попадет на переработку", – пояснил генеральный директор ProEcoPen Илья Цигельницкий.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, владислав овчинский, москва