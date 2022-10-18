https://ria.ru/20221018/peregovory-1824945092.html

США хотят обеспечить Украине "сильную" позицию для мирных переговоров

США хотят обеспечить Украине "сильную" позицию для мирных переговоров - РИА Новости, 18.10.2022

США хотят обеспечить Украине "сильную" позицию для мирных переговоров

США намерены обеспечить Украине "максимально сильную" позицию к началу мирных переговоров с Россией, сообщила заместитель госсекретаря США по европейским и... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T18:09

2022-10-18T18:09

2022-10-18T18:10

в мире

сергей лавров

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

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ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. США намерены обеспечить Украине "максимально сильную" позицию к началу мирных переговоров с Россией, сообщила заместитель госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Карен Донфрид."США предоставляют экстраординарную поддержку Украине, включая экономическую, военную и гуманитарную помощь. Предоставляя эту поддержку, мы хотим обеспечить Украине максимально сильную позицию к началу переговоров", - сказала Донфрид на брифинге.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает.

https://ria.ru/20221016/ukraina-1824450760.html

https://ria.ru/20221015/ukraina-1824314238.html

украина

россия

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в мире, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, украина, нато, россия, сша