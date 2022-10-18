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США хотят обеспечить Украине "сильную" позицию для мирных переговоров - РИА Новости, 18.10.2022
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США хотят обеспечить Украине "сильную" позицию для мирных переговоров
США хотят обеспечить Украине "сильную" позицию для мирных переговоров - РИА Новости, 18.10.2022
США хотят обеспечить Украине "сильную" позицию для мирных переговоров
США намерены обеспечить Украине "максимально сильную" позицию к началу мирных переговоров с Россией, сообщила заместитель госсекретаря США по европейским и... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T18:09
2022-10-18T18:10
в мире
сергей лавров
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
владимир путин
украина
нато
россия
сша
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ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. США намерены обеспечить Украине "максимально сильную" позицию к началу мирных переговоров с Россией, сообщила заместитель госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Карен Донфрид."США предоставляют экстраординарную поддержку Украине, включая экономическую, военную и гуманитарную помощь. Предоставляя эту поддержку, мы хотим обеспечить Украине максимально сильную позицию к началу переговоров", - сказала Донфрид на брифинге.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает.
https://ria.ru/20221016/ukraina-1824450760.html
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в мире, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, украина, нато, россия, сша
В мире, Сергей Лавров, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Владимир Путин, Украина, НАТО, Россия, США
18:09 18.10.2022 (обновлено: 18:10 18.10.2022)
 
США хотят обеспечить Украине "сильную" позицию для мирных переговоров

Госдеп: США хотят обеспечить Украине "максимально сильную" позицию для мирных переговоров

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. США намерены обеспечить Украине "максимально сильную" позицию к началу мирных переговоров с Россией, сообщила заместитель госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Карен Донфрид.
"США предоставляют экстраординарную поддержку Украине, включая экономическую, военную и гуманитарную помощь. Предоставляя эту поддержку, мы хотим обеспечить Украине максимально сильную позицию к началу переговоров", - сказала Донфрид на брифинге.
Советский танк Т-72, который стоял на вооружении в Польше и был передан ВСУ, подбили Вооруженные силы России во время неудачного контрнаступления ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
16 октября, 19:24
В США заявили о нежелании Запада видеть Украину победителем
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
15 октября, 18:22
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В миреСергей ЛавровДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Владимир ПутинУкраинаНАТОРоссияСША
 
 
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