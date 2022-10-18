https://ria.ru/20221018/pensionerka-1824862315.html

В Свердловской области двое подростков избили и сожгли пенсионерку

В Свердловской области двое подростков избили и сожгли пенсионерку - РИА Новости, 18.10.2022

В Свердловской области двое подростков избили и сожгли пенсионерку

Уголовное дело по факту совершенного с особой жестокостью убийства женщины возбуждено в городе Алапаевске Свердловской области, сообщил старший помощник... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T13:52

2022-10-18T13:52

2022-10-18T13:52

происшествия

россия

свердловская область

алапаевск

следственный комитет россии (ск рф)

александр шульга

валерий горелых

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 окт – РИА Новости. Уголовное дело по факту совершенного с особой жестокостью убийства женщины возбуждено в городе Алапаевске Свердловской области, сообщил старший помощник руководителя регионального СУСК РФ Александр Шульга."По факту обнаружения у дома по улице 40 лет Октября тела местной жительницы, 1953 года рождения, с признаками криминальной смерти в виде многочисленных травм головы и туловища, а также со следами ожогов, следственным отделом по городу Алапаевск СУСК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью)", - цитируются в сообщении СУСК слова Шульги.По информации ведомства, нападение на женщину произошло в воскресенье, его совершили двое подростков 16 и 12 лет.Как уточнил журналистам Шульга, женщину не только облили и подожгли, но до этого еще сильно избили."Мотивы и точные обстоятельства совершенного убийства выясняются. Также решается вопрос об избрании в отношении старшего из несовершеннолетних меры пресечения", - отметили в СУСК.Второй подросток не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, но тем не менее к нему будут приняты иные меры, направленные на недопущение впредь причин и условий, которые способствовали совершению преступления, добавили в ведомстве."Согласно данным судебно-медицинского исследования тела погибшей женщины, причиной ее смерти явились обширные термические ожоги головы, туловища и конечностей четвертой степени. Выезжавшие на место ЧП сотрудники полиции установили, что оба фигурирующих в деле подростка воспитываются в полных семьях, они и их родители на учете в ПДН не состоят. Один из несовершеннолетних подозреваемых учится в коррекционной школе", - сообщил начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.По предварительным данным МВД, когда подростки подожгли женщину, они испугались и побежали к ближайшему жилому дому, где стали стучаться в квартиры и сообщать, что на улице пожар и нужна вода. "Одна из жительниц дала им ведро воды и сама вышла во двор, где и увидела пострадавшую, после чего вызвала полицию", - сказал Горелых.В ведомстве добавили, что подростки гуляли вечером, увидели женщину, достали из своего пакета бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, облили жертву и при помощи спички подожгли.

https://ria.ru/20221017/sobaka-1824616078.html

https://ria.ru/20220922/smert-1818709212.html

https://ria.ru/20221003/podrostki-1821156755.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, свердловская область, алапаевск, следственный комитет россии (ск рф), александр шульга, валерий горелых