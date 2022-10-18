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Прага пообещала ответить на демонтаж забора у "Чешского дома" в Москве - РИА Новости, 18.10.2022
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Прага пообещала ответить на демонтаж забора у "Чешского дома" в Москве
Прага пообещала ответить на демонтаж забора у "Чешского дома" в Москве - РИА Новости, 18.10.2022
Прага пообещала ответить на демонтаж забора у "Чешского дома" в Москве
Реакция властей Чехии на демонтаж части ограждения у "Чешского дома" в Москве будет в дипломатических рамках, ответ будет адекватным, заявил во вторник... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T12:33
2022-10-18T12:33
в мире
петр фиала
чехия
россия
ян липавский
москва
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ПРАГА, 18 окт – РИА Новости. Реакция властей Чехии на демонтаж части ограждения у "Чешского дома" в Москве будет в дипломатических рамках, ответ будет адекватным, заявил во вторник журналистам премьер Петр Фиала.По информации Чешского ТВ, в понедельник работники управы Тверского района Москвы демонтировали часть ограждения вокруг общественно-культурного центра "Чешский дом", расположенного на 3-ей Тверской-Ямской улице, в 2,5 километрах от Кремля, ссылаясь на то, что строительство ограждения не было разрешено."Я нахожусь в контакте по этому вопросу с главой МИД Яном Липавским. Реакция Чехии будет соответствовать международным правилам, вопрос будет решаться в рамках чешской дипломатии, поэтому я бы не хотел давать дальнейшие комментарии. Конечно, это не тот случай, который мы могли бы просто молча пропустить и считать чем-то естественным. Это, конечно, не так, и Чехия ответит на это соответствующими средствами", - сказал Фиала.В свою очередь, Липавский назвал случившееся серьезным нарушением прав собственности Чехии в РФ.После 24 февраля этого года по решению МИД республики "Чешский дом" функционирует в режиме техобслуживания, в нем сейчас числятся лишь 3 чешских и 4 российских работника. Из более чем 50 номеров в гостиничной части дома заняты лишь два. Кроме того, здесь имеются ресторан и канцелярские помещения, ныне не действующие. Во второй половине дня в понедельник сотрудники посольства Чехии на месте отстраненной части ограждения соорудили временный забор.Отношения между странами ухудшились после того, как руководители чешского правительства сообщили 17 апреля 2021 года об инциденте со взрывами на складах в деревне Врбетице, в организации которых были обвинены сотрудники спецслужб РФ, из Чехии были высланы 18 сотрудников посольства РФ в Праге, а в качестве ответной меры из Москвы были высланы 20 сотрудников чешской дипмиссии.В феврале 2022 года, после начала военных действий на Украине, решением правительства Чехии были отозваны разрешения на деятельность генконсульств РФ в городах Брно (на юго-востоке страны) и Карловы Вары (на западе страны), их сотрудники вернулись в РФ. Также решением кабмина временно, до марта 2023 года, прекращена выдача гражданам РФ виз на въезд в Чехию и разрешений для длительного проживания в республике.
https://ria.ru/20221017/germaniya-1824603755.html
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в мире, петр фиала, чехия, россия, ян липавский, москва
В мире, Петр Фиала, Чехия, Россия, Ян Липавский, Москва
12:33 18.10.2022
 
Прага пообещала ответить на демонтаж забора у "Чешского дома" в Москве

Премьер Фиала: Прага адекватно ответит на демонтаж части забора у "Чешского дома" в Москве

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в медиабанкЗдание посольства Чехии на улице Юлиуса Фучика в Москве
Здание посольства Чехии на улице Юлиуса Фучика в Москве - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Здание посольства Чехии на улице Юлиуса Фучика в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПРАГА, 18 окт – РИА Новости. Реакция властей Чехии на демонтаж части ограждения у "Чешского дома" в Москве будет в дипломатических рамках, ответ будет адекватным, заявил во вторник журналистам премьер Петр Фиала.
По информации Чешского ТВ, в понедельник работники управы Тверского района Москвы демонтировали часть ограждения вокруг общественно-культурного центра "Чешский дом", расположенного на 3-ей Тверской-Ямской улице, в 2,5 километрах от Кремля, ссылаясь на то, что строительство ограждения не было разрешено.
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"Я нахожусь в контакте по этому вопросу с главой МИД Яном Липавским. Реакция Чехии будет соответствовать международным правилам, вопрос будет решаться в рамках чешской дипломатии, поэтому я бы не хотел давать дальнейшие комментарии. Конечно, это не тот случай, который мы могли бы просто молча пропустить и считать чем-то естественным. Это, конечно, не так, и Чехия ответит на это соответствующими средствами", - сказал Фиала.
В свою очередь, Липавский назвал случившееся серьезным нарушением прав собственности Чехии в РФ.
После 24 февраля этого года по решению МИД республики "Чешский дом" функционирует в режиме техобслуживания, в нем сейчас числятся лишь 3 чешских и 4 российских работника. Из более чем 50 номеров в гостиничной части дома заняты лишь два. Кроме того, здесь имеются ресторан и канцелярские помещения, ныне не действующие. Во второй половине дня в понедельник сотрудники посольства Чехии на месте отстраненной части ограждения соорудили временный забор.
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Отношения между странами ухудшились после того, как руководители чешского правительства сообщили 17 апреля 2021 года об инциденте со взрывами на складах в деревне Врбетице, в организации которых были обвинены сотрудники спецслужб РФ, из Чехии были высланы 18 сотрудников посольства РФ в Праге, а в качестве ответной меры из Москвы были высланы 20 сотрудников чешской дипмиссии.
В феврале 2022 года, после начала военных действий на Украине, решением правительства Чехии были отозваны разрешения на деятельность генконсульств РФ в городах Брно (на юго-востоке страны) и Карловы Вары (на западе страны), их сотрудники вернулись в РФ. Также решением кабмина временно, до марта 2023 года, прекращена выдача гражданам РФ виз на въезд в Чехию и разрешений для длительного проживания в республике.
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