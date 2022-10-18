https://ria.ru/20221018/otel-1824842717.html
Крупнейший отель в Венгрии закроется из-за высоких расходов на энергию
Крупнейший отель в Венгрии закроется из-за высоких расходов на энергию - РИА Новости, 18.10.2022
Крупнейший отель в Венгрии закроется из-за высоких расходов на энергию
Крупнейший в Венгрии отель на 499 номеров Danubius Hotel Hungariа закрывается с ноября по февраль для оптимизации расходов в условиях роста цен на отопление и... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T12:48
2022-10-18T12:48
2022-10-18T17:08
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БУДАПЕШТ, 18 окт - РИА Новости. Крупнейший в Венгрии отель на 499 номеров Danubius Hotel Hungariа закрывается с ноября по февраль для оптимизации расходов в условиях роста цен на отопление и электроэнергию, говорится в заявлении управляющей компании Danubius Hotels Group."Danubius Hotels готовится к зимнему периоду, оптимизируя расходы на энергию... Отель Danubius Hotel Hungariа будет временно закрыт предварительно с 1 ноября 2022 года до 28 февраля 2023 года. Решение обосновано тем, что отель на 499 номеров при текущих прогнозах загрузки может быть сложно эффективно эксплуатировать в зимний сезон", - говорится в сообщении.Отмечается, что гости, забронировавшие номера, будут перенаправлены в другие отели сети в Будапеште."Цель Danubius Hotels - поддерживать эффективную работу большинства наших отелей, чтобы по возможности обеспечить работой всех наших сотрудников даже в грядущий период, который экономически более сложен, а с точки зрения заполняемости - слабее. Эта двойная цель будет достигнута нынешним решением: мы можем предложить нашим гостям множество других вариантов размещения в наших отелях в столице и, что не менее важно для нас, мы сможем во время временного закрытия с ноября позаботиться обо всех наших коллегах", - приводятся в заявлении слова генерального директора компании Балажа Ковача.Ранее из-за энергетического кризиса вынуждена была закрыться на неопределенный срок единственная в Венгрии пещерная купальня в городе Мишкольц, а компания, управляющая будапештскими купальнями, подняла цены на 15% и не исключила сокращения времени работы и ограничения некоторых услуг.
https://ria.ru/20220907/problema-1815195803.html
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венгрия, будапешт, туризм, новости - туризм
Туризм, Венгрия, Будапешт, Туризм, Новости - Туризм
12:48 18.10.2022 (обновлено: 17:08 18.10.2022)
Крупнейший отель в Венгрии закроется из-за высоких расходов на энергию
Danubius Hotel Hungariа в Венгрии закроется на четыре месяца из-за роста цен на энергию
БУДАПЕШТ, 18 окт - РИА Новости.
Крупнейший в Венгрии отель на 499 номеров Danubius Hotel Hungariа закрывается с ноября по февраль для оптимизации расходов в условиях роста цен на отопление и электроэнергию, говорится
в заявлении управляющей компании Danubius Hotels Group.
"Danubius Hotels готовится к зимнему периоду, оптимизируя расходы на энергию... Отель Danubius Hotel Hungariа будет временно закрыт предварительно с 1 ноября 2022 года до 28 февраля 2023 года. Решение обосновано тем, что отель на 499 номеров при текущих прогнозах загрузки может быть сложно эффективно эксплуатировать в зимний сезон", - говорится в сообщении.
Отмечается, что гости, забронировавшие номера, будут перенаправлены в другие отели сети в Будапеште
.
"Цель Danubius Hotels - поддерживать эффективную работу большинства наших отелей, чтобы по возможности обеспечить работой всех наших сотрудников даже в грядущий период, который экономически более сложен, а с точки зрения заполняемости - слабее. Эта двойная цель будет достигнута нынешним решением: мы можем предложить нашим гостям множество других вариантов размещения в наших отелях в столице и, что не менее важно для нас, мы сможем во время временного закрытия с ноября позаботиться обо всех наших коллегах", - приводятся в заявлении слова генерального директора компании Балажа Ковача.
Ранее из-за энергетического кризиса вынуждена была закрыться на неопределенный срок единственная в Венгрии пещерная купальня в городе Мишкольц, а компания, управляющая будапештскими купальнями, подняла цены на 15% и не исключила сокращения времени работы и ограничения некоторых услуг.