https://ria.ru/20221018/osago-1824858990.html
Виновникам пьяных ДТП в России грозят счета на ремонт от страховых
Виновникам пьяных ДТП в России грозят счета на ремонт от страховых - РИА Новости, 18.10.2022
Виновникам пьяных ДТП в России грозят счета на ремонт от страховых
Страховая компания вправе потребовать от виновника пьяного ДТП возместить расходы на ремонт по ОСАГО, сказано в проекте постановления пленума Верховного суда... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T13:41
2022-10-18T13:41
2022-10-18T13:41
авто
осаго
россия
дтп
верховный суд рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778845759_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_99b7123df1cdeef8b32c015f9fcfba96.jpg
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Страховая компания вправе потребовать от виновника пьяного ДТП возместить расходы на ремонт по ОСАГО, сказано в проекте постановления пленума Верховного суда РФ."Страховщик имеет право предъявить регрессное требование к причинившему вред лицу в размере произведенной страховой выплаты, если вред был причинен указанным лицом при управлении транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного)", - отмечается в проекте, который есть в распоряжении РИА Новости.При этом суд может снизить сумму компенсации, учитывая степень вины, а также финансовое состояние виновника аварии."Презюмируется, что вред причинен лицом, находящимся в состоянии опьянения, если такое лицо отказалось от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения", - сказано в проекте.Предыдущее постановление пленума ВС РФ по этой теме датируется 2017 год, и новое актуализирует разъяснения с учетом новых норм.
https://ria.ru/20221018/osago-1824830228.html
https://ria.ru/20221013/uvolnenie-1823844969.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778845759_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_5632838d144d2686faa561e195f9d32c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, осаго, россия, дтп, верховный суд рф
Авто, ОСАГО, Россия, ДТП, Верховный суд РФ
Виновникам пьяных ДТП в России грозят счета на ремонт от страховых
Страховые компании смогут требовать от виновника пьяного ДТП компенсацию ремонта по ОСАГО
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Страховая компания вправе потребовать от виновника пьяного ДТП возместить расходы на ремонт по ОСАГО, сказано в проекте постановления пленума Верховного суда РФ.
"Страховщик имеет право предъявить регрессное требование к причинившему вред лицу в размере произведенной страховой выплаты, если вред был причинен указанным лицом при управлении транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного)", - отмечается в проекте, который есть в распоряжении РИА Новости.
При этом суд может снизить сумму компенсации, учитывая степень вины, а также финансовое состояние виновника аварии.
"Презюмируется, что вред причинен лицом, находящимся в состоянии опьянения, если такое лицо отказалось от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения", - сказано в проекте.
Предыдущее постановление пленума ВС РФ
по этой теме датируется 2017 год, и новое актуализирует разъяснения с учетом новых норм.