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Виновникам пьяных ДТП в России грозят счета на ремонт от страховых - РИА Новости, 18.10.2022
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Виновникам пьяных ДТП в России грозят счета на ремонт от страховых
Виновникам пьяных ДТП в России грозят счета на ремонт от страховых - РИА Новости, 18.10.2022
Виновникам пьяных ДТП в России грозят счета на ремонт от страховых
Страховая компания вправе потребовать от виновника пьяного ДТП возместить расходы на ремонт по ОСАГО, сказано в проекте постановления пленума Верховного суда... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T13:41
2022-10-18T13:41
авто
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дтп
верховный суд рф
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Страховая компания вправе потребовать от виновника пьяного ДТП возместить расходы на ремонт по ОСАГО, сказано в проекте постановления пленума Верховного суда РФ."Страховщик имеет право предъявить регрессное требование к причинившему вред лицу в размере произведенной страховой выплаты, если вред был причинен указанным лицом при управлении транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного)", - отмечается в проекте, который есть в распоряжении РИА Новости.При этом суд может снизить сумму компенсации, учитывая степень вины, а также финансовое состояние виновника аварии."Презюмируется, что вред причинен лицом, находящимся в состоянии опьянения, если такое лицо отказалось от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения", - сказано в проекте.Предыдущее постановление пленума ВС РФ по этой теме датируется 2017 год, и новое актуализирует разъяснения с учетом новых норм.
https://ria.ru/20221018/osago-1824830228.html
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авто, осаго, россия, дтп, верховный суд рф
Авто, ОСАГО, Россия, ДТП, Верховный суд РФ
13:41 18.10.2022
 
Виновникам пьяных ДТП в России грозят счета на ремонт от страховых

Страховые компании смогут требовать от виновника пьяного ДТП компенсацию ремонта по ОСАГО

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкОформление полисов ОСАГО и КАСКО
Оформление полисов ОСАГО и КАСКО - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Страховая компания вправе потребовать от виновника пьяного ДТП возместить расходы на ремонт по ОСАГО, сказано в проекте постановления пленума Верховного суда РФ.
"Страховщик имеет право предъявить регрессное требование к причинившему вред лицу в размере произведенной страховой выплаты, если вред был причинен указанным лицом при управлении транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного)", - отмечается в проекте, который есть в распоряжении РИА Новости.
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При этом суд может снизить сумму компенсации, учитывая степень вины, а также финансовое состояние виновника аварии.
"Презюмируется, что вред причинен лицом, находящимся в состоянии опьянения, если такое лицо отказалось от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения", - сказано в проекте.
Предыдущее постановление пленума ВС РФ по этой теме датируется 2017 год, и новое актуализирует разъяснения с учетом новых норм.
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