https://ria.ru/20221018/osago-1824858990.html

Виновникам пьяных ДТП в России грозят счета на ремонт от страховых

Виновникам пьяных ДТП в России грозят счета на ремонт от страховых - РИА Новости, 18.10.2022

Виновникам пьяных ДТП в России грозят счета на ремонт от страховых

Страховая компания вправе потребовать от виновника пьяного ДТП возместить расходы на ремонт по ОСАГО, сказано в проекте постановления пленума Верховного суда... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T13:41

2022-10-18T13:41

2022-10-18T13:41

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Страховая компания вправе потребовать от виновника пьяного ДТП возместить расходы на ремонт по ОСАГО, сказано в проекте постановления пленума Верховного суда РФ."Страховщик имеет право предъявить регрессное требование к причинившему вред лицу в размере произведенной страховой выплаты, если вред был причинен указанным лицом при управлении транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного)", - отмечается в проекте, который есть в распоряжении РИА Новости.При этом суд может снизить сумму компенсации, учитывая степень вины, а также финансовое состояние виновника аварии."Презюмируется, что вред причинен лицом, находящимся в состоянии опьянения, если такое лицо отказалось от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения", - сказано в проекте.Предыдущее постановление пленума ВС РФ по этой теме датируется 2017 год, и новое актуализирует разъяснения с учетом новых норм.

https://ria.ru/20221018/osago-1824830228.html

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авто, осаго, россия, дтп, верховный суд рф