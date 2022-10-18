https://ria.ru/20221018/osago-1824830228.html
В России изменят правила компенсации царапин по ОСАГО
В России изменят правила компенсации царапин по ОСАГО - РИА Новости, 18.10.2022
В России изменят правила компенсации царапин по ОСАГО
Взыскать по договору ОСАГО вред за царапину на машине от открытой двери припаркованного автомобиля не получится, сказано в проекте постановления пленума... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T12:08
2022-10-18T12:08
2022-10-18T12:56
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Взыскать по договору ОСАГО вред за царапину на машине от открытой двери припаркованного автомобиля не получится, сказано в проекте постановления пленума Верховного суда РФ.Там уточняется, что страховой случай наступает при непосредственном использовании машины как транспортного средства, то есть при движении на дорогах, во дворах, парковках и других территориях, "на которых имеется возможность проезда транспортного средства"."Вред, причиненный эксплуатацией оборудования, установленного на транспортном средстве, и непосредственно не связанный с участием транспортного средства в дорожном движении (например, опорно-поворотным устройством автокрана, бетономешалкой, разгрузочными механизмами, стрелой манипулятора, рекламной конструкцией на автомобиле), а также в результате открытия двери припаркованного транспортного средства, не относится к случаям причинения вреда собственно транспортным средством", - сказано в проекте.Пленум обсудил его на заседании во вторник и пока отправил на доработку. Однако обычно, по наблюдению корреспондента РИА Новости, после доработки проект кардинально не меняется.
https://ria.ru/20221018/osago-1824825098.html
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Общество, Авто, Россия, ОСАГО
12:08 18.10.2022 (обновлено: 12:56 18.10.2022)
В России изменят правила компенсации царапин по ОСАГО
Царапина от двери припаркованного авто не будет считаться страховым случаем по ОСАГО
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Взыскать по договору ОСАГО вред за царапину на машине от открытой двери припаркованного автомобиля не получится, сказано в проекте постановления пленума Верховного суда РФ.
Там уточняется, что страховой случай наступает при непосредственном использовании машины как транспортного средства, то есть при движении на дорогах, во дворах, парковках и других территориях, "на которых имеется возможность проезда транспортного средства".
"Вред, причиненный эксплуатацией оборудования, установленного на транспортном средстве, и непосредственно не связанный с участием транспортного средства в дорожном движении (например, опорно-поворотным устройством автокрана, бетономешалкой, разгрузочными механизмами, стрелой манипулятора, рекламной конструкцией на автомобиле), а также в результате открытия двери припаркованного транспортного средства, не относится к случаям причинения вреда собственно транспортным средством", - сказано в проекте.
Пленум обсудил его на заседании во вторник и пока отправил на доработку. Однако обычно, по наблюдению корреспондента РИА Новости, после доработки проект кардинально не меняется.