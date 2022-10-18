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Состояние пострадавших при обстреле Белгорода ВСУ удовлетворительное - РИА Новости, 18.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221018/obstrel-1825002175.html
Состояние пострадавших при обстреле Белгорода ВСУ удовлетворительное
Состояние пострадавших при обстреле Белгорода ВСУ удовлетворительное - РИА Новости, 18.10.2022
Состояние пострадавших при обстреле Белгорода ВСУ удовлетворительное
Состояние двоих пострадавших при обстреле Белгорода в воскресенье удовлетворительное, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T23:11
2022-10-18T23:11
специальная военная операция на украине
происшествия
здоровье - общество
вячеслав гладков
антон иванов
белгород
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БЕЛГОРОД, 18 окт - РИА Новости. Состояние двоих пострадавших при обстреле Белгорода в воскресенье удовлетворительное, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Днем в воскресенье над Белгородом прозвучало минимум 16 взрывов, в зданиях дрожали стекла, передавал корреспондент РИА Новости. Гладков информировал, что в результате обстрела в Белгороде пострадали три жителя, в том числе у двух мужчин осколочные ранения, женщине оказана амбулаторная помощь на месте, все они - члены одной семьи. В понедельник мэр Белгорода Антон Иванов рассказал, что состояние сына удовлетворительное, отца - пока тяжелое."Состояние отца с сыном, которые пострадали после обстрела в Белгороде, удовлетворительное. Парня сегодня перевели в палату из реанимации. Врачи в больнице самые лучшие, все необходимые медикаменты есть. Поэтому уверен, что все будет хорошо", - написал губернатор в своем Telegram-канале.Глава области навестил мужчину, который в воскресенье случайно наступил на мину и ему оторвало ступню."Мужчина из Шебекинского городского округа остался без стопы. По оценкам врачей, две недели потребуется на заживление ран, затем будет обязательный курс реабилитации", - подчеркнул Гладков.Он добавил, что всех пострадавших после обстрела жителей обязательно отправят на реабилитацию в санатории.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, здоровье - общество, вячеслав гладков, антон иванов, белгород
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Здоровье - Общество, Вячеслав Гладков, Антон Иванов, Белгород
23:11 18.10.2022
 
Состояние пострадавших при обстреле Белгорода ВСУ удовлетворительное

Губернатор Гладков: состояние пострадавших при обстреле Белгорода ВСУ удовлетворительное

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 18 окт - РИА Новости. Состояние двоих пострадавших при обстреле Белгорода в воскресенье удовлетворительное, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Днем в воскресенье над Белгородом прозвучало минимум 16 взрывов, в зданиях дрожали стекла, передавал корреспондент РИА Новости. Гладков информировал, что в результате обстрела в Белгороде пострадали три жителя, в том числе у двух мужчин осколочные ранения, женщине оказана амбулаторная помощь на месте, все они - члены одной семьи. В понедельник мэр Белгорода Антон Иванов рассказал, что состояние сына удовлетворительное, отца - пока тяжелое.
"Состояние отца с сыном, которые пострадали после обстрела в Белгороде, удовлетворительное. Парня сегодня перевели в палату из реанимации. Врачи в больнице самые лучшие, все необходимые медикаменты есть. Поэтому уверен, что все будет хорошо", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Глава области навестил мужчину, который в воскресенье случайно наступил на мину и ему оторвало ступню.
"Мужчина из Шебекинского городского округа остался без стопы. По оценкам врачей, две недели потребуется на заживление ран, затем будет обязательный курс реабилитации", - подчеркнул Гладков.
Он добавил, что всех пострадавших после обстрела жителей обязательно отправят на реабилитацию в санатории.
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22 июня, 17:18Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЗдоровье - ОбществоВячеслав ГладковАнтон ИвановБелгород
 
 
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