https://ria.ru/20221018/obstrel-1825002175.html

Состояние пострадавших при обстреле Белгорода ВСУ удовлетворительное

Состояние пострадавших при обстреле Белгорода ВСУ удовлетворительное - РИА Новости, 18.10.2022

Состояние пострадавших при обстреле Белгорода ВСУ удовлетворительное

Состояние двоих пострадавших при обстреле Белгорода в воскресенье удовлетворительное, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T23:11

2022-10-18T23:11

2022-10-18T23:11

специальная военная операция на украине

происшествия

здоровье - общество

вячеслав гладков

антон иванов

белгород

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БЕЛГОРОД, 18 окт - РИА Новости. Состояние двоих пострадавших при обстреле Белгорода в воскресенье удовлетворительное, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Днем в воскресенье над Белгородом прозвучало минимум 16 взрывов, в зданиях дрожали стекла, передавал корреспондент РИА Новости. Гладков информировал, что в результате обстрела в Белгороде пострадали три жителя, в том числе у двух мужчин осколочные ранения, женщине оказана амбулаторная помощь на месте, все они - члены одной семьи. В понедельник мэр Белгорода Антон Иванов рассказал, что состояние сына удовлетворительное, отца - пока тяжелое."Состояние отца с сыном, которые пострадали после обстрела в Белгороде, удовлетворительное. Парня сегодня перевели в палату из реанимации. Врачи в больнице самые лучшие, все необходимые медикаменты есть. Поэтому уверен, что все будет хорошо", - написал губернатор в своем Telegram-канале.Глава области навестил мужчину, который в воскресенье случайно наступил на мину и ему оторвало ступню."Мужчина из Шебекинского городского округа остался без стопы. По оценкам врачей, две недели потребуется на заживление ран, затем будет обязательный курс реабилитации", - подчеркнул Гладков.Он добавил, что всех пострадавших после обстрела жителей обязательно отправят на реабилитацию в санатории.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, здоровье - общество, вячеслав гладков, антон иванов, белгород