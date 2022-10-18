https://ria.ru/20221018/obstrel-1824954123.html

Богомаз сообщил об обстреле поселка Белая Березка со стороны ВСУ

Богомаз сообщил об обстреле поселка Белая Березка со стороны ВСУ - РИА Новости, 18.10.2022

Богомаз сообщил об обстреле поселка Белая Березка со стороны ВСУ

Украинская армия обстреляла поселок поселка Белая Березка в Брянской области, сообщил в Telegram глава региона Александр Богомаз. РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T18:38

2022-10-18T18:38

2022-10-18T19:22

специальная военная операция на украине

происшествия

александр богомаз

трубчевский район

украина

вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БРЯНСК, 18 окт - РИА Новости. Украинская армия обстреляла поселок поселка Белая Березка в Брянской области, сообщил в Telegram глава региона Александр Богомаз.Он добавил, что, по предварительной информации, пострадавших нет.Позднее Богомаз уточнил, что обстрел повредил два жилых дома. На месте происшествия работают подразделения МЧС и оперативные службы.С начала октября число обстрелов ВСУ приграничных регионов значительно увеличилось. Так, сегодня украинская армия также наносила удары по мирным населенным пунктам в Белгородской области.Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил об обстреле сел Грайворонского городского округа. В результате пострадал один человек, две села остались без света из-за повреждения электропередач. Кроме того, ВСУ попали по территории молочного комплекса.Помимо этого, Украина обстреляла железнодорожную станцию в Белгородском районе. Пострадал один человек, движение поездов пришлось временно остановить из-за повреждения контактной сети.С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221018/doma-1824968278.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

трубчевский район

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происшествия, александр богомаз, трубчевский район, украина, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)