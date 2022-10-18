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Богомаз сообщил об обстреле поселка Белая Березка со стороны ВСУ - РИА Новости, 18.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221018/obstrel-1824954123.html
Богомаз сообщил об обстреле поселка Белая Березка со стороны ВСУ
Богомаз сообщил об обстреле поселка Белая Березка со стороны ВСУ - РИА Новости, 18.10.2022
Богомаз сообщил об обстреле поселка Белая Березка со стороны ВСУ
Украинская армия обстреляла поселок поселка Белая Березка в Брянской области, сообщил в Telegram глава региона Александр Богомаз. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T18:38
2022-10-18T19:22
специальная военная операция на украине
происшествия
александр богомаз
трубчевский район
украина
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БРЯНСК, 18 окт - РИА Новости. Украинская армия обстреляла поселок поселка Белая Березка в Брянской области, сообщил в Telegram глава региона Александр Богомаз.Он добавил, что, по предварительной информации, пострадавших нет.Позднее Богомаз уточнил, что обстрел повредил два жилых дома. На месте происшествия работают подразделения МЧС и оперативные службы.С начала октября число обстрелов ВСУ приграничных регионов значительно увеличилось. Так, сегодня украинская армия также наносила удары по мирным населенным пунктам в Белгородской области.Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил об обстреле сел Грайворонского городского округа. В результате пострадал один человек, две села остались без света из-за повреждения электропередач. Кроме того, ВСУ попали по территории молочного комплекса.Помимо этого, Украина обстреляла железнодорожную станцию в Белгородском районе. Пострадал один человек, движение поездов пришлось временно остановить из-за повреждения контактной сети.С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221018/doma-1824968278.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, александр богомаз, трубчевский район, украина, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Александр Богомаз, Трубчевский район, Украина, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
18:38 18.10.2022 (обновлено: 19:22 18.10.2022)
 
Богомаз сообщил об обстреле поселка Белая Березка со стороны ВСУ

Брянский губернатор Богомаз заявил о попадании украинского снаряда в дом в Белой Березке

© Фото : Александр Богомаз/ВконтактеПоследствия падения авиаснаряда в Брянской области
Последствия падения авиаснаряда в Брянской области - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© Фото : Александр Богомаз/Вконтакте
Последствия падения авиаснаряда в Брянской области. Архивное фото
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БРЯНСК, 18 окт - РИА Новости. Украинская армия обстреляла поселок поселка Белая Березка в Брянской области, сообщил в Telegram глава региона Александр Богомаз.
"ВСУ ведут обстрел поселка Белая Березка Трубчевского района. Есть попадание снаряда в жилой дом", - написал Богомаз.
Он добавил, что, по предварительной информации, пострадавших нет.
Позднее Богомаз уточнил, что обстрел повредил два жилых дома. На месте происшествия работают подразделения МЧС и оперативные службы.
С начала октября число обстрелов ВСУ приграничных регионов значительно увеличилось. Так, сегодня украинская армия также наносила удары по мирным населенным пунктам в Белгородской области.
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
Вчера, 19:20Специальная военная операция на Украине
ВСУ повредили жилые дома в Курской области при обстреле
Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил об обстреле сел Грайворонского городского округа. В результате пострадал один человек, две села остались без света из-за повреждения электропередач. Кроме того, ВСУ попали по территории молочного комплекса.
Помимо этого, Украина обстреляла железнодорожную станцию в Белгородском районе. Пострадал один человек, движение поездов пришлось временно остановить из-за повреждения контактной сети.
С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияАлександр БогомазТрубчевский районУкраинаВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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