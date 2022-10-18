https://ria.ru/20221018/obstrel-1824954123.html
Богомаз сообщил об обстреле поселка Белая Березка со стороны ВСУ
Богомаз сообщил об обстреле поселка Белая Березка со стороны ВСУ - РИА Новости, 18.10.2022
Богомаз сообщил об обстреле поселка Белая Березка со стороны ВСУ
Украинская армия обстреляла поселок поселка Белая Березка в Брянской области, сообщил в Telegram глава региона Александр Богомаз. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T18:38
2022-10-18T18:38
2022-10-18T19:22
специальная военная операция на украине
происшествия
александр богомаз
трубчевский район
украина
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786302205_0:192:1024:768_1920x0_80_0_0_71e25ee0db1b3deaae8f0be668ba7c42.jpg
БРЯНСК, 18 окт - РИА Новости. Украинская армия обстреляла поселок поселка Белая Березка в Брянской области, сообщил в Telegram глава региона Александр Богомаз.Он добавил, что, по предварительной информации, пострадавших нет.Позднее Богомаз уточнил, что обстрел повредил два жилых дома. На месте происшествия работают подразделения МЧС и оперативные службы.С начала октября число обстрелов ВСУ приграничных регионов значительно увеличилось. Так, сегодня украинская армия также наносила удары по мирным населенным пунктам в Белгородской области.Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил об обстреле сел Грайворонского городского округа. В результате пострадал один человек, две села остались без света из-за повреждения электропередач. Кроме того, ВСУ попали по территории молочного комплекса.Помимо этого, Украина обстреляла железнодорожную станцию в Белгородском районе. Пострадал один человек, движение поездов пришлось временно остановить из-за повреждения контактной сети.С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221018/doma-1824968278.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
трубчевский район
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786302205_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_7158e066ce4a47534c9b2344d74210b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, александр богомаз, трубчевский район, украина, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Александр Богомаз, Трубчевский район, Украина, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
18:38 18.10.2022 (обновлено: 19:22 18.10.2022)
Богомаз сообщил об обстреле поселка Белая Березка со стороны ВСУ
Брянский губернатор Богомаз заявил о попадании украинского снаряда в дом в Белой Березке