https://ria.ru/20221018/obstrel-1824824685.html
ВСУ выпустили по территории ДНР 23 снаряда
ВСУ выпустили по территории ДНР 23 снаряда - РИА Новости, 18.10.2022
ВСУ выпустили по территории ДНР 23 снаряда
Украинские войска выпустили по территории ДНР 23 снаряда, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T11:47
2022-10-18T11:47
2022-10-18T11:47
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
сцкк
красногоровка
россия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 18 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по территории ДНР 23 снаряда, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 9.40 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 10.25 мск украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки три снаряда калибром 155 миллиметров, в 10.40 мск по Зайцево - три снаряда калибром 152 миллиметра, а в 10.35 мск по Новоселовке - 14 снарядов калибром 122 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221018/vsu-1824813024.html
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донецкая народная республика, украина, сцкк, красногоровка, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Красногоровка, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ выпустили по территории ДНР 23 снаряда
Украинские войска выпустили по территории ДНР 23 снаряда