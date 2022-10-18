https://ria.ru/20221018/obstrel-1824824685.html

ВСУ выпустили по территории ДНР 23 снаряда

ВСУ выпустили по территории ДНР 23 снаряда - РИА Новости, 18.10.2022

ВСУ выпустили по территории ДНР 23 снаряда

Украинские войска выпустили по территории ДНР 23 снаряда, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T11:47

2022-10-18T11:47

2022-10-18T11:47

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

сцкк

красногоровка

россия

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 18 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по территории ДНР 23 снаряда, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 9.40 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 10.25 мск украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки три снаряда калибром 155 миллиметров, в 10.40 мск по Зайцево - три снаряда калибром 152 миллиметра, а в 10.35 мск по Новоселовке - 14 снарядов калибром 122 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221018/vsu-1824813024.html

донецкая народная республика

украина

красногоровка

россия

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донецкая народная республика, украина, сцкк, красногоровка, россия, вооруженные силы украины