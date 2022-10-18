Рейтинг@Mail.ru
ВСУ выпустили по территории ДНР 23 снаряда - РИА Новости, 18.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221018/obstrel-1824824685.html
ВСУ выпустили по территории ДНР 23 снаряда
ВСУ выпустили по территории ДНР 23 снаряда - РИА Новости, 18.10.2022
ВСУ выпустили по территории ДНР 23 снаряда
Украинские войска выпустили по территории ДНР 23 снаряда, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T11:47
2022-10-18T11:47
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
сцкк
красногоровка
россия
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820009435_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a4b3a040729c960586255f069e0d310d.jpg
ДОНЕЦК, 18 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по территории ДНР 23 снаряда, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 9.40 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 10.25 мск украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки три снаряда калибром 155 миллиметров, в 10.40 мск по Зайцево - три снаряда калибром 152 миллиметра, а в 10.35 мск по Новоселовке - 14 снарядов калибром 122 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221018/vsu-1824813024.html
донецкая народная республика
украина
красногоровка
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820009435_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e77f882a16b0dac91b5eada5869751ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, украина, сцкк, красногоровка, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Красногоровка, Россия, Вооруженные силы Украины
11:47 18.10.2022
 
ВСУ выпустили по территории ДНР 23 снаряда

Украинские войска выпустили по территории ДНР 23 снаряда

© РИА Новости / Перейти в медиабанкЖенщина возле машины МЧС в Донецке
Женщина возле машины МЧС в Донецке - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Женщина возле машины МЧС в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 18 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по территории ДНР 23 снаряда, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 9.40 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
Вчера, 11:14Специальная военная операция на Украине
Запорожские власти заявили об отказе ВСУ забирать тела погибших
Представительство добавило, что в 10.25 мск украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки три снаряда калибром 155 миллиметров, в 10.40 мск по Зайцево - три снаряда калибром 152 миллиметра, а в 10.35 мск по Новоселовке - 14 снарядов калибром 122 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
17 октября, 14:44Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.10.2022
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦКККрасногоровкаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала