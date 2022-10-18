11:43 18.10.2022 (обновлено: 13:18 18.10.2022)
В Белгородской области мужчина пострадал при обстреле ж/д станции
Белгородский губернатор Гладков сообщил о пострадавшем от обстрела железнодорожной станции
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкМедицинский работник у одного из автомобилей скорой медицинской помощи
Медицинский работник у одного из автомобилей скорой медицинской помощи. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 18 окт — РИА Новости. При обстреле железнодорожной станции в белгородском селе пострадал мужчина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Снарядами была обстреляна территория железнодорожной станции в одном из сел Белгородского района. Есть пострадавший — мужчина с осколочными ранениями мягких тканей нижних конечностей", — написал глава области в своем Telegram-канале.
Раненому оказывают всю необходимую медицинскую помощь, на месте находятся оперативные службы.
Контактная сеть путей повреждена, движение поездов временно остановили, аварийные бригады уже работают, заключил Гладков.
Минтранс Белгородской области сообщил в соцсети "ВКонтакте", что "пассажиры электропоезда, следовавшие по данной ветке, были доставлены в пункты назначения автотранспортом". Планируется, что после 17:00 движение будет осуществляться по расписанию.
В минувшую среду Белгород подвергся интенсивному обстрелу со стороны Украины. Ни одна из ракет не достигла земли благодаря работе ПВО. Осколки снарядов нашли на 15 улицах города, повреждены пять автомобилей. В четверг многоэтажный дом в Белгороде пострадал из-за падения осколков сбитой ракеты РСЗО, которую запустили украинские войска. В пятницу вечером после обстрела Белгорода загорелась подстанция 110 кВт, энергетики восстановили электроснабжение в этот же день. В субботу один из снарядов попал в нефтебазу на территории Белгородского района, пожар потушили.