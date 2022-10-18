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В Белгородской области мужчина пострадал при обстреле ж/д станции

В Белгородской области мужчина пострадал при обстреле ж/д станции - РИА Новости, 18.10.2022

В Белгородской области мужчина пострадал при обстреле ж/д станции

При обстреле железнодорожной станции в белгородском селе пострадал мужчина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T11:43

2022-10-18T11:43

2022-10-18T13:18

происшествия

белгородский район

вячеслав гладков

россия

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БЕЛГОРОД, 18 окт — РИА Новости. При обстреле железнодорожной станции в белгородском селе пострадал мужчина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Снарядами была обстреляна территория железнодорожной станции в одном из сел Белгородского района. Есть пострадавший — мужчина с осколочными ранениями мягких тканей нижних конечностей", — написал глава области в своем Telegram-канале.Раненому оказывают всю необходимую медицинскую помощь, на месте находятся оперативные службы.Контактная сеть путей повреждена, движение поездов временно остановили, аварийные бригады уже работают, заключил Гладков.Минтранс Белгородской области сообщил в соцсети "ВКонтакте", что "пассажиры электропоезда, следовавшие по данной ветке, были доставлены в пункты назначения автотранспортом". Планируется, что после 17:00 движение будет осуществляться по расписанию.В минувшую среду Белгород подвергся интенсивному обстрелу со стороны Украины. Ни одна из ракет не достигла земли благодаря работе ПВО. Осколки снарядов нашли на 15 улицах города, повреждены пять автомобилей. В четверг многоэтажный дом в Белгороде пострадал из-за падения осколков сбитой ракеты РСЗО, которую запустили украинские войска. В пятницу вечером после обстрела Белгорода загорелась подстанция 110 кВт, энергетики восстановили электроснабжение в этот же день. В субботу один из снарядов попал в нефтебазу на территории Белгородского района, пожар потушили.

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происшествия, белгородский район, вячеслав гладков, россия