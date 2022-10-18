"Мы забрали 110 человек, отдали 108". Россия и Украина обменялись пленными
Масштабный обмен пленными с Украиной по формуле 110 на 110 состоялся 17 октября 2022 года.
Масштабный обмен пленными с Украиной по формуле 110 на 110 состоялся 17 октября 2022 года.
"По факту получилось: мы забрали 110 человек, отдали 108 человек. Две женщины отказались ехать на Украину и решили остаться в России", — сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
"По факту получилось: мы забрали 110 человек, отдали 108 человек. Две женщины отказались ехать на Украину и решили остаться в России", — сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
В Россию вернулись в том числе 72 российских моряка с гражданских судов, удерживавшихся киевским режимом с февраля.
В Россию вернулись в том числе 72 российских моряка с гражданских судов, удерживавшихся киевским режимом с февраля.
Всем освобожденным оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.
Всем освобожденным оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.
Обмен прошел при участии уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой. Она рассказала, что впервые встретилась с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом и договорилась работать над обеспечением условий для пленных.
Обмен прошел при участии уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой. Она рассказала, что впервые встретилась с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом и договорилась работать над обеспечением условий для пленных.
"Рада, что с обеих сторон достигнуто взаимопонимание и готовность идти навстречу друг другу, содействуя нашей главной миссии — защите прав человека", — отметила Москалькова.
"Рада, что с обеих сторон достигнуто взаимопонимание и готовность идти навстречу друг другу, содействуя нашей главной миссии — защите прав человека", — отметила Москалькова.