https://ria.ru/20221018/obmen-1824807237.html

"Мы забрали 110 человек, отдали 108". Россия и Украина обменялись пленными

"Мы забрали 110 человек, отдали 108". Россия и Украина обменялись пленными - РИА Новости, 18.10.2022

"Мы забрали 110 человек, отдали 108". Россия и Украина обменялись пленными

В результате переговоров с подконтрольной Киеву территории вернулись 110 россиян. Кадры обмена пленными — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T13:05

2022-10-18T13:05

2022-10-18T13:05

фото

специальная военная операция на украине

пленные

россия

украина

ситуация в днр и лнр

татьяна москалькова

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В результате переговоров с подконтрольной Киеву территории вернулись 110 россиян. Кадры обмена пленными — в фотоленте Ria.ru.

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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