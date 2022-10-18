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"Мы забрали 110 человек, отдали 108". Россия и Украина обменялись пленными - РИА Новости, 18.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221018/obmen-1824807237.html
"Мы забрали 110 человек, отдали 108". Россия и Украина обменялись пленными
"Мы забрали 110 человек, отдали 108". Россия и Украина обменялись пленными - РИА Новости, 18.10.2022
"Мы забрали 110 человек, отдали 108". Россия и Украина обменялись пленными
В результате переговоров с подконтрольной Киеву территории вернулись 110 россиян. Кадры обмена пленными — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T13:05
2022-10-18T13:05
фото
специальная военная операция на украине
пленные
россия
украина
ситуация в днр и лнр
татьяна москалькова
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В результате переговоров с подконтрольной Киеву территории вернулись 110 россиян. Кадры обмена пленными — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, пленные, россия, украина, ситуация в днр и лнр, татьяна москалькова
Фото, Специальная военная операция на Украине, пленные, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР, Татьяна Москалькова
13:05 18.10.2022
 

"Мы забрали 110 человек, отдали 108". Россия и Украина обменялись пленными

Читать ria.ru в
В результате переговоров с подконтрольной Киеву территории вернулись 110 россиян. Кадры обмена пленными — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Пресс-служба Аппарата уполномоченного по правам человека РФ / Перейти в медиабанк

Масштабный обмен пленными с Украиной по формуле 110 на 110 состоялся 17 октября 2022 года.

Представители российской стороны во время обмена пленными
1 из 6

Масштабный обмен пленными с Украиной по формуле 110 на 110 состоялся 17 октября 2022 года.

© РИА Новости / Пресс-служба Аппарата уполномоченного по правам человека РФ
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© РИА Новости / Пресс-служба Аппарата уполномоченного по правам человека РФ / Перейти в медиабанк

"По факту получилось: мы забрали 110 человек, отдали 108 человек. Две женщины отказались ехать на Украину и решили остаться в России", — сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время обмена пленными
2 из 6

"По факту получилось: мы забрали 110 человек, отдали 108 человек. Две женщины отказались ехать на Украину и решили остаться в России", — сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

© РИА Новости / Пресс-служба Аппарата уполномоченного по правам человека РФ
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© РИА Новости / Пресс-служба Аппарата уполномоченного по правам человека РФ / Перейти в медиабанк

В Россию вернулись в том числе 72 российских моряка с гражданских судов, удерживавшихся киевским режимом с февраля.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время обмена пленными
3 из 6

В Россию вернулись в том числе 72 российских моряка с гражданских судов, удерживавшихся киевским режимом с февраля.

© РИА Новости / Пресс-служба Аппарата уполномоченного по правам человека РФ
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© РИА Новости / Пресс-служба Аппарата уполномоченного по правам человека РФ / Перейти в медиабанк

Всем освобожденным оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

В Россию возвращены 110 граждан, находившихся в плену на Украине
4 из 6

Всем освобожденным оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

© РИА Новости / Пресс-служба Аппарата уполномоченного по правам человека РФ
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© РИА Новости / Пресс-служба Аппарата уполномоченного по правам человека РФ / Перейти в медиабанк

Обмен прошел при участии уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой. Она рассказала, что впервые встретилась с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом и договорилась работать над обеспечением условий для пленных.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время обмена пленными
5 из 6

Обмен прошел при участии уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой. Она рассказала, что впервые встретилась с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом и договорилась работать над обеспечением условий для пленных.

© РИА Новости / Пресс-служба Аппарата уполномоченного по правам человека РФ
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© РИА Новости / Пресс-служба Аппарата уполномоченного по правам человека РФ / Перейти в медиабанк

"Рада, что с обеих сторон достигнуто взаимопонимание и готовность идти навстречу друг другу, содействуя нашей главной миссии — защите прав человека", — отметила Москалькова.

Представители российской стороны во время обмена пленными
6 из 6

"Рада, что с обеих сторон достигнуто взаимопонимание и готовность идти навстречу друг другу, содействуя нашей главной миссии — защите прав человека", — отметила Москалькова.

© РИА Новости / Пресс-служба Аппарата уполномоченного по правам человека РФ
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Специальная военная операция на УкраинеФотопленныеРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРТатьяна Москалькова
 
 
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