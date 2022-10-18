https://ria.ru/20221018/mvd-1824837916.html

МВД заявило о потребности в 42 тысячах сотрудников для новых территорий

МВД заявило о потребности в 42 тысячах сотрудников для новых территорий - РИА Новости, 18.10.2022

МВД заявило о потребности в 42 тысячах сотрудников для новых территорий

МВД РФ нужно набрать 42 тысячи сотрудников для работы на освобожденных территориях к 2026 году, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев. РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T12:28

2022-10-18T12:28

2022-10-18T12:28

специальная военная операция на украине

безопасность

владимир колокольцев

россия

госдума рф

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

референдум в донбассе

референдумы на освобожденных территориях

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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. МВД РФ нужно набрать 42 тысячи сотрудников для работы на освобожденных территориях к 2026 году, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.По его словам, сейчас приоритетная задача – создать условия для надлежащего функционирования подразделений в новых субъектах РФ. Министерство уже заявило дополнительную численность для обустройства таких подразделений в органах внутренних дел."У нас огромный некомплект... 90 тысяч личного состава. Если мы… будем за счет него комплектовать новые подразделения на освобожденных территориях, ничего хорошего не получится", - сказал он в Госдуме на заседании фракции СРЗП."До 2026 года, на переходный период, нами заявляется потребность в 42 (тысячи - ред.) дополнительной численности, и потом еще 8 тысяч в 2026 году", – добавил министр.

https://ria.ru/20221005/sk-1821770730.html

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Кирилл Волков

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