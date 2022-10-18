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МВД заявило о потребности в 42 тысячах сотрудников для новых территорий - РИА Новости, 18.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221018/mvd-1824837916.html
МВД заявило о потребности в 42 тысячах сотрудников для новых территорий
МВД заявило о потребности в 42 тысячах сотрудников для новых территорий - РИА Новости, 18.10.2022
МВД заявило о потребности в 42 тысячах сотрудников для новых территорий
МВД РФ нужно набрать 42 тысячи сотрудников для работы на освобожденных территориях к 2026 году, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T12:28
2022-10-18T12:28
специальная военная операция на украине
безопасность
владимир колокольцев
россия
госдума рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
референдум в донбассе
референдумы на освобожденных территориях
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. МВД РФ нужно набрать 42 тысячи сотрудников для работы на освобожденных территориях к 2026 году, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.По его словам, сейчас приоритетная задача – создать условия для надлежащего функционирования подразделений в новых субъектах РФ. Министерство уже заявило дополнительную численность для обустройства таких подразделений в органах внутренних дел."У нас огромный некомплект... 90 тысяч личного состава. Если мы… будем за счет него комплектовать новые подразделения на освобожденных территориях, ничего хорошего не получится", - сказал он в Госдуме на заседании фракции СРЗП."До 2026 года, на переходный период, нами заявляется потребность в 42 (тысячи - ред.) дополнительной численности, и потом еще 8 тысяч в 2026 году", – добавил министр.
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безопасность, владимир колокольцев, россия, госдума рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Владимир Колокольцев, Россия, Госдума РФ, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях
12:28 18.10.2022
 
МВД заявило о потребности в 42 тысячах сотрудников для новых территорий

МВД заявило о необходимости набрать 42 тысячи сотрудников для работы на новых территориях

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. МВД РФ нужно набрать 42 тысячи сотрудников для работы на освобожденных территориях к 2026 году, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.
По его словам, сейчас приоритетная задача – создать условия для надлежащего функционирования подразделений в новых субъектах РФ. Министерство уже заявило дополнительную численность для обустройства таких подразделений в органах внутренних дел.
"У нас огромный некомплект... 90 тысяч личного состава. Если мы… будем за счет него комплектовать новые подразделения на освобожденных территориях, ничего хорошего не получится", - сказал он в Госдуме на заседании фракции СРЗП.
"До 2026 года, на переходный период, нами заявляется потребность в 42 (тысячи - ред.) дополнительной численности, и потом еще 8 тысяч в 2026 году", – добавил министр.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВладимир КолокольцевРоссияГосдума РФМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Референдум в ДонбассеРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
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