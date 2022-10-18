https://ria.ru/20221018/multiplikatsiya-1824814720.html

Китайский мультипликатор рассказал, чему научился российских художников

Китайский мультипликатор рассказал, чему научился российских художников - РИА Новости, 18.10.2022

Китайский мультипликатор рассказал, чему научился российских художников

Китайский мультипликатор, председатель жюри конкурса Большого фестиваля мультфильмов (БФМ) Чэнь Си рассказал РИА Новости о своей любви к современной российской... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T13:17

2022-10-18T13:17

2022-10-18T13:57

культура

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Китайский мультипликатор, председатель жюри конкурса Большого фестиваля мультфильмов (БФМ) Чэнь Си рассказал РИА Новости о своей любви к современной российской анимации, а также о том, как повлияли на него художники из этой страны. "Я увидел работы Игоря Ковалева на фестивале в Канаде в 2005 году, и они изменили мой взгляд на анимацию. До этого я смотрел японские и американские мультфильмы – те, что показывают в кинотеатрах и по телевидению. Посмотрев работы Ковалева, я понял, что можно рисовать по-другому, что можно по-другому самовыражаться. Его работы произвели на меня глубокое впечатление, и с тех пор я почувствовал в себе силы делать то, что я хочу, а не то, что все считают правильным", — поделился воспоминаниями мультипликатор.Нравятся ему и работы других российских мастеров. Например, Юрия Норштейна, Александра Петрова и Константина Бронзита. В последние годы художник познакомился со многими аниматорами из РФ и много с ними общался.При этом в детстве Чэнь Си практически не видел советских мультфильмов, несмотря на близкую дружбу Советского Союза и Китая.XVI Большой фестиваль мультфильмов пройдет в Москве с 27 октября по 7 ноября. В рамках программы зрителям покажут более 300 фильмов из конкурсной программы, премьеры полнометражных мультфильмов, специальные тематические подборки авторской анимации и другое. Кроме того, в этом году БФМ в третий раз организовал конкурс, для участия в котором свои работы прислали мультипликаторы из 80 стран.

https://ria.ru/20220929/soyuzmultfilm-1820308205.html

китай

россия

канада

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, игорь коваль, юрий норштейн, константин бронзит, китай, россия, канада, большой фестиваль мультфильмов, кино и сериалы