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По Крымскому мосту разрешили движение грузового транспорта до 40 тонн

По Крымскому мосту разрешили движение грузового транспорта до 40 тонн - РИА Новости, 18.10.2022

По Крымскому мосту разрешили движение грузового транспорта до 40 тонн

Грузовой транспорт до 40 тонн уже может проезжать по Крымскому мосту, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T15:18

2022-10-18T15:18

2022-10-18T15:24

марат хуснуллин

крымский мост

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авто

чп на крымском мосту

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Грузовой транспорт до 40 тонн уже может проезжать по Крымскому мосту, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."Мы (левую автополосу) укрепили, запустили (движение) в двухполосном исполнении, уже не реверсивно. И сегодня могут грузовые машины до 40 тонн проезжать", - сказал Хуснуллин, выступая в Госдуме.Легковые автомобили и автобусы уже беспрепятственно ездят по мосту, очередей нет, добавил вице-премьер.

https://ria.ru/20221014/vosstanovlenie-1824178846.html

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