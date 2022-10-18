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По Крымскому мосту разрешили движение грузового транспорта до 40 тонн - РИА Новости, 18.10.2022
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По Крымскому мосту разрешили движение грузового транспорта до 40 тонн
По Крымскому мосту разрешили движение грузового транспорта до 40 тонн - РИА Новости, 18.10.2022
По Крымскому мосту разрешили движение грузового транспорта до 40 тонн
Грузовой транспорт до 40 тонн уже может проезжать по Крымскому мосту, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T15:18
2022-10-18T15:24
марат хуснуллин
крымский мост
россия
госдума рф
авто
чп на крымском мосту
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Грузовой транспорт до 40 тонн уже может проезжать по Крымскому мосту, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."Мы (левую автополосу) укрепили, запустили (движение) в двухполосном исполнении, уже не реверсивно. И сегодня могут грузовые машины до 40 тонн проезжать", - сказал Хуснуллин, выступая в Госдуме.Легковые автомобили и автобусы уже беспрепятственно ездят по мосту, очередей нет, добавил вице-премьер.
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марат хуснуллин, крымский мост, россия, госдума рф, авто, чп на крымском мосту
Марат Хуснуллин, Крымский мост, Россия, Госдума РФ, Авто, ЧП на Крымском мосту
15:18 18.10.2022 (обновлено: 15:24 18.10.2022)
 
По Крымскому мосту разрешили движение грузового транспорта до 40 тонн

Хуснуллин: грузовой транспорт до 40 тонн уже может проезжать по Крымскому мосту

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкГрузовые машины на Крымском мосту
Грузовые машины на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Грузовые машины на Крымском мосту. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Грузовой транспорт до 40 тонн уже может проезжать по Крымскому мосту, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Мы (левую автополосу) укрепили, запустили (движение) в двухполосном исполнении, уже не реверсивно. И сегодня могут грузовые машины до 40 тонн проезжать", - сказал Хуснуллин, выступая в Госдуме.
Легковые автомобили и автобусы уже беспрепятственно ездят по мосту, очередей нет, добавил вице-премьер.
Легковые автомобили на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
14 октября, 19:05
Хуснуллин рассказал о сроках завершения основных работ на Крымском мосту
 
Марат ХуснуллинКрымский мостРоссияГосдума РФАвтоЧП на Крымском мосту
 
 
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