https://ria.ru/20221018/most-1824887045.html

Поврежденные пролеты Крымского моста демонтируют до конца декабря

Поврежденные пролеты Крымского моста демонтируют до конца декабря - РИА Новости, 18.10.2022

Поврежденные пролеты Крымского моста демонтируют до конца декабря

Поврежденные пролеты Крымского моста будут демонтированы до конца декабря, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T15:12

2022-10-18T15:12

2022-10-18T15:30

чп на крымском мосту

марат хуснуллин

россия

происшествия

крымский мост

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Поврежденные пролеты Крымского моста будут демонтированы до конца декабря, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."До конца декабря мы планируем демонтировать полностью два пролета, которые были взорваны. Два пролета, которые повреждены - их тоже демонтируем. На сегодняшний день уже заказан металл, работают три металлургических завода, уже первые конструкции движутся в сопровождении ГАИ в сторону Крымского моста", - сказал Хуснуллин, выступая в Госдуме.Вице-премьер подчеркнул, что работы ведутся в круглосуточном режиме, несмотря на погодные условия.

https://ria.ru/20221018/peskov-1824834144.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

чп на крымском мосту, марат хуснуллин, россия, происшествия, крымский мост