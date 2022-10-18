https://ria.ru/20221018/most-1824887045.html
Поврежденные пролеты Крымского моста демонтируют до конца декабря
Поврежденные пролеты Крымского моста демонтируют до конца декабря - РИА Новости, 18.10.2022
Поврежденные пролеты Крымского моста демонтируют до конца декабря
Поврежденные пролеты Крымского моста будут демонтированы до конца декабря, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T15:12
2022-10-18T15:12
2022-10-18T15:30
чп на крымском мосту
марат хуснуллин
россия
происшествия
крымский мост
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Поврежденные пролеты Крымского моста будут демонтированы до конца декабря, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."До конца декабря мы планируем демонтировать полностью два пролета, которые были взорваны. Два пролета, которые повреждены - их тоже демонтируем. На сегодняшний день уже заказан металл, работают три металлургических завода, уже первые конструкции движутся в сопровождении ГАИ в сторону Крымского моста", - сказал Хуснуллин, выступая в Госдуме.Вице-премьер подчеркнул, что работы ведутся в круглосуточном режиме, несмотря на погодные условия.
https://ria.ru/20221018/peskov-1824834144.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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чп на крымском мосту, марат хуснуллин, россия, происшествия, крымский мост
ЧП на Крымском мосту, Марат Хуснуллин, Россия, Происшествия, Крымский мост
15:12 18.10.2022 (обновлено: 15:30 18.10.2022)
Поврежденные пролеты Крымского моста демонтируют до конца декабря
Хуснуллин заявил, что поврежденные пролеты Крымского моста демонтируют до конца декабря