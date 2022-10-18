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Поврежденные пролеты Крымского моста демонтируют до конца декабря - РИА Новости, 18.10.2022
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Поврежденные пролеты Крымского моста демонтируют до конца декабря
Поврежденные пролеты Крымского моста демонтируют до конца декабря - РИА Новости, 18.10.2022
Поврежденные пролеты Крымского моста демонтируют до конца декабря
Поврежденные пролеты Крымского моста будут демонтированы до конца декабря, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T15:12
2022-10-18T15:30
чп на крымском мосту
марат хуснуллин
россия
происшествия
крымский мост
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Поврежденные пролеты Крымского моста будут демонтированы до конца декабря, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."До конца декабря мы планируем демонтировать полностью два пролета, которые были взорваны. Два пролета, которые повреждены - их тоже демонтируем. На сегодняшний день уже заказан металл, работают три металлургических завода, уже первые конструкции движутся в сопровождении ГАИ в сторону Крымского моста", - сказал Хуснуллин, выступая в Госдуме.Вице-премьер подчеркнул, что работы ведутся в круглосуточном режиме, несмотря на погодные условия.
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чп на крымском мосту, марат хуснуллин, россия, происшествия, крымский мост
ЧП на Крымском мосту, Марат Хуснуллин, Россия, Происшествия, Крымский мост
15:12 18.10.2022 (обновлено: 15:30 18.10.2022)
 
Поврежденные пролеты Крымского моста демонтируют до конца декабря

Хуснуллин заявил, что поврежденные пролеты Крымского моста демонтируют до конца декабря

© Фото : Марат Хуснуллин/TelegramРаботы на Крымском мосту
Работы на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© Фото : Марат Хуснуллин/Telegram
Работы на Крымском мосту
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Поврежденные пролеты Крымского моста будут демонтированы до конца декабря, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"До конца декабря мы планируем демонтировать полностью два пролета, которые были взорваны. Два пролета, которые повреждены - их тоже демонтируем. На сегодняшний день уже заказан металл, работают три металлургических завода, уже первые конструкции движутся в сопровождении ГАИ в сторону Крымского моста", - сказал Хуснуллин, выступая в Госдуме.
Вице-премьер подчеркнул, что работы ведутся в круглосуточном режиме, несмотря на погодные условия.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
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ЧП на Крымском мостуМарат ХуснуллинРоссияПроисшествияКрымский мост
 
 
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