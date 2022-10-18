https://ria.ru/20221018/moskva-1825121946.html
Электричество подается в штатном режиме в Южном Тушино после отключения
Электричество подается в штатном режиме в Южном Тушино после отключения - РИА Новости, 19.10.2022
Электричество подается в штатном режиме в Южном Тушино после отключения
Электроснабжение в Южном Тушино на северо-западе Москвы осуществляется штатно, ранее произошло кратковременное отключение электроэнергии, сообщается в... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-18T23:49
2022-10-18T23:49
2022-10-19T15:11
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Электроснабжение в Южном Тушино на северо-западе Москвы осуществляется штатно, ранее произошло кратковременное отключение электроэнергии, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, что на северо-западе Москвы произошло аварийное отключение электричества."Кратковременное отключение электроэнергии на улице Окружная и в Светлогорском проезде в районе Южное Тушино оперативно устранено в 21.45. Электроснабжение всех абонентов в районе осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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