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Электричество подается в штатном режиме в Южном Тушино после отключения - РИА Новости, 19.10.2022
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Электричество подается в штатном режиме в Южном Тушино после отключения
Электричество подается в штатном режиме в Южном Тушино после отключения - РИА Новости, 19.10.2022
Электричество подается в штатном режиме в Южном Тушино после отключения
Электроснабжение в Южном Тушино на северо-западе Москвы осуществляется штатно, ранее произошло кратковременное отключение электроэнергии, сообщается в... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-18T23:49
2022-10-19T15:11
москва сегодня: мегаполис для жизни
южное тушино
москва
жкх
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Электроснабжение в Южном Тушино на северо-западе Москвы осуществляется штатно, ранее произошло кратковременное отключение электроэнергии, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, что на северо-западе Москвы произошло аварийное отключение электричества."Кратковременное отключение электроэнергии на улице Окружная и в Светлогорском проезде в районе Южное Тушино оперативно устранено в 21.45. Электроснабжение всех абонентов в районе осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.
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южное тушино, москва, жкх
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Южное Тушино, Москва, ЖКХ
23:49 18.10.2022 (обновлено: 15:11 19.10.2022)
 

Электричество подается в штатном режиме в Южном Тушино после отключения

© РИА Новости / Марина Лысцева / Перейти в медиабанкЛампы
Лампы - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Марина Лысцева
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Электроснабжение в Южном Тушино на северо-западе Москвы осуществляется штатно, ранее произошло кратковременное отключение электроэнергии, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, что на северо-западе Москвы произошло аварийное отключение электричества.
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"Кратковременное отключение электроэнергии на улице Окружная и в Светлогорском проезде в районе Южное Тушино оперативно устранено в 21.45. Электроснабжение всех абонентов в районе осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниЮжное ТушиноМоскваЖКХ
 
 
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