https://ria.ru/20221018/moskva-1825121946.html

Электричество подается в штатном режиме в Южном Тушино после отключения

Электричество подается в штатном режиме в Южном Тушино после отключения - РИА Новости, 19.10.2022

Электричество подается в штатном режиме в Южном Тушино после отключения

Электроснабжение в Южном Тушино на северо-западе Москвы осуществляется штатно, ранее произошло кратковременное отключение электроэнергии, сообщается в... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-18T23:49

2022-10-18T23:49

2022-10-19T15:11

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южное тушино

москва

жкх

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Электроснабжение в Южном Тушино на северо-западе Москвы осуществляется штатно, ранее произошло кратковременное отключение электроэнергии, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, что на северо-западе Москвы произошло аварийное отключение электричества."Кратковременное отключение электроэнергии на улице Окружная и в Светлогорском проезде в районе Южное Тушино оперативно устранено в 21.45. Электроснабжение всех абонентов в районе осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.

https://realty.ria.ru/20221018/voda-1824567827.html

южное тушино

москва

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

южное тушино, москва, жкх