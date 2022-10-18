https://ria.ru/20221018/moskva-1824796154.html

В Москве осенью высадили более 6,6 тысячи деревьев

В Москве осенью высадили более 6,6 тысячи деревьев - РИА Новости, 18.10.2022

В Москве осенью высадили более 6,6 тысячи деревьев

Более 6,6 тысячи деревьев высадили осенью в столице в рамках проекта "Наше дерево", сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T10:32

2022-10-18T10:32

2022-10-18T10:32

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Более 6,6 тысячи деревьев высадили осенью в столице в рамках проекта "Наше дерево", сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."За прошедшие годы этот проект стал одним из самых популярных в городе, благодаря его реализации каждая московская семья получила возможность сделать уникальный подарок своему ребенку - собственное именное дерево. Высадка началась в сентябре и завершилась в середине октября, за это время семьи, которые подали заявки на участие, высадили свыше 6,6 тысячи деревьев", - рассказал Бирюков.Заммэра отметил, что саженцы появились на 18 природных территориях, больше всего - в природно-исторических парках "Тушинский", "Москворецкий", "Кузьминки-Люблино", заказнике "Долина реки Сетунь" и Крюковском лесопарке."В рамках проекта высаживаются 10-15-летние саженцы лиственных и хвойных деревьев, в том числе липа мелколистная, сосна обыкновенная, дуб черешчатый, яблоня домашняя, рябина обыкновенная, клен остролистный, груша плодовая, ива белая, ель обыкновенная. Если дерево пострадает в течение трех лет с момента высадки, его заменят в ближайший рекомендованный период", - пояснил Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в рамках проекта "Наше дерево" семьи москвичей, в которых родились дети, могут высадить в честь этого события дерево. Подать заявку необходимо в течение трех лет с даты рождения на портале мэра и правительства Москвы, выбрав на интерактивной карте парк, участок и породу дерева.

https://ria.ru/20221016/moskva-1824385726.html

https://ria.ru/20221006/podmoskove-1821968773.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва