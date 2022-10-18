https://ria.ru/20221018/moldaviya-1824917319.html

Экс-президент Молдавии обвинил прокуроров в защите олигарха Плахотнюка

Экс-президент Молдавии обвинил прокуроров в защите олигарха Плахотнюка - РИА Новости, 18.10.2022

Экс-президент Молдавии обвинил прокуроров в защите олигарха Плахотнюка

Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что прокуроры защищают разыскиваемого олигарха Владимира Плахотнюка, поскольку он фигурирует в нескольких уголовных... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T16:45

2022-10-18T16:45

2022-10-18T18:24

в мире

владимир плахотнюк

майя санду

игорь додон

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КИШИНЕВ, 18 окт - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что прокуроры защищают разыскиваемого олигарха Владимира Плахотнюка, поскольку он фигурирует в нескольких уголовных делах наравне с самим Додоном, но так и не предстал перед судом.Против Додона заведено несколько уголовных дел. Одно из них касается обвинений в превышении полномочий в 2008 году, когда он занимал пост министра экономики и вице-премьера. По мнению прокуратуры, тогда руководство компании Energocom, которая отвечает за обеспечение Молдавии электроэнергией, вступило в сговор с сотрудниками министерства экономики, Национального агентства по регулированию энергетики и лицами из-за рубежа, чтобы завышать закупочную стоимость энергии и присваивать разницу. Следствие полагает, что ущерб государства оценивается в 12 миллионов долларов, а схема была реализована в интересах Плахотнюка. Также Додона обвиняют в получении взятки от Плахотнюка на сумму до миллиона долларов."Господин прокурор заявил, что я действовал в интересах Плахотнюка, но и по этому делу, и по тому, что рассматривалось вчера в Высшей судебной палате, Плахотнюк не предстал перед судом. Хочу сообщить, что прокуроры Майи Санду защищают Плахотнюка, из всего большого дела вытащили только меня и отправили в суд, политическая цель этих дел очевидна", - заявил Додон журналистам.Он настаивает на своей невиновности и уверен, что уголовные дела сфальсифицированы по указанию лично президента Майи Санду.Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с олигархом Владимиром Плахотнюком 500 миллиардов рублей. На родине Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также выводе миллиарда долларов из банковской системы страны. Олигарх незаконно покинул Молдавию в июне 2019 года. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.

https://ria.ru/20221004/moldaviya-1821565896.html

https://ria.ru/20221011/moldaviya-1823037534.html

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в мире, владимир плахотнюк, майя санду, игорь додон, молдавия, россия, москва, ренато усатый