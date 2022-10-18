https://ria.ru/20221018/mobilizovannye-1824952080.html
Первые подразделения мобилизованных отправлены из Твери
Первые подразделения мобилизованных отправлены из Твери - РИА Новости, 18.10.2022
Первые подразделения мобилизованных отправлены из Твери
Первые подразделения мобилизованных отправлены во вторник из Твери для выполнения задач в рамках СВО, сообщает пресс-служба правительства Тверской области. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T18:30
2022-10-18T18:30
2022-10-18T18:31
тверская область
тверь
игорь руденя
общество
россия
частичная мобилизация в россии
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ТВЕРЬ, 18 окт – РИА Новости. Первые подразделения мобилизованных отправлены во вторник из Твери для выполнения задач в рамках СВО, сообщает пресс-служба правительства Тверской области."Всех вас объединяет преданность своей стране, верность присяге, готовность защищать Россию. Вы и ваши товарищи по оружию отстаиваете право нашей страны быть независимым, суверенным государством, которое само определяет свой путь развития", – отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя, принявший участие. в церемонии проводовГлава региона напомнил, что семьям мобилизованных граждан в Верхневолжье будет оказываться вся необходимая помощь и поддержка.В Тверской области по решению губернатора Игоря Рудени жителям региона, призванным в рамках частичной мобилизации, предоставят единовременные выплаты в размере 150 тысяч рублей.Ранее на уровне региона принято и реализовано решение о приобретении дополнительной экипировки для мобилизованных. Также утвержден комплекс мер поддержки семей военнослужащих.
https://ria.ru/20221012/ekipirovka-1823514665.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тверь, игорь руденя, общество, россия, частичная мобилизация в россии
Тверская область, Тверь, Игорь Руденя, Общество, Россия, Частичная мобилизация в России