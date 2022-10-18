https://ria.ru/20221018/mobilizatsiya-1824812507.html
Для работы компаний, чьих сотрудников мобилизовали, изменили требования
Для работы компаний, чьих сотрудников мобилизовали, изменили требования - РИА Новости, 18.10.2022
Для работы компаний, чьих сотрудников мобилизовали, изменили требования
Правительство смягчило некоторые обязательные требования к компаниям, сотрудников которых призвали в рамках частичной мобилизации, сообщил сайт кабмина. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T11:12
2022-10-18T11:12
2022-10-18T11:57
частичная мобилизация в россии
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правительство рф
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Правительство смягчило некоторые обязательные требования к компаниям, сотрудников которых призвали в рамках частичной мобилизации, сообщил сайт кабмина.Речь идет о временной отмене требований к количеству работников, которые до сих пор были обязательными для получения разрешения на ведение некоторых видов деятельности.Так, предприятия за шесть месяцев должны найти новых квалифицированных специалистов и заключить с ними срочные трудовые договоры. При этом за мобилизованными сотрудниками их рабочие места сохраняются — трудовое соглашение приостанавливается, но не разрывается.Сроки действия аттестаций и других разрешений у мобилизованных специалистов будут продлевать автоматически, без дополнительных проверок знаний и умений.Эта мера затронет 48 видов деятельности, среди них — сфера перевозок, гидрометеорологии, образования, туризма и другие.Президент Владимир Путин 21 сентября своим указом объявил в России частичную мобилизацию для защиты линии боевого соприкосновения с Украиной. Он сообщил, что призывать будут военнослужащих запаса с опытом военной службы, имеющих востребованные в войсках военно-учетные специальности. В свою очередь, министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что планируется призвать до 300 тысяч человек.В минувшую пятницу президент сообщил, что в течение двух недель все мобилизационные мероприятия завершатся.
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РИА Новости
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частичная мобилизация в россии, россия, общество, правительство рф, михаил мишустин
Частичная мобилизация в России, Россия, Общество, Правительство РФ, Михаил Мишустин
11:12 18.10.2022 (обновлено: 11:57 18.10.2022)
Для работы компаний, чьих сотрудников мобилизовали, изменили требования
Правительство сообщило об изменении требований для компаний, чьих сотрудников мобилизовали
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости.
Правительство смягчило некоторые обязательные требования к компаниям, сотрудников которых призвали в рамках частичной мобилизации, сообщил
сайт кабмина.
"Компании, имеющие лицензии на определенные виды деятельности и чьи специалисты были призваны на военную службу в рамках частичной мобилизации, могут продолжать работу с минимальной численностью сотрудников. К таким организациям не будут применяться штрафные санкции", — говорится в публикации.
Речь идет о временной отмене требований к количеству работников, которые до сих пор были обязательными для получения разрешения на ведение некоторых видов деятельности.
Так, предприятия за шесть месяцев должны найти новых квалифицированных специалистов и заключить с ними срочные трудовые договоры. При этом за мобилизованными сотрудниками их рабочие места сохраняются — трудовое соглашение приостанавливается, но не разрывается.
Сроки действия аттестаций и других разрешений у мобилизованных специалистов будут продлевать автоматически, без дополнительных проверок знаний и умений.
Эта мера затронет 48 видов деятельности, среди них — сфера перевозок, гидрометеорологии, образования, туризма и другие.
Президент Владимир Путин
21 сентября своим указом объявил в России
частичную мобилизацию для защиты линии боевого соприкосновения с Украиной
. Он сообщил, что призывать будут военнослужащих запаса с опытом военной службы, имеющих востребованные в войсках военно-учетные специальности. В свою очередь, министр обороны Сергей Шойгу
уточнил, что планируется призвать до 300 тысяч человек.
В минувшую пятницу президент сообщил, что в течение двух недель все мобилизационные мероприятия завершатся.