https://ria.ru/20221018/mobilizatsiya-1824812507.html

Для работы компаний, чьих сотрудников мобилизовали, изменили требования

Для работы компаний, чьих сотрудников мобилизовали, изменили требования - РИА Новости, 18.10.2022

Для работы компаний, чьих сотрудников мобилизовали, изменили требования

Правительство смягчило некоторые обязательные требования к компаниям, сотрудников которых призвали в рамках частичной мобилизации, сообщил сайт кабмина. РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T11:12

2022-10-18T11:12

2022-10-18T11:57

частичная мобилизация в россии

россия

общество

правительство рф

михаил мишустин

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Правительство смягчило некоторые обязательные требования к компаниям, сотрудников которых призвали в рамках частичной мобилизации, сообщил сайт кабмина.Речь идет о временной отмене требований к количеству работников, которые до сих пор были обязательными для получения разрешения на ведение некоторых видов деятельности.Так, предприятия за шесть месяцев должны найти новых квалифицированных специалистов и заключить с ними срочные трудовые договоры. При этом за мобилизованными сотрудниками их рабочие места сохраняются — трудовое соглашение приостанавливается, но не разрывается.Сроки действия аттестаций и других разрешений у мобилизованных специалистов будут продлевать автоматически, без дополнительных проверок знаний и умений.Эта мера затронет 48 видов деятельности, среди них — сфера перевозок, гидрометеорологии, образования, туризма и другие.Президент Владимир Путин 21 сентября своим указом объявил в России частичную мобилизацию для защиты линии боевого соприкосновения с Украиной. Он сообщил, что призывать будут военнослужащих запаса с опытом военной службы, имеющих востребованные в войсках военно-учетные специальности. В свою очередь, министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что планируется призвать до 300 тысяч человек.В минувшую пятницу президент сообщил, что в течение двух недель все мобилизационные мероприятия завершатся.

https://ria.ru/20221001/mobilizatsiya-1820813002.html

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частичная мобилизация в россии, россия, общество, правительство рф, михаил мишустин